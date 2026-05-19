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FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Il presidente della Lega Serie A Simonelli archivia il caso derby di Roma-Internazionali di tennis: "Molto rumore per nulla, nessun errore. Tutti cercano visibilità attraverso il calcio"

Serie A
Roma vs Lazio
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Il numero uno della Lega difende il calendario di Roma-Lazio nel giorno della finale degli Internazionali: “Nessun errore, i due eventi hanno convissuto serenamente”.

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Il caso della contemporaneità tra il derby Roma-Lazio e la finale degli Internazionali d’Italia di tennis viene archiviato dal presidente della Lega Serie A,Ezio Simonelli.

Molto rumore per nulla" ha dichiarato il numero uno nell’intervista rilasciato al Corriere della Sera.

Dopo giorni di polemiche legate alla scelta di programmare la stracittadina romana nella stessa giornata della finale del torneo vinta da Jannik Sinner, Simonelli ha respinto ogni accusa di errore organizzativo, sostenendo che "non c'è stato da parte nostra un errore di programmazione perché i due eventi hanno serenamente convissuto".

Il presidente della Lega ha replicato alle critiche arrivate dal presidente della Federtennis Angelo Binaghi, dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dall’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, rivendicando la correttezza delle decisioni prese e difendendo il lavoro degli organizzatori del calendario di Serie A.

  • “NESSUN ERRORE DI PROGRAMMAZIONE”

    Secondo Simonelli, le contestazioni sulla concomitanza tra il derby e la finale degli Internazionali non trovano fondamento.

    Il presidente della Lega Serie A ha spiegato che il calendario viene elaborato attraverso "un software super sofisticato (utilizzato anche da Ligue 1, Liga, Nfl e Nba) in cui immettiamo circa 400 vincoli non solo sportivi ma anche territoriali".

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  • RESPINTE LE ACCUSE DI BINAGHI

    Rispondendo alle accuse mosse dal presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, che aveva dichiarato che "non può essere una casualità il derby di Torino in concomitanza con le Finals e Roma-Lazio durante la finale di Sinner...", Simonelli ha replicato: "Respingo con fermezza il sospetto, non può essere un problema organizzare nella stessa città due eventi a distanza di poche ore".

    Nel dettaglio, il presidente della Lega ha ricordato che "in occasione delle Atp Finals di Torino, abbiamo anticipato Juve-Toro al sabato".

    Per quanto riguarda Roma-Lazio, Simonelli ha spiegato che "la collocazione naturale del derby sarebbe stata la domenica sera, peccato che dallo scorso derby di andata, lo stesso prefetto avesse vietato per motivi di sicurezza di giocare la sera".

    Inoltre "il sabato non si sarebbe potuto giocare perché la Lazio era reduce dalla finale di Coppa Italia e avevamo fissato da settimane il derby di Roma nell'unico orario disponibile: alle 12.30 della domenica".

    Da qui la convinzione della Lega: "Ritenevamo, a ragione, che non ci sarebbero stati problemi di deflusso visto che la finale del tennis sarebbe stata alle 17".


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  • LE POLEMICHE CON ROCCA E SARRI

    Simonelli ha risposto anche alle parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che aveva accusato la Lega di prendere decisioni dannose per la città e auspicato le dimissioni dei responsabili.

    La replica del numero uno della Serie A è stata diretta: "Lo invito a parlare di argomenti che conosce. La verità è che tutti cercano visibilità attraverso il calcio, lo capisco".

    Nessuno sconto nemmeno nei confronti di Maurizio Sarri, che aveva parlato di incapacità di gestione del calcio italiano.

    Simonelli ha sottolineato il peso delle televisioni nella costruzione del calendario: "Lo stimo come tecnico ma forse gli sfugge che il programma delle partite dipende soprattutto dalle tv, le cui esigenze non si possono testardamente contestare visto che forniscono i proventi per pagare gli stipendi di allenatori, calciatori e di tutto il sistema".

    Il presidente della Lega ha aggiunto che "ai prossimi Mondiali alcune gare si disputeranno all'ora di pranzo, con temperature più calde di domenica scorsa a Roma" e ha ricordato che "l'orario delle 12.30 in Italia è l'unico slot possibile per catturare spettatori in Oriente".

    Quindi la stoccata finale: "È facile pontificare quando non si conoscono le cose nel dettaglio".


  • IL NODO SICUREZZA E IL RICORSO AL TAR

    Simonelli ha insistito sulla complessità dell’organizzazione del calendario di Serie A, facendo anche riferimento a future concomitanze nella Capitale: "Non si ha idea della difficoltà. Ad esempio il 13 marzo 2027 ci sarà il Sei Nazioni, il giorno dopo la Maratona di Roma. Nella settimana precedente e quella seguente le coppe europee. Cosa facciamo? Impediamo a Roma o Lazio di giocare? Come presidente della Lega ho l'obbligo di tutelare le esigenze dei tifosi. È ciò che ho spiegato anche al prefetto di Roma".

    Sul provvedimento che aveva portato allo slittamento del derby al lunedì sera alle 20.45, Simonelli ha spiegato che "per il principio della contemporaneità anche delle altre 4 sfide di squadre in corsa per la Champions, avrebbe obbligato 300mila tifosi a seguire i match spostandosi in un giorno feriale: ci sarebbero stati danni sportivi, sociali ed economici".

    Il presidente della Lega ha poi difeso il ricorso al Tar promosso contro quella decisione: "Direi proprio di no! Tutti mi dicevano che avremmo perso il ricorso, ma la Lega ha portato avanti con determinazione e fermezza le proprie istanze".

    Secondo Simonelli, l’esito finale ha dato ragione alla Lega: "Alla fine abbiamo avuto ragione perché i due eventi si sono svolti senza il benché minimo incidente; il plauso va quindi anche alle forze dell'ordine di Roma che hanno dimostrato, anche con il nostro aiuto, di saper gestire due grandi manifestazioni nello stesso giorno".


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  • IL RAPPORTO CON BINAGHI

    Pur nel pieno della polemica, Simonelli ha escluso tensioni personali con il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi: "Tra noi c'è stima reciproca, gli faccio i complimenti per lo straordinario lavoro che ha svolto negli ultimi 25 anni che ha portato non solo ai trionfi di Sinner e del doppio con Bolelli e Vavassori domenica. Ma ci vuole rispetto per il calcio e per i professionisti che ci lavorano".

    Sul momento d’oro del tennis italiano, Simonelli ha riconosciuto i meriti del movimento guidato da Binaghi ma ha ribadito la centralità del calcio: "Binaghi è orgoglioso e io con lui dei risultati che ha ottenuto, ha un campione e un gruppo di atlete e atleti che fanno da volano al movimento. Ma il calcio è un'altra cosa, domenica a Milano c'erano in giro 400mila tifosi che festeggiavano pacificamente. In ogni caso non sento alcuna rivalità con il tennis".


  • “MOLTO RUMORE PER NULLA”

    Nelle battute finali, Simonelli ha respinto anche l’ipotesi che in futuro prefetti e questori possano intervenire con maggiore forza nella definizione del calendario: "Vorrei chiedere a prefetti e questori di lasciare a noi l'organizzazione del calendario. Le esigenze di ordine pubblico hanno la priorità, ma auspico che in futuro non ci siano altri eccessi di prudenza".

    Alla domanda sull’eventuale autocritica della Lega, il presidente ha ammesso che "tutto si può migliorare", ma ha aggiunto che "sarebbe ingeneroso accanirsi verso professionisti che si occupano con esperienza da anni del calendario e che anche in questa occasione hanno dato prova di saper gestire".

    Infine, Simonelli ha archiviato definitivamente la vicenda: "Molto rumore per nulla. Mi è dispiaciuto non aver aderito all'invito di Binaghi alla finale, ma ero a Milano per la premiazione dell'Inter. Andrò a Torino per le Finals, e mi auguro che lui venga ad assistere con me a qualche nostra partita".


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