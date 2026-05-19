Il presidente della Lega Serie A Simonelli archivia il caso derby di Roma-Internazionali di tennis: "Molto rumore per nulla, nessun errore. Tutti cercano visibilità attraverso il calcio"

Simonelli ha insistito sulla complessità dell’organizzazione del calendario di Serie A, facendo anche riferimento a future concomitanze nella Capitale: "Non si ha idea della difficoltà. Ad esempio il 13 marzo 2027 ci sarà il Sei Nazioni, il giorno dopo la Maratona di Roma. Nella settimana precedente e quella seguente le coppe europee. Cosa facciamo? Impediamo a Roma o Lazio di giocare? Come presidente della Lega ho l'obbligo di tutelare le esigenze dei tifosi. È ciò che ho spiegato anche al prefetto di Roma".

Sul provvedimento che aveva portato allo slittamento del derby al lunedì sera alle 20.45, Simonelli ha spiegato che "per il principio della contemporaneità anche delle altre 4 sfide di squadre in corsa per la Champions, avrebbe obbligato 300mila tifosi a seguire i match spostandosi in un giorno feriale: ci sarebbero stati danni sportivi, sociali ed economici".

Il presidente della Lega ha poi difeso il ricorso al Tar promosso contro quella decisione: "Direi proprio di no! Tutti mi dicevano che avremmo perso il ricorso, ma la Lega ha portato avanti con determinazione e fermezza le proprie istanze".

Secondo Simonelli, l’esito finale ha dato ragione alla Lega: "Alla fine abbiamo avuto ragione perché i due eventi si sono svolti senza il benché minimo incidente; il plauso va quindi anche alle forze dell'ordine di Roma che hanno dimostrato, anche con il nostro aiuto, di saper gestire due grandi manifestazioni nello stesso giorno".



