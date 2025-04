All’inizio di questa stagione giocava in seconda divisione, questa sera invece Urbig sarà titolare in Champions a San Siro in Inter-Bayer Monaco.

Jonas Urbig ha bruciato le tappe. Non è un mistero che fin dal momento del suo acquisto il Bayern Monaco gli abbia appiccicato addosso l’etichetta di portiere del futuro, un’investitura condivisa da tutti tra società e staff tecnico. Ma il giovane tedesco classe 2003 il futuro lo ha anticipato. Causa l’infortunio di Manuel Neuer, Jonas Urbig è diventato il portiere titolare del Bayern Monaco che questa sera affronterà l’Inter nel ritorno di quarti di finale di Champions League. Nonostante sia un portiere, Jonas Urbig corre veloce, molto veloce. In poco tempo è passato dal difendere i pali in seconda divisione tedesca ai quarti di finale di Champions League. Un triplo salto in avanti, perfettamente riuscito per altro. L'articolo prosegue qui sotto