Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
vinicius Getty Images
Stefano Silvestri

Il post Instagram di Prestianni dopo il presunto episodio di razzismo: "Vinicius ha capito male". E il Benfica lo difende con un video

L'argentino e il club portoghese si sono difesi nella notte dopo quel che è accaduto al Da Luz. Anche Vinicius ha postato una story: "I razzisti sono codardi, devono mettersi la maglia sulla bocca".

Pubblicità

Gianluca Prestianni va al contrattacco. Nella notte il giocatore del Benfica ha voluto difendersi dopo le accuse di razzismo rivolte da Vinicius Junior nei suoi confronti durante la gara tra Benfica e Real Madrid.

L'argentino ha postato una story sul proprio profilo Instagram: poche righe ma dirette, nelle quali ha affermato di non essersi reso protagonista di alcun episodio di discriminazione razziale, come sostenuto invece dall'avversario.

Non solo: anche il Benfica è sceso in campo a difesa di Prestianni, negando qualsiasi accusa da parte sia di Vinicius Junior che del Real Madrid tutto.

  • Story Prestianni Vinicius JuniorInstagram

    LA STORY DI PRESTIANNI

    "Voglio chiarire - ha scritto Prestianni su Instagram - che in nessun momento ho diretto insulti razzisti verso il giocatore Vinicius Junior, che purtroppo ha interpretato male ciò che crede di avere ascoltato. Non sono mai stato razzista con nessuno e mi dispiace per le minacce che ho ricevuto dai giocatori del Real Madird".

    • Pubblicità

  • IL VIDEO DEL BENFICA

    Più o meno nelle stesse ore, anche il Benfica ha organizzato la propria difesa. Il club portoghese ha pubblicato sui social un video dei concitati istanti dell'episodio incriminato Vinicius-Prestianni, con tanto di inquadratura sul giocatore del Real Madrid.

    "Come dimostrano le immagini, data la distanza, i giocatori del Real Madrid non possono aver ascoltato quello che dicono di aver ascoltato".

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Story Vinicius JuniorInstagram

    VINICIUS: "I RAZZISTI SONO CODARDI"

    Poco prima era stato lo stesso Vinicius a postare a sua volta una story Instagram, evidentemente dal tenore opposto, confermando le accuse a Prestianni:

    "I razzisti sono prima di tutto codardi. Devono mettere la maglia davanti alla bocca per dimostrare come non valgono niente. Ma al loro fianco hanno la protezione di altri che, teoricamente, avrebbero l'obbligo di punirli. Niente di ciò che è successo oggi è una novità nella mia vita e della mia famiglia. Ho preso un cartellino giallo per aver festeggiato un goal. Ancora non ho capito il perché. Dall'altra parte, solo un protocollo mal eseguito e che non è servito a nulla. Non mi piace apparire in situazioni come questa, ancor più dopo una grande vittoria. Le copertine devono essere sul Real Madrid. Ma è necessario".

  • L'EPISODIO IN CAMPO

    L'episodio incriminato si è verificato dopo cinque minuti nel corso della ripresa. Quando, cioè, Vinicius Junior ha messo a segno quello che si sarebbe poi rivelato l'unico goal di tutto l'incontro tra Benfica e Real Madrid.

    L'attaccante brasiliano è stato ammonito per eccessiva esultanza, attirandosi contro di sé non soltanto le ire del Da Luz ma anche quelle dei giocatori del Benfica. Tra questi proprio Prestianni, che al momento di riprendere il gioco a centrocampo gli ha apparentemente detto qualcosa coprendosi la bocca con la maglia.

    Vinicius Junior è immediatamente corso dal direttore di gara per denunciare le presunte accuse razziste di Prestianni, che secondo l'ex Flamengo lo avrebbe chiamato "scimmia". Da lì si è scatenato il caos, con la partita che è rimasta paralizzata per una decina di minuti.

  • Pubblicità
    Pubblicità
LaLiga
Osasuna crest
Osasuna
OSA
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Primeira Liga
Benfica crest
Benfica
BEN
AVS Futebol SAD crest
AVS Futebol SAD
AVS
0