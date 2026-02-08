Il post Instagram di Lorenzo Lucca fa arrabbiare i tifosi del Napoli: "Perdonali, perché non sanno"

Goal e polemiche. A Napoli i primi sono arrivati con il contagocce, ma le seconde si sono sprecate. Tanto che Lorenzo Lucca si è ritrovato costretto a cambiare squadra dopo appena sei mesi, trasferendosi al Nottingham Forest.
Ma goal e polemiche non mancano nemmeno oggi. Anche se l'ex centravanti dell'Udinese gioca in Premier League, anche se il Napoli appartiene al passato.
La dimostrazione? Un post Instagram che Lucca ha pubblicato nel pomeriggio sul proprio profilo e che - eufemismo - non è stato accolto benissimo da diversi utenti di fede partenopea.