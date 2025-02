Il presidente del Marsiglia Longoria squalificato per 15 turni: aveva accusato l'arbitro di corruzione

La pesante squalifica inflitta al numero uno dopo le accuse all'arbitro segna la fine della sua stagione come presidente del Marsiglia.

Una stangata attesa. Il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, è stato squalificato per 15 turni in seguito alle sue dichiarazioni al termine della partita di sabato scorso ad Auxerre, conclusasi con una sconfitta per 3-0 della sua squadra.

Al fischio finale, il numero uno ha lasciato spazio a uno sfogo violento e senza mezzi termini: secondo il presidente del Marsiglia, la prestazione arbitrale non era stata solo ingiusta, ma il frutto di una vera e propria corruzione.

Le sue parole, pronunciate davanti alle telecamere con toni accesi e gesti plateali, hanno immediatamente attirato l'attenzione.

Non solo ha afferrato il microfono per ribadire la sua accusa, ma ha anche espresso la sua indignazione con gesti eclatanti, calcando ulteriormente la mano su quanto già dichiarato.