Il Portogallo non avrebbe dovuto lasciare che Roberto Martinez e Cristiano Ronaldo sprecassero l'occasione di vincere un Mondiale

Wayne Rooney ha definito l’ultima apparizione di Cristiano Ronaldo ai Mondiali «una giornata triste per il calcio». In realtà non lo è stata. Nonostante Ronaldo sia una delle figure più iconiche dello sport, la vittoria della Spagna su un Portogallo poco convincente e la goleada del Belgio sugli Stati Uniti hanno reso il 6 luglio 2026 una giornata positiva per il calcio.
Nonostante l’eliminazione, milioni di tifosi in tutto il mondo hanno visto svanire il “sogno” mondiale di Ronaldo. Dopo il Qatar 2022, anche lui pensava che fosse finita, ma a 41 anni ha raggiunto la sua sesta fase finale, un risultato incredibile che testimonia la sua straordinaria resilienza e il suo rigido regime di allenamento.
«È un genio, una superstar», ha detto Rooney, suo ex compagno al Manchester United, a BBC Sport. «Quel che ha dato al calcio è raro. Sarà deluso perché credeva di poter vincere il torneo».
Tuttavia, l’unico altro convinto di ciò era Roberto Martinez, e questa è la vera tristezza dell’eliminazione del Portogallo: a un singolo è stato permesso di anteporre i propri interessi a quelli della squadra e di un’intera nazione.