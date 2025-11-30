Sotto 2-0 dopo poco più di 20 minuti, il Torino era riuscito a riaprirla nel secondo tempo con il goal di Che Adams; poi, il fallo di Tete Morente ai danni di Coco. Dagli undici metri, a pochi minuti dal novantesimo, non si presenta Zapata ma un po' a sorpresa Asllani.

L'albanese incrocia ma il tiro è troppo debole e neanche particolarmente angolato; per Falcone è facile riuscire a bloccare. Prima di quello odierno, Asllani era stato perfetto dal dischetto in carriera; aveva trasformato infatti i precedenti undici, molti nelle giovanili. Era il terzo in Serie A e i primi due li aveva calciati con l'Inter, segnandoli entrambi.