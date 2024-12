Il primato al contrario del Monza: ha vinto una sola volta in campionato, in Europa è record negativo condiviso

La squadra di Nesta perde ancora e non riesce a riallacciare il rapporto con la vittoria: fin qui ne è arrivata solo una, come Bochum e Southampton.

17 minuti. Poco più di un quarto d'ora. Tanto è passato dal sinistro volante con cui Birindelli ha battuto l'ex compagno Di Gregorio alla zampata di rapina con cui Nico Gonzalez ha riportato in vantaggio la Juventus, firmando la rete della definitiva vittoria bianconera.

Per 17 minuti il Monza ha sognato di potercela fare. E poi è stato riportato alla realtà dall'argentino. Come praticamente sempre è accaduto negli ultimi tempi e in particolare nelle ultime tre partite, tutte parzialmente agguantate dalla squadra di Nesta prima che l'avversaria di turno - l'Udinese, poi il Lecce, infine la Juve - si imponesse puntualmente per 2-1.

Di vincere, invece, non se ne parla. O quasi. Un rapporto, quello con la vittoria, che dopo il primo biennio di gloria in Serie A si è fatto improvvisamente e sorprendentemente complicato.