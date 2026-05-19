Il presidente della Lega Serie A Simonelli archivia il caso derby di Roma-Internazionali di tennis: "Molto rumore per nulla, nessun errore. Tutti cercano visibilità attraverso il calcio"

Il caso della contemporaneità tra il derby Roma-Lazio e la finale degli Internazionali d’Italia di tennis viene archiviato dal presidente della Lega Serie A,Ezio Simonelli.
“Molto rumore per nulla" ha dichiarato il numero uno nell’intervista rilasciato al Corriere della Sera.
Dopo giorni di polemiche legate alla scelta di programmare la stracittadina romana nella stessa giornata della finale del torneo vinta da Jannik Sinner, Simonelli ha respinto ogni accusa di errore organizzativo, sostenendo che "non c'è stato da parte nostra un errore di programmazione perché i due eventi hanno serenamente convissuto".
Il presidente della Lega ha replicato alle critiche arrivate dal presidente della Federtennis Angelo Binaghi, dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dall’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, rivendicando la correttezza delle decisioni prese e difendendo il lavoro degli organizzatori del calendario di Serie A.