Cosa deve fare il Portogallo con Cristiano Ronaldo? Il cammino ai Mondiali passa dalla gestione di Roberto Martinez

Gonçalo Ramos è rimasto in panchina fino all’83° minuto nell’esordio del Portogallo a Houston: Martinez ha preferito prima gli esterni Francisco Conceição e Rafael Leão, poi l’ha inserito, mantenendo in campo anche Ronaldo.

Per un periodo Ramos sembrava il successore naturale di Ronaldo: l’ex ct Fernando Santos lo lanciò titolare agli ottavi del Mondiale 2022 contro la Svizzera, e lui ripagò con una tripletta e un assist nel 6-1.

Dopo l’eliminazione ai quarti in Qatar e l’arrivo di Martinez al posto di Santos, però, Ramos ha dovuto armarsi di pazienza: il nuovo ct ha subito ripreso a puntare sul veterano e ha continuato a difenderne la scelta.

Questa situazione ha probabilmente frenato la sua carriera: dal 2022 ha segnato solo sei gol in nazionale e, da quando è arrivato al PSG nel 2023, è stato poco titolare.