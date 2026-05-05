Il Porto riscatta Kiwior dall'Arsenal: le cifre e la super clausola rescissoria

Dall'esperienza in Italia con lo Spezia, alla parentesi all'Arsenal e soprattutto ai recenti trionfi con il Porto.
Jakub Kiwior è stato una delle colonne della squadra guidata da Francesco Farioli che riuscita a dominare la Liga Portugal e a riportare il titolo a casa dopo quattro anni di attesa.
Le prestazioni del centrale polacco sono state tali da convincere il club dei Dragoes a riscattare il suo cartellino proprio dall'Arsenal.
A comunicare il buon esito dell'operazione, è stato lo stesso porto attraverso un comunicato ufficiale.