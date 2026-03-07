Il primo derby Milan-Inter di Pio Esposito: da 5 minuti all’andata alla prima da titolare, Chivu senza Lautaro si affida al suo giovane bomber

Il primo derby di Milano da titolare arriva nel momento più delicato della stagione dell’Inter.
Senza Lautaro Martinez, ancora ai box per infortunio, Cristian Chivu è pronto ad affidare l’attacco nerazzurro alla coppia formata da Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito nella sfida contro il Milan che rappresenta un crocevia nella corsa scudetto.
Per il giovane centravanti cresciuto nel vivaio interista sarà una prima volta dal valore simbolico, dopo i soli cinque minuti giocati nella gara d’andata.
Da allora sono cambiate molte cose: la classifica, con l’Inter avanti di dieci punti sui rossoneri, e soprattutto il ruolo del classe 2005, diventato progressivamente protagonista della stagione nerazzurra.