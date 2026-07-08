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Cristiano Ronaldo Roberto Martinez Portugal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Il Portogallo non avrebbe dovuto lasciare che Roberto Martinez e Cristiano Ronaldo sprecassero l'occasione di vincere un Mondiale

Opinion
Portogallo
C. Ronaldo
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R. Martinez
Storie
Portogallo vs Spagna

L'ostinazione di Roberto Martinez e Cristiano Ronaldo è costata cara al Portogallo, che nonostante una generazione d'oro ha sprecato l'occasione di provare a vincere il primo Mondiale della sua storia.

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Wayne Rooney ha definito l’ultima apparizione di Cristiano Ronaldo ai Mondiali «una giornata triste per il calcio». In realtà non lo è stata. Nonostante Ronaldo sia una delle figure più iconiche dello sport, la vittoria della Spagna su un Portogallo poco convincente e la goleada del Belgio sugli Stati Uniti hanno reso il 6 luglio 2026 una giornata positiva per il calcio.

Nonostante l’eliminazione, milioni di tifosi in tutto il mondo hanno visto svanire il “sogno” mondiale di Ronaldo. Dopo il Qatar 2022, anche lui pensava che fosse finita, ma a 41 anni ha raggiunto la sua sesta fase finale, un risultato incredibile che testimonia la sua straordinaria resilienza e il suo rigido regime di allenamento.

«È un genio, una superstar», ha detto Rooney, suo ex compagno al Manchester United, a BBC Sport. «Quel che ha dato al calcio è raro. Sarà deluso perché credeva di poter vincere il torneo».

Tuttavia, l’unico altro convinto di ciò era Roberto Martinez, e questa è la vera tristezza dell’eliminazione del Portogallo: a un singolo è stato permesso di anteporre i propri interessi a quelli della squadra e di un’intera nazione.

  • Roberto Martinez Getty

    Pazzo

    L’eliminazione del Portogallo agli ottavi ad Arlington non sorprende: era prevedibile.

    La campagna mondiale della Seleção era destinata a chiudersi tra lacrime, polemiche e accuse di malgestione, come era finito Euro 2024. Se fare sempre la stessa cosa è follia, allora Martinez è un pazzo.

    Così, pur se lasciare Gonçalo Ramos in panchina nella sconfitta contro la Spagna sembrava una scelta shock, era in realtà coerente con la sua politica di selezione: Ronaldo e altri dieci.

    Ramos era subentrato dalla panchina per siglare il gol della vittoria nella fortunata sfida contro la Croazia, ma Martinez non lo avrebbe mai preferito al venticinquenne Ronaldo.

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  • Portugal v Slovenia: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Una campagna disastrosa

    Dal momento in cui gli è stata inspiegabilmente affidata la guida della “Generazione d’Oro” di un’altra nazione, l’ex ct del Belgio ha subito chiarito che Ronaldo era il suo uomo di punta. La prima mossa di Martinez è stata volare in Arabia Saudita per dire al veterano attaccante che intendeva costruire la squadra attorno a lui, nonostante ai Mondiali 2022 fosse diventato evidente che Ronaldo non fosse più all’altezza dei massimi livelli.

    Il risultato è stato un Europeo 2024 catastrofico: Ronaldo ha tirato 23 volte in porta senza segnare.

    Martínez avrebbe dovuto essere esonerato dalla Federazione Portoghese di Calcio (FPF), ma è rimasto al comando e il disastro estivo era prevedibile.

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  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Sono tornato! Sono tornato!»

    I segnali di allarme c'erano fin dall'inizio, con il Portogallo costretto al pareggio per 0-0 contro la Repubblica Democratica del Congo all'esordio.

    Ronaldo ha esultato: «Sono tornato!», firmando una doppietta contro l’Uzbekistan, ma è poi sparito nella sfida con la Colombia.

    Un rigore contro la Croazia gli ha regalato il primo gol nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali, ma è stato così inefficace in attacco (il rigore è stato il suo unico tocco in area) che Martinez lo ha sostituito nel finale di una partita destinata ai supplementari, fino al colpo di testa vincente di Ramos.


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  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    «Da 23 anni tentano di uccidermi»

    Ronaldo si è infuriato per le insinuazioni sul suo ritiro e, di fronte a quello che considerava un continuo attacco ai suoi successi, è passato alla difensiva.

    «Non sarò né più né meno Cristiano Ronaldo solo perché vinco i Mondiali», ha insistito. «Ringrazio persino per le critiche che ricevo da quando ho compiuto 40 anni... Le critiche ti aiutano a crescere, quindi grazie per averlo fatto.

    Qualunque cosa accada domani, Cristiano Ronaldo se ne andrà con la coscienza pulita, non al 100% ma al 1.000%, perché nella vita e nel calcio ho dato tutto. Da 23 anni cercate di distruggermi, ma è inutile. Mi fermerò quando lo deciderò io».

    È comprensibile che si senta meritevole di più rispetto, e resta incontestabile il suo ruolo tra i più grandi marcatori della storia del calcio. Tuttavia, le sue prestazioni e la sua condotta negli ultimi tre tornei internazionali hanno offuscato eredità e reputazione, tanto che verrà ricordato soprattutto per il danno arrecato in quegli ultimi anni.

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Da benedizione a peso

    Costruire la squadra attorno a Ronaldo era logico, ma solo fino a un certo punto. Il tempo lo insegue dal 2022, se non prima. Oggi è un peso per una squadra che un tempo trascinava: dal 2016, anno della vittoria agli Europei, non ha più raggiunto una semifinale.

    Bruno Fernandes e altri big hanno deluso ai Mondiali? Sì. Ma quando tanti talenti giocano male insieme, le colpe vanno cercate anche in panchina.

    Non ci sono scuse: una squadra forte come il Portogallo non può permettersi prestazioni così deludenti, prima agli Europei 2024 e poi ai Mondiali.


  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meritava di meglio

    Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Fernandes sono tra i migliori al mondo nei loro ruoli, ma nessuno ha raggiunto il solito livello. Perché?

    Lo stesso Martinez ha ammesso che il Portogallo aveva una squadra da titolo mondiale e, fallendo, ha concluso che «non ha senso continuare».

    In realtà non aveva senso ingaggiarlo, visto che il suo unico obiettivo sembrava assecondare una superstar invece di creare una squadra vincente. Il suo mandato è stato una perdita di tempo e di un buon gruppo di giocatori. Bernardo Silva e compagni meritavano un allenatore migliore, e anche Ronaldo ne avrebbe avuto bisogno.

    Avrebbe potuto essere un utile sostituto d’impatto se convinto ad accettare un ruolo secondario. Invece è stato assecondato in modo ridicolo, imbarazzandosi ancora una volta sul palcoscenico più importante del calcio.

    In questo senso, il suo tardivo addio alla nazionale non è stato un giorno troppo triste per il Portogallo: accanto alla gratitudine per i suoi anni di gloria, la sua partenza è stata quasi un sollievo.

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