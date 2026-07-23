Il primo esperimento di Allegri al Napoli è Lindstrom mezzala: così può rigenerare il danese, la cessione non è più scontata

Ora però come detto lo scenario potrebbe clamorosamente cambiare.

Allegri sta apprezzando il grande impegno mostrato da Lindstrom durante il ritiro e la totale disponibilità anche a giocare in un ruolo diverso da quello abituale.

Il danese infatti sarebbe un esterno offensivo ma nel ruolo al Napoli c'è grande abbondanza, ecco perché l'allenatore lo sta testando come mezzala nel suo 4-3-3 ottenendo in cambio ottime risposte.

Lindstrom sta finalmente mostrando le doti tecniche che lo avevano portato in azzurro strappando applausi a tutti i presenti. Secondo quanto riporta 'Sky Sport', dunque, non è escluso che alla fine Allegri chieda alla società di togliere il danese dal mercato tenendolo in rosa come alternativa a McTominay e Anguissa.

Ma una decisione definitiva verrà presa solo al termine del ritiro di Dimaro.