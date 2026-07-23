Il primo esperimento di Allegri al Napoli è Lindstrom mezzala: così può rigenerare il danese, la cessione non è più scontata

Jesper Lindstrom potrebbe essere il primo giocatore rigenerato dalla cura Allegri al Napoli.
Il danese fino a qualche settimana fa era ritenuto un esubero tanto che la sua cessione sembrava in dirittura d'arrivo. Poi l'improvviso stop e la convocazione quasi a sorpresa per il ritiro di Dimaro.
Lindstrom si è così messo agli ordini di Allegri e in questi giorni sta conquistando tutti, mostrando grande impegno ma pure qualità tecniche non indifferenti. Anche perché l'allenatore lo sta testando in un nuovo ruolo.
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Ora dunque il futuro del danese non è più così scontato. Ogni valutazione su Lindstrom è stata al momento quantomeno rinviata.