Il presidente del Como Suwarso ammette: "I calciatori italiani costano tanto e non si pagano a rate, mi piacciono Orsolini, Bastoni, Dimarco, Venturino e Cambiaghi"

Ai critici che attribuiscono i risultati del Como esclusivamente alla disponibilità economica della proprietà, Suwarso replica con decisione.

“Non ci interessa cosa dice la gente. È chiaro che le risorse aiutano, ma il calcio è pieno di esempi dove questa equazione non è arrivata fino in fondo”.

Suwarso ribadisce che il focus della società è sulla sostenibilità economica: “Il focus non è vedere come si spendono i soldi ma rendere un club profittevole e sostenibile. E l’obiettivo è quello di farlo nei prossimi due o tre anni”.