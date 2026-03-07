Il primo derby Milan-Inter di Pio Esposito: da 5 minuti all’andata alla prima da titolare, Chivu senza Lautaro si affida al suo giovane bomber

La stagione 2025/2026 è stata per il centravanti interista un susseguirsi di debutti e traguardi.

Il primo goal con la maglia nerazzurra è arrivato al Mondiale per Club contro il River Plate, seguito dalla prima rete in Serie A contro il Cagliari. Successivamente sono arrivati anche il debutto e il primo goal con la Nazionale maggiore contro l’Estonia, oltre alla prima rete in Champions League realizzata contro l’Union Saint-Gilloise.

Il giovane attaccante ha lasciato il segno anche nei big match: la rete del momentaneo 2-1 contro la Juventus lo ha reso il secondo italiano più giovane nella storia dell’Inter a segnare ai bianconeri dopo Mario Balotelli.

Goal e prestazioni decisive, come quelle contro Pisa e Lecce, hanno contribuito alla corsa della capolista e trasformato Esposito da promessa a presenza stabile nell’attacco nerazzurro.