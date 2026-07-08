Il Portogallo non avrebbe dovuto lasciare che Roberto Martinez e Cristiano Ronaldo sprecassero l'occasione di vincere un Mondiale

Dal momento in cui gli è stata inspiegabilmente affidata la guida della “Generazione d’Oro” di un’altra nazione, l’ex ct del Belgio ha subito chiarito che Ronaldo era il suo uomo di punta. La prima mossa di Martinez è stata volare in Arabia Saudita per dire al veterano attaccante che intendeva costruire la squadra attorno a lui, nonostante ai Mondiali 2022 fosse diventato evidente che Ronaldo non fosse più all’altezza dei massimi livelli.

Il risultato è stato un Europeo 2024 catastrofico: Ronaldo ha tirato 23 volte in porta senza segnare.

Martínez avrebbe dovuto essere esonerato dalla Federazione Portoghese di Calcio (FPF), ma è rimasto al comando e il disastro estivo era prevedibile.