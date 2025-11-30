Pubblicità
Andrea Ajello

Il primo rigore sbagliato e le scuse: la stagione di Asllani al Torino non è decollata, l'Inter osserva

Asllani protagonista in negativo della sconfitta del Torino a Lecce: il centrocampista ex Inter ha fallito la chance dal dischetto nel finale. Ma com'era andato prima di oggi?

Sarebbe stato un punto molto importante per il Torino, perché avrebbe smosso la classifica e soprattutto permesso ai granata di ripartire dopo la netta sconfitta casalinga con il Como. E invece i granata tornano da Lecce con zero punti e il rimpianto di essere stati ad un passo dalla rimonta, che si è fermata con l'occasione nel finale fallita da parte di Kristjan Asllani.

Il centrocampista albanese si è preso la responsabilità di presentarsi dal dischetto ma non è andata bene. Rigore calciato male che nega il pareggio alla squadra di  Marco Baroni.

E nel post partita Asllani si è scusato per quanto successo. 

  • IL RIGORE SBAGLIATO DA ASLLANI

    Sotto 2-0 dopo poco più di 20 minuti, il Torino era riuscito a riaprirla nel secondo tempo con il goal di Che Adams; poi, il fallo di Tete Morente ai danni di Coco. Dagli undici metri, a pochi minuti dal novantesimo, non si presenta Zapata ma un po' a sorpresa Asllani. 

    L'albanese incrocia ma il tiro è troppo debole e neanche particolarmente angolato; per Falcone è facile riuscire a bloccare. Prima di quello odierno, Asllani era stato perfetto dal dischetto in carriera; aveva trasformato infatti i precedenti undici, molti nelle giovanili. Era il terzo in Serie A e i primi due li aveva calciati con l'Inter, segnandoli entrambi. 

  • QUALCHE PANCHINA, MANCA LA CONTINUITÀ

    Anche prima del rigore sbagliato, non era stata una prestazione particolarmente brillante per Asllani, così come di quasi tutto il Torino. Il classe 2002 fino a qui non è riuscito ad avere continuità di rendimento. 

    Qualche buona prestazione ma anche altre meno positive che sono costate ad esempio alcune esclusioni dai titolari. Titolare nelle ultime due ma Baroni lo aveva lasciato fuori nelle precedenti tre, facendolo iniziare dalla panchina. Prima ancora invece il tecnico non ne aveva praticamente mai fatto a meno. Insomma, Asllani resta un giocatore centrale del Torino, utilizzato da regista in mezzo, a volte nel centrocampo a tre o in altri casi in coppia con un altro compagno, ma non sempre ha dato le risposte che Baroni e l'ambiente granata si aspetta da un giocatore delle sue qualità. 

  • "CHIEDO SCUSA"

    "Chiedo scusa a tutti i compagni. Avevamo la possibilità di pareggiare la partita, non avevo mai sbagliato un rigore e invece l'ho calciato male", ha dichiarato Asllani nel post partita come riportato da SportMediaset.

    Il giocatore del Torino ha poi criticato in generale la prova della squadra, soprattutto all'inizio: "Il nostro problema è che quando ci alziamo prendiamo gol. Abbiamo fatto 30 minuti inaccettabili, dobbiamo lavorare tanto. Dopo i cinque gol presi col Como non è bello farsi mettere sotto così da subito".

  • L'INTER OSSERVA

    L'aspetto positivo per Asllani è aver la possibilità di giocare con costanza dopo essere stato utilizzato con il contagocce nell'Inter nelle ultime stagioni. In estate il club nerazzurro lo ha ceduto in prestito con diritto di riscatto.

    Starà al Torino quindi poi al termine della stagione decidere se trattenere il giocatore o no; per farlo dovrebbe versare nelle casse dell'Inter 12 milioni di euro. I nerazzurri quindi lo osservano, consapevoli che a giugno potrebbe anche tornare in rosa. 

