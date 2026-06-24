Il progetto Ronaldinho-Ravenna: "Giocherà almeno una partita in Serie C, lancerà il suo brand R10, come Michael Jordan"

E poi naturalmente c'è la questione relativa al marketing: "Ci abbiamo lavorato molto. Io e Lorenzo Tonetti - racconta sempre Cipriani - abbiamo avuto diverse conversazioni con lui e con suo fratello e alla fine ha sottoscritto con entusiasmo il nostro progetto. Lui vuole lanciare anche il suo marchio tecnico, R10, in stile Michael Jordan per intenderci, il Ravenna sarà quindi la prima squadra a vestire questo brand".

La maglia del Ravenna col nome di Ronaldinho sarà oggetto di collezione ed è già disponibile all'acquisto online al prezzo di 129 euro. Anche in sede di presentazione ufficiale, alla presenza di 70 ospiti selezionati a Miami, Ronaldinho ha confermato di voler mettere a segno l'ultimo goal in carriera proprio con indosso questa maglia. Molti occhi saranno dunque puntati su Ravenna e sul Ravenna per questa missione bonus nella carriera del Gaucho.