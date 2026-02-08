Il post Instagram di Lorenzo Lucca fa arrabbiare i tifosi del Napoli: "Perdonali, perché non sanno"

A chi era riferita la frase scelta da Lucca ed estratta da un contesto biblico? Non c'è nessun riferimento al Napoli, ovviamente. Ma la certezza è che tanti tra i sostenitori partenopei si sono sentiti chiamati in causa.

"Questo tipo di post è uno dei motivi per cui le cose a Napoli non hanno funzionato", ha risposto un utente a Lucca. Un altro lo ha invitato sarcasticamente a "farne altri" e a "convincere il Nottingham".

Altri ancora hanno commentato in maniera simile, invitando l'ex azzurro a rimanere in Inghilterra e a non tornare a Napoli, evidentemente risentiti da quella che, almeno da molti, è stata interpretata come una frecciata.