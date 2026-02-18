Il post Instagram di Prestianni dopo il presunto episodio di razzismo: "Vinicius ha capito male". E il Benfica lo difende con un video

Poco prima era stato lo stesso Vinicius a postare a sua volta una story Instagram, evidentemente dal tenore opposto, confermando le accuse a Prestianni:

"I razzisti sono prima di tutto codardi. Devono mettere la maglia davanti alla bocca per dimostrare come non valgono niente. Ma al loro fianco hanno la protezione di altri che, teoricamente, avrebbero l'obbligo di punirli. Niente di ciò che è successo oggi è una novità nella mia vita e della mia famiglia. Ho preso un cartellino giallo per aver festeggiato un goal. Ancora non ho capito il perché. Dall'altra parte, solo un protocollo mal eseguito e che non è servito a nulla. Non mi piace apparire in situazioni come questa, ancor più dopo una grande vittoria. Le copertine devono essere sul Real Madrid. Ma è necessario".