Il post Instagram di Prestianni dopo il presunto episodio di razzismo: "Vinicius ha capito male". E il Benfica lo difende con un video

Gianluca Prestianni va al contrattacco. Nella notte il giocatore del Benfica ha voluto difendersi dopo le accuse di razzismo rivolte da Vinicius Junior nei suoi confronti durante la gara tra Benfica e Real Madrid.
L'argentino ha postato una story sul proprio profilo Instagram: poche righe ma dirette, nelle quali ha affermato di non essersi reso protagonista di alcun episodio di discriminazione razziale, come sostenuto invece dall'avversario.
Non solo: anche il Benfica è sceso in campo a difesa di Prestianni, negando qualsiasi accusa da parte sia di Vinicius Junior che del Real Madrid tutto.