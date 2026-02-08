Goal.com
Leeds United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Il post Instagram di Lorenzo Lucca fa arrabbiare i tifosi del Napoli: "Perdonali, perché non sanno"

Venerdì il nuovo centravanti del Nottingham Forest ha segnato all'esordio in Premier League. Ma un post social pubblicato due giorni dopo non ha fatto felici i suoi ex sostenitori.

Goal e polemiche. A Napoli i primi sono arrivati con il contagocce, ma le seconde si sono sprecate. Tanto che Lorenzo Lucca si è ritrovato costretto a cambiare squadra dopo appena sei mesi, trasferendosi al Nottingham Forest.

Ma goal e polemiche non mancano nemmeno oggi. Anche se l'ex centravanti dell'Udinese gioca in Premier League, anche se il Napoli appartiene al passato.

La dimostrazione? Un post Instagram che Lucca ha pubblicato nel pomeriggio sul proprio profilo e che - eufemismo - non è stato accolto benissimo da diversi utenti di fede partenopea.

  • IL POST DI LUCCA

    "Perdonali, perché non sanno": questo ha scritto Lucca su Instagram, in inglese, a corredo di un carosello di foto che lo ritraggono con la maglia del Nottingham Forest durante la gara d'esordio persa venerdì in casa del Leeds.

  • LA REAZIONE DEI SUOI EX TIFOSI

    A chi era riferita la frase scelta da Lucca ed estratta da un contesto biblico? Non c'è nessun riferimento al Napoli, ovviamente. Ma la certezza è che tanti tra i sostenitori partenopei si sono sentiti chiamati in causa.

    "Questo tipo di post è uno dei motivi per cui le cose a Napoli non hanno funzionato", ha risposto un utente a Lucca. Un altro lo ha invitato sarcasticamente a "farne altri" e a "convincere il Nottingham".

    Altri ancora hanno commentato in maniera simile, invitando l'ex azzurro a rimanere in Inghilterra e a non tornare a Napoli, evidentemente risentiti da quella che, almeno da molti, è stata interpretata come una frecciata.

  • IL GOAL A LEEDS

    C'è anche chi ha ricordato a Lucca che la rete segnata a Leeds altro non è stata che quella della bandiera: il punto, cioè, che ha permesso al Nottingham Forest di accorciare sul 3-1 nel finale evitando una sconfitta ancora più rotonda.

    Cross di Hutchinson e colpo di testa vincente dell'ex partenopeo: così il Forest ha trovato la prima gioia, seppur parziale, dal suo nuovo acquisto, che era subentrato all'inizio del secondo tempo a Igor Jesus.

  • L'ACCORDO TRA NAPOLI E NOTTINGHAM FOREST

    Quel "resta a Nottingham" che molti tifosi hanno rivolto a Lucca commentando il suo post è legato alla formula dell'accordo stipulato a gennaio con il Forest. Accordo che non è sulla base di un trasferimento a titolo definitivo.

    Gli inglesi hanno prelevato Lucca con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. In estate, dunque, avranno la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo. Quel che è certo, intanto, è che una nuova occasione con il Napoli nella prossima stagione sembra pressoché impossibile.

