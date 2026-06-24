Ronaldinho al Ravenna: la notizia è servita e ha fatto il giro dell'Italia se non del mondo. Il patron Ignazio Cipriani è riuscito nel suo intento di convincere la leggenda del calcio brasiliano, ma su che basi? Cioè, Ronaldinho giocherà davvero in Serie C a 46 anni suonati?
Il progetto Ronaldinho-Ravenna: "Giocherà almeno una partita in Serie C, lancerà il suo brand R10, come Michael Jordan"
LE PAROLE DI CIPRIANI
“Il mio obiettivo, quando ho acquisito il club nel 2024, è stato quello di far innamorare i ragazzi di Ravenna al calcio. Ronaldinho è l’emblema del calcio-gioia, non credo esista un giocatore che inspiri amore per il pallone come lui per cui pensiamo sia davvero il massimo averlo con noi”, ha detto Cipriani a La Gazzetta dello Sport.
RONALDINHO GIOCATORE...
Ronaldinho entrerà anche in società con noi ma sarà a tutti gli effetti un giocatore. Il suo obiettivo è quello di realizzare il suo ultimo gol in carriera proprio con la maglia del Ravenna. Parteciperà alla presentazione della squadra il 21 agosto, non verrà in ritiro ma sicuramente prenderà parte ad almeno una gara di campionato, magari anche a qualcuna in più, staremo a vedere. Ancora non sappiamo quando scenderà in campo in campionato, dipenderà da diversi fattori, di certo sarà in una gara casalinga".
Il sogno del Ravenna, naturalmente, è quello di sbarcare un giorno in Serie A, ma la strada è lunga e Cipriani lo sa bene. Si è quindi affidato ad Ariedo Braida, allo studio dei dati applicati al calcio e alla partnership con Black Duck.
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...E RONALDINHO INVESTITORE
E poi naturalmente c'è la questione relativa al marketing: "Ci abbiamo lavorato molto. Io e Lorenzo Tonetti - racconta sempre Cipriani - abbiamo avuto diverse conversazioni con lui e con suo fratello e alla fine ha sottoscritto con entusiasmo il nostro progetto. Lui vuole lanciare anche il suo marchio tecnico, R10, in stile Michael Jordan per intenderci, il Ravenna sarà quindi la prima squadra a vestire questo brand".
La maglia del Ravenna col nome di Ronaldinho sarà oggetto di collezione ed è già disponibile all'acquisto online al prezzo di 129 euro. Anche in sede di presentazione ufficiale, alla presenza di 70 ospiti selezionati a Miami, Ronaldinho ha confermato di voler mettere a segno l'ultimo goal in carriera proprio con indosso questa maglia. Molti occhi saranno dunque puntati su Ravenna e sul Ravenna per questa missione bonus nella carriera del Gaucho.
RAVENNA COME COMO?
"È sicuramente qualcosa che ci inorgoglisce ma la differenza sostanziale è che la nostra proprietà è locale e radicata nel territorio. Ravenna è casa mia e il mio sogno da sempre è quello di fare diventare tifosi del club della nostra città tutti i ragazzi appassionati di calcio della zona. Noi abbiamo tanto lavoro da fare, a cominciare dalle strutture. Il nostro direttore generale Paolo Scocco, che sta facendo un grandissimo lavoro, si sta occupando anche del nostro nuovo e moderno centro di allenamento che dovrebbe essere pronto per gennaio. Poi penseremo allo stadio. Adesso stiamo ultimando i lavori di ristrutturazione del Benelli, ma vorremmo costruirne uno nuovo con uffici e un Hotel Cipriani. Il progetto Ronaldinho è solo un punto di partenza, abbiamo tante idee e grandi ambizioni".
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