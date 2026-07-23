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SSC Napoli v Hellas Verona FC - Serie A TIMGetty Images Sport
Lelio Donato

Il primo esperimento di Allegri al Napoli è Lindstrom mezzala: così può rigenerare il danese, la cessione non è più scontata

Serie A
Napoli

La cessione di Jesper Lindstrom sembrava scontata invece Allegri lo ha convocato per il ritiro dove il danese sta convincendo in un nuovo ruolo. Ora la sua permanenza al Napoli non sembra da escludere.

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Jesper Lindstrom potrebbe essere il primo giocatore rigenerato dalla cura Allegri al Napoli.

Il danese fino a qualche settimana fa era ritenuto un esubero tanto che la sua cessione sembrava in dirittura d'arrivo. Poi l'improvviso stop e la convocazione quasi a sorpresa per il ritiro di Dimaro.

Lindstrom si è così messo agli ordini di Allegri e in questi giorni sta conquistando tutti, mostrando grande impegno ma pure qualità tecniche non indifferenti. Anche perché l'allenatore lo sta testando in un nuovo ruolo.


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Ora dunque il futuro del danese non è più così scontato. Ogni valutazione su Lindstrom è stata al momento quantomeno rinviata.

  • DALLA CESSIONE AL RITIRO COL NAPOLI

    Nelle scorse settimane sembrava che Lindstrom non dovesse neppure raggiungere il ritiro del Napoli.

    La trattativa per il suo trasferimento allo Schalke 04 era ben avviata e il club tedesco contava di chiudere nel giro di qualche giorno.

    Alla fine, almeno per il momento, invece non se n'è fatto nulla anche perché lo Schalke offriva solo un prestito con diritto di riscatto mentre il Napoli voleva una cessione a titolo definitivo.

    La trattativa si è così improvvisamente fermata e Allegri ha deciso di portare Lindstrom a Dimaro per valutarlo da vicino. Esattamente come con gli altri esuberi.

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  • LE ULTIME STAGIONI DI LINDSTROM

    Ma come sono andate le ultime stagioni di Lindstrom?

    Il danese è reduce da un'esperienza decisamente poco fortunata sempre in Germania ma con la maglia del Wolfsburg. Solo tredici le presenze in Bundesliga con zero goal e zero assist. Con tanto di prima storica retrocessione.

    Non era andata molto meglio neppure l'anno prima all'Everton dove era sceso in campo venticinque volte in Premier League fornendo un assist ma senza mai segnare. Poi un'operazione all'inguine ha chiuso anticipatamente la su stagione.

    Il Napoli, quindi, stava cercando per Lindstrom una nuova sistemazione. Possibilmente stavolta a titolo definitivo visto che il suo contratto scade nel 2028.

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  • L'ESPERIMENTO DI ALLEGRI

    Ora però come detto lo scenario potrebbe clamorosamente cambiare.

    Allegri sta apprezzando il grande impegno mostrato da Lindstrom durante il ritiro e la totale disponibilità anche a giocare in un ruolo diverso da quello abituale.

    Il danese infatti sarebbe un esterno offensivo ma nel ruolo al Napoli c'è grande abbondanza, ecco perché l'allenatore lo sta testando come mezzala nel suo 4-3-3 ottenendo in cambio ottime risposte.

    Lindstrom sta finalmente mostrando le doti tecniche che lo avevano portato in azzurro strappando applausi a tutti i presenti. Secondo quanto riporta 'Sky Sport', dunque, non è escluso che alla fine Allegri chieda alla società di togliere il danese dal mercato tenendolo in rosa come alternativa a McTominay e Anguissa.

    Ma una decisione definitiva verrà presa solo al termine del ritiro di Dimaro.

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  • I NUMERI DI LINDSTROM COL NAPOLI

    Jesper Lindstrom arriva al Napoli nell'agosto del 2023, quando gli azzurri lo acquistano a titolo definitivo dall'Eintracht Francoforte per 25 milioni di euro.

    Un investimento importante che il danese non ha fin qui mai ripagato. Anche perché di fatto i vari allenatori che si succedono in panchina, da Garcia a Mazzarri, non gli concedono mai grande fiducia.

    In totale Lindstrom aveva collezionato ventinove presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia con zero goal e zero assist. Ma solo una manciata di queste da titolare.

    Da qui la scelta di girarlo in prestito, prima all'Everton e poi al Wolfsburg, dove però Lindstrom non è riuscito a rilanciarsi. E se ora lo facesse proprio al Napoli?

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