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Como v Ajax - Como Cup FinalGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Il presidente del Como Suwarso ammette: "I calciatori italiani costano tanto e non si pagano a rate, mi piacciono Orsolini, Bastoni, Dimarco, Venturino e Cambiaghi"

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Dopo la storica qualificazione europea, il numero uno del club lariano parla di mercato, stadio, Nico Paz e sostenibilità: “I soldi aiutano, ma non bastano”.

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Il Como festeggia la prima qualificazione europea nei suoi 119 anni di storia e il presidente Mirwan Suwarso, dopo settimane in cui il club aveva evitato di pronunciare apertamente la parola “Europa”, ammette che il traguardo è ormai realtà.

Nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Suwarso affronta tutti i temi principali del momento del club lariano: dalla ristrutturazione dello stadio Sinigaglia al futuro di Nico Paz, passando per il mercato, i limiti economici legati ai giocatori italiani, il progetto sostenibile della proprietà Hartono e il modello di business internazionale che il Como vuole sviluppare nei prossimi anni.

  • “MAGLIA PER L’EUROPA? IDEA DI FABREGAS”

    Suwarso conferma innanzitutto il cambio di prospettiva del club dopo la certezza della qualificazione europea.

    Sì, finalmente ne possiamo parlare”, dice il presidente del Como alla Gazzetta dello Sport riferendosi all’Europa, tema che fino a poche settimane fa veniva trattato con estrema cautela all’interno della società.

    Anche la maglietta celebrativa “Como si dice Europa?” nasce direttamente da un’idea dell’allenatore Cesc Fabregas. “Di Fabregas, l’ha fatta fare lui”, racconta Suwarso.


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  • COMO IN CASA IN EUROPA

    Sul tema stadio, il presidente conferma la volontà del club di continuare a giocare le coppe europee al Sinigaglia.

    “Speriamo, dovremmo riuscire a completare il progetto di ristrutturazione alla fine dell’estate. I lavori possono già iniziare subito dopo la partita col Parma domenica”, spiega Suwarso.


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  • FINALE DI COPPA ITALIA E OBIETTIVO CHAMPIONS

    Guardando invece alla classifica e agli scenari europei, Suwarso sorride sull’eventualità di dover tifare Inter nella finale di Coppa Italia per ottenere un miglior piazzamento continentale.

    “A parte gli scherzi, vogliamo arrivare più in alto possibile, ma in realtà ci prendiamo quello che la vita ci dà. Non è importante che sia Champions o meno, l’unico nostro obiettivo è fare meglio dell’anno precedente”.

  • IL MERCATO DEL COMO

    Sul mercato e sugli investimenti della famiglia Hartono, Suwarso sottolinea che il club non sente più la necessità di ricostruire la rosa da zero.

    In questo momento siamo tranquilli, dobbiamo solo aspettare che la stagione finisca e capire ciò di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo anche vedere cosa ci offre il mercato ma non dobbiamo più costruire da zero, abbiamo già un’identità forte”, spiega il presidente.

    Suwarso aggiunge che il Como dovrà gestire anche i numerosi giocatori rientranti dai prestiti:

    “Ci saranno operazioni, ma il grosso della rosa c’è. Poi ci sono 23 giocatori che ritornano dal prestito a cui bisognerà trovare la migliore sistemazione possibile in modo da rendere sostenibile il prossimo mercato”.


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  • SOSTENIBILITÀ E RISULTATI SPORTIVI

    Ai critici che attribuiscono i risultati del Como esclusivamente alla disponibilità economica della proprietà, Suwarso replica con decisione.

    “Non ci interessa cosa dice la gente. È chiaro che le risorse aiutano, ma il calcio è pieno di esempi dove questa equazione non è arrivata fino in fondo”.

    Suwarso ribadisce che il focus della società è sulla sostenibilità economica: “Il focus non è vedere come si spendono i soldi ma rendere un club profittevole e sostenibile. E l’obiettivo è quello di farlo nei prossimi due o tre anni”.

  • NICO PAZ RESTA AL COMO?

    Sul futuro di Nico Paz, Suwarso chiarisce che l’eventuale permanenza del talento argentino non dipenderà dall’accesso alla Champions League.

    No, dipende tutto dal Real Madrid”, spiega il presidente del Como.

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  • “I CALCIATORI ITALIANI COSTANO TROPPO”

    Uno dei passaggi più significativi dell’intervista riguarda il mercato italiano e le difficoltà nell’acquistare calciatori italiani di alto livello.

    Suwarso ammette apertamente che il Como è interessato a diversi profili, ma evidenzia i costi elevati delle operazioni.

    “Siamo sempre alla ricerca di italiani. La prima stagione in A ne abbiamo comprati quattro. Il problema è che sono molto costosi e non possiamo pagarli in modo dilazionato”.

    Suwarso spiega anche che il club sta lavorando sulla crescita interna di giovani prospetti:

    “Stiamo crescendo quattro o cinque giovani che spero presto possano fare il salto in prima squadra”.

    Poi cita alcuni dei giocatori che apprezza maggiormente: “Certo che me ne piacciono tanti, Orsolini, Bastoni, Dimarco... ma non ce li possiamo permettere. Anche Venturino è forte, Cambiaghi, Pellegrini della Lazio”.


  • IL RAPPORTO CON L’ITALIA E GLI ALTRI PRESIDENTI

    Suwarso racconta poi il rapporto costruito dal Como con il sistema calcistico italiano, sottolineando il clima di collaborazione trovato nel Paese.

    “Sicuramente porte aperte. Il vostro è un Paese molto ospitale, come l’Indonesia per certi versi”.

    Suwarso cita anche alcuni dirigenti che lo hanno ispirato nel percorso di crescita del Como: “Ho trovato anche ottimi esempi imprenditoriali. E anche tanti amici, persone che ci hanno ispirato. Penso ai Percassi, Marotta, Fenucci, Lotito, De Laurentiis”.

    Secondo il presidente del Como, in Italia esiste una forte collaborazione tra club:

    “I club dentro il campo competono ma fuori ci sono le idee per supportarsi a vicenda e per far crescere il campionato. Rispetto alle esperienze avute altrove, in Italia c’è molta vicinanza e spirito di collaborazione”.


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