Il presidente del Como Suwarso ammette: "I calciatori italiani costano tanto e non si pagano a rate, mi piacciono Orsolini, Bastoni, Dimarco, Venturino e Cambiaghi"

Il Como festeggia la prima qualificazione europea nei suoi 119 anni di storia e il presidente Mirwan Suwarso, dopo settimane in cui il club aveva evitato di pronunciare apertamente la parola “Europa”, ammette che il traguardo è ormai realtà.
Nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Suwarso affronta tutti i temi principali del momento del club lariano: dalla ristrutturazione dello stadio Sinigaglia al futuro di Nico Paz, passando per il mercato, i limiti economici legati ai giocatori italiani, il progetto sostenibile della proprietà Hartono e il modello di business internazionale che il Como vuole sviluppare nei prossimi anni.