Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Cristiano Ronaldo Portugal GFXGOAL
Krishan Davis

Tradotto da

Cosa deve fare il Portogallo con Cristiano Ronaldo? Il cammino ai Mondiali passa dalla gestione di Roberto Martinez

Opinion
Portogallo
C. Ronaldo
Coppa del Mondo
R. Martinez
Storie
Portogallo vs Uzbekistan

Roberto Martinez continuerà a schierare Cristiano Ronaldo come titolare nella nazionale portoghese ai Mondiali, ma dovrà imparare a capire quando sostituirlo.

Pubblicità

Un altro torneo, un altro dibattito sulla convocazione di Cristiano Ronaldo. La sua prova incolore all’esordio ai Mondiali contro la Repubblica Democratica del Congo ha riacceso la questione: a 41 anni deve ancora essere titolare? Probabilmente nulla cambierà finché Roberto Martinez resta in panchina, ma l’allenatore deve capire quando intervenire.

Mentre le altre stelle del calcio mondiale dominavano la prima giornata dei Mondiali, la prestazione di Ronaldo ha attirato l’attenzione per i motivi sbagliati: non ha effettuato neanche un tiro in porta.

Isolato in attacco, il capocannoniere di tutti i tempi del Portogallo non ha avuto occasioni contro l’underdog africano, e la scelta di lasciarlo in campo per tutti i 90 minuti ha scatenato polemiche, mentre la squadra di Martinez si è dovuta accontentare di un deludente pareggio.

A quasi cinque anni dall’ultimo gol su azione di Ronaldo in un torneo, Martinez rischia critiche pesanti se il campione, ormai non più giovane, non farà la differenza martedì contro l’esordiente Uzbekistan, pur continuando a ricevere la fiducia dell’allenatore.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un inizio disastroso

    Nella prima giornata dei Mondiali, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane hanno segnato due o più gol. Cristiano Ronaldo, invece, ha vissuto una giornata da dimenticare.

    Lasciato in campo per tutti i 90 minuti da Martinez contro la Repubblica Democratica del Congo, il 41enne ha concluso solo tre volte, mai in porta. Due tentativi sono nati da difficili assist, finiti ampiamente fuori.

    Alla fine i Leopardi hanno pareggiato con il colpo di testa di Yoane Wissa nel recupero del primo tempo, e nel secondo il Portogallo non ha trovato il gol nonostante i nove tocchi di Ronaldo. La scelta di Martinez è stata aspramente criticata.

    • Pubblicità
  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    "Non ha senso"

    Dopo la partita Martinez ha difeso ancora una volta l’attaccante non più giovane, giustificando la scelta di tenerlo in campo per tutta la gara nonostante l’inefficacia di Ronaldo.

    «Non ha senso sostituire il miglior marcatore del calcio mondiale in una partita in cui servono gol», ha dichiarato, aggiungendo che non c’è ancora motivo di preoccuparsi. «Ai Mondiali succedono queste cose: l’Argentina perse con l’Arabia Saudita nel 2022 e poi vinse il torneo; nel 2010 la Spagna perse con la Svizzera e poi vinse. Fa parte del percorso.

    «Dopo il nostro primo gol quelle emozioni ci hanno frenato. Abbiamo smesso di osare, di cercare spazi e di arrivare nell’ultimo terzo. È una questione di emozioni, non di tattica o tecnica. Succede. È il Mondiale. Ora analizziamo l’accaduto e miglioriamo in vista della seconda partita».

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Periodo di magra nei tornei

    Martinez può fingere che sia un caso isolato, ma per il Portogallo è un problema ricorrente. Il continuo dibattito sul suo fuoriclasse in declino distoglie l’attenzione da una nazionale che dovrebbe puntare alla Coppa del Mondo.

    Certo, Ronaldo ha segnato molto nelle qualificazioni (cinque gol in cinque partite) ed è stato decisivo nella vittoria della UEFA Nations League dello scorso anno, ma ora non va a segno da 10 gare consecutive nei tornei più importanti. L’ultimo gol è il rigore all’esordio contro il Ghana ai Mondiali 2022; l’ultima rete su azione in una fase finale risale a Euro 2020, contro la Francia, quasi cinque anni fa.

    Va bene segnare in Arabia Saudita o contro Armenia e Ungheria, quando la pressione è bassa, ma è troppo tempo che Ronaldo non lascia il segno nei grandi tornei.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Il compagno ideale?

    Il sostegno ostinato di Martinez a Ronaldo si giustifica con la mancanza di alternative: in rosa c’è un solo altro attaccante puro.

    Nonostante sia improbabile un cambio di formazione, il compagno di squadra di CR7 all’Al-Nassr è oggi l’altro attaccante più in forma della Seleção. João Félix arriva ai Mondiali con 45 gol all’attivo in stagione, di cui 20 in campionato, giocando come seconda punta alle spalle di Ronaldo e credendo di meritare una chance.

    Se Martinez accetta che il 41enne Ronaldo giochi in un campionato meno competitivo, dovrebbe concedere una chance al più giovane Félix, soprattutto ora che il Portogallo cerca ispirazione. Non è chiaro perché l’ex Chelsea sia rimasto in panchina per tutto il pareggio col Congo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ramos alla riscossa?

    Gonçalo Ramos è rimasto in panchina fino all’83° minuto nell’esordio del Portogallo a Houston: Martinez ha preferito prima gli esterni Francisco Conceição e Rafael Leão, poi l’ha inserito, mantenendo in campo anche Ronaldo.

    Per un periodo Ramos sembrava il successore naturale di Ronaldo: l’ex ct Fernando Santos lo lanciò titolare agli ottavi del Mondiale 2022 contro la Svizzera, e lui ripagò con una tripletta e un assist nel 6-1.

    Dopo l’eliminazione ai quarti in Qatar e l’arrivo di Martinez al posto di Santos, però, Ramos ha dovuto armarsi di pazienza: il nuovo ct ha subito ripreso a puntare sul veterano e ha continuato a difenderne la scelta.

    Questa situazione ha probabilmente frenato la sua carriera: dal 2022 ha segnato solo sei gol in nazionale e, da quando è arrivato al PSG nel 2023, è stato poco titolare.

  • FBL-WC-2026-POR-TRAININGAFP

    Sapere quando agire

    Non si può biasimare Martinez per aver confermato Ronaldo titolare: a oltre 40 anni e nella Saudi Pro League, la sua stagione da 30 gol con l’Al-Nassr dimostra che può ancora fare la differenza, e viene venerato per come si mantiene in forma.

    Però Martinez deve capire quando agire, anche a costo di scontentare il capitano. Contro la modesta Repubblica Democratica del Congo, con la squadra che cercava il gol, CR7 è rimasto in ombra nel secondo tempo, anche perché i compagni non lo hanno servito bene dalle fasce e dal centro.

    Pur potendo ancora regalare un guizzo (magari dal dischetto), l’allenatore deve capire che non conviene più tenerlo in campo 90 minuti: è qui che servono giocatori come Félix e Ramos, pronti a decidere la gara dalla panchina.

    Se Ronaldo non dovesse sbloccarsi contro l’Uzbekistan, alla sua prima Coppa d’Asia, le polemiche crescerebbero.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa del Mondo
Portogallo crest
Portogallo
POR
Uzbekistan crest
Uzbekistan
UZB