Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-ITA-SERIEA-INTER-JUVENTUSAFP
Alessandro De Felice

Il primo derby Milan-Inter di Pio Esposito: da 5 minuti all’andata alla prima da titolare, Chivu senza Lautaro si affida al suo giovane bomber

Dal debutto di 5 minuti all’andata alla prima da titolare nel derby scudetto: Chivu punta su Pio Esposito accanto a Thuram per sfidare il Milan.

Pubblicità

Il primo derby di Milano da titolare arriva nel momento più delicato della stagione dell’Inter

Senza Lautaro Martinez, ancora ai box per infortunio, Cristian Chivu è pronto ad affidare l’attacco nerazzurro alla coppia formata da Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito nella sfida contro il Milan che rappresenta un crocevia nella corsa scudetto. 

Per il giovane centravanti cresciuto nel vivaio interista sarà una prima volta dal valore simbolico, dopo i soli cinque minuti giocati nella gara d’andata. 

Da allora sono cambiate molte cose: la classifica, con l’Inter avanti di dieci punti sui rossoneri, e soprattutto il ruolo del classe 2005, diventato progressivamente protagonista della stagione nerazzurra.

  • DAI 5’ ALLA GRANDE OCCASIONE

    Nel derby del 23 novembre scorso Esposito entrò in campo solo per cinque minuti più recupero nella gara vinta dal Milan per 1-0. 

    In quella partita la squadra di Chivu provò a scardinare la difesa rossonera senza riuscirci, nonostante diversi tentativi e il rigore di Hakan Calhanoglu parato da Mike Maignan nella ripresa. 

    Anche i cambi dell’allenatore nerazzurro non sono riusciti a cambiare l’inerzia della sfida, compreso l’ingresso dell’attaccante classe 2005, che ha avuto soltanto una manciata di secondi per vivere la sua prima esperienza nella stracittadina.

    Quell’apparizione è rimasta però un punto di partenza. Nerazzurro fin da bambino, Esposito ha vissuto negli anni del settore giovanile tutta l’intensità di una rivalità che a Milano si respira ogni giorno. 

    Da allora è iniziata una crescita costante che lo ha portato a scalare posizioni nelle gerarchie offensive della squadra di Chivu.

    • Pubblicità

  • LA STAGIONE DELLE PRIME VOLTE

    La stagione 2025/2026 è stata per il centravanti interista un susseguirsi di debutti e traguardi

    Il primo goal con la maglia nerazzurra è arrivato al Mondiale per Club contro il River Plate, seguito dalla prima rete in Serie A contro il Cagliari. Successivamente sono arrivati anche il debutto e il primo goal con la Nazionale maggiore contro l’Estonia, oltre alla prima rete in Champions League realizzata contro l’Union Saint-Gilloise.

    Il giovane attaccante ha lasciato il segno anche nei big match: la rete del momentaneo 2-1 contro la Juventus lo ha reso il secondo italiano più giovane nella storia dell’Inter a segnare ai bianconeri dopo Mario Balotelli. 

    Goal e prestazioni decisive, come quelle contro Pisa e Lecce, hanno contribuito alla corsa della capolista e trasformato Esposito da promessa a presenza stabile nell’attacco nerazzurro.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL DERBY DELLA CONSACRAZIONE

    Segnare nel derby rappresenterebbe però un traguardo ancora diverso. Esposito ha già vissuto la stracittadina nelle giovanili: nell’Under 17 nel 2021/2022 ha segnato contro il Milan ma perse entrambe le partite, mentre nel campionato Primavera 2022/2023 ha firmato un assist all’andata per Owusu e un goal nel 2-2 del ritorno, con Cristian Chivu allenatore della squadra giovanile.

    Tra i grandi la storia è molto diversa. Negli ultimi vent’anni soltanto Joel Obi e Federico Dimarco, tra i calciatori cresciuti nel vivaio nerazzurro, sono riusciti a segnare nel derby con la prima squadra. 

    Se si restringe l’analisi ai centravanti, l’ultimo attaccante dell’Inter proveniente dal settore giovanile a segnare al Milan resta Roberto Boninsegna, a segno il 1° maggio 1974 nel 2-1 nerazzurro in Coppa Italia.

    Guardando invece agli attaccanti italiani in generale, l’ultimo goal interista nel derby porta la firma di Christian Vieri, decisivo nell’1-0 del 3 marzo 2002.

  • LA SCELTA DI CHIVU

    L’assenza di Lautaro Martinez spalanca ora la porta alla prima da titolare di Esposito in un derby che mette in palio una fetta importante di Scudetto. 

    Accanto a lui ci sarà Thuram, già protagonista in passato nella stracittadina con due goal rimasti nella memoria dei tifosi interisti, mentre Bonny dovrebbe rientrare in gruppo ma partire dalla panchina.

    Chivu punta sulle caratteristiche del giovane attaccante per aprire spazi nella difesa rossonera e sfruttare la sua fisicità anche sulle palle inattive. 

    L’allenatore rumeno conosce bene Esposito fin dai tempi della Primavera e ne apprezza soprattutto la tenuta mentale e l’umiltà, qualità sottolineate anche da Federico Dimarco.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL DERBY SCUDETTO

    La sfida di San Siro si preannuncia incandescente. L’Inter cerca i goal dei suoi attaccanti per non far rimpiangere l’assenza del capitano Lautaro Martinez e cercare lo scatto decisivo in chiave Scudetto.

    Per Esposito sarà la prima volta dal primo minuto nella stracittadina, a quasi ventuno anni, senza il record di precocità che resta di Davide Santon ma con il peso di un’occasione importante. 

    Dopo i cinque minuti dell’andata, il giovane centravanti nerazzurro si prepara a vivere il suo derby più atteso.

Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT
0