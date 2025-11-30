Sarebbe stato un punto molto importante per il Torino, perché avrebbe smosso la classifica e soprattutto permesso ai granata di ripartire dopo la netta sconfitta casalinga con il Como. E invece i granata tornano da Lecce con zero punti e il rimpianto di essere stati ad un passo dalla rimonta, che si è fermata con l'occasione nel finale fallita da parte di Kristjan Asllani.
Il centrocampista albanese si è preso la responsabilità di presentarsi dal dischetto ma non è andata bene. Rigore calciato male che nega il pareggio alla squadra di Marco Baroni.
E nel post partita Asllani si è scusato per quanto successo.