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Leonardo Gualano

Il Porto riscatta Kiwior dall'Arsenal: le cifre e la super clausola rescissoria

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Dopo il titolo di campione di Portogallo, arriva anche il riscatto per Jakub Kiwior: l'ex Spezia è ora totalmente del Porto.

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Dall'esperienza in Italia con lo Spezia, alla parentesi all'Arsenal e soprattutto ai recenti trionfi con il Porto.

Jakub Kiwior è stato una delle colonne della squadra guidata da Francesco Farioli che riuscita a dominare la Liga Portugal e a riportare il titolo a casa dopo quattro anni di attesa.

Le prestazioni del centrale polacco sono state tali da convincere il club dei Dragoes a riscattare il suo cartellino proprio dall'Arsenal.

A comunicare il buon esito dell'operazione, è stato lo stesso porto attraverso un comunicato ufficiale.

  • IL COMUNICATO DEL PORTO

    "Il Porto ha esercitato l'opzione di acquisto prevista nell'accordo di prestito con l'Arsenal e da ora deterrà in via definitiva i diritti sportivi ed economici di Jakub Kiwior per un cifra di 17 milioni di euro, più una remunerazione massima variabile di 5 milioni di euro legata al raggiungimento di determinati obiettivi.

    L'Arsenal si riserva una clausola che gli garantirà 2 milioni di euro in caso di un'eventuale futura rivendita".

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  • UNA SUPER CLAUSOLA RESCISSORIA

    Kiwior ha sottoscritto un contratto che lo lega al Porto fino al 30 giugno del 2030.

    All'interno dello stesso, è stata inserita una clausola rescissoria da 70 milioni di euro.

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  • CAMPIONE DEL PORTOGALLO AL PRIMO TENTATIVO

    Approdato al Porto lo scorso 1° settembre in prestito oneroso (da 2 milioni di euro) con possibilità di riscatto, Jakub Kiwior si è rivelato uno degli uomini decisivi nella ricorsa al titolo di campioni del Portogallo.

    Nel corso di questa stagione infatti, ha totalizzato 25 presenze in Liga Portugal scendendo sempre in campo da titolare.

    L'ex Spezia, ha di fatto saltato solo tre gare, due delle quali per infortunio.

  • L'EXPLOIT CON LO SPEZIA

    Arrivato allo Spezia nell'estate del 2021, Kiwior proprio in Serie A si è imposto come uno dei difensori più interessanti del panorama calcistico europeo.

    Nel gennaio del 2023, a scommettere forte su di lui è stato l'Arsenal, che ha investito 23 milioni di euro per il suo cartellino.

    Con i Gunners, in due stagioni e mezzo, ha vinto una Community Shield.


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