"Il piano non sta funzionando", il Monaco fornisce un aggiornamento negativo su Paul Pogba dopo la battuta d'arresto per l'infortunio del francese

La dirigenza del Monaco ammette che il piano per il recupero di Paul Pogba non sta funzionando. L'ex giocatore della Juventus si è fermato per un nuovo infortunio.

Il CEO del Monaco ha ammesso la sua frustrazione per gli infortuni che hanno afflitto Paul Pogba da quando il campione del mondo 2018 ha firmato per il club della Ligue 1 nel giugno dello scorso anno. 

L'ex centrocampista del Manchester United e della Juventus ha firmato un contratto biennale dopo aver scontato una squalifica di 18 mesi per doping.

Ma è riuscito a giocare solo tre partite per un totale di appena trenta minuti con la sua nuova squadra a causa di una serie di problemi fisici.

  • I PROBLEMI FISICI DI POGBA

    Sembrava che Pogba fosse riuscito a chiudere un capitolo buio della sua carriera dopo aver firmato per il Monaco, accolto con grande entusiasmo dai tifosi dopo che il suo trasferimento era stato ufficializzato. Nonostante non giocasse una partita ufficiale dal settembre 2023, quando aveva disputato la sua ultima partita con la Juventus, c'erano grandi speranze che il 32enne potesse ritrovare la forma dei primi anni della sua carriera, che lo avevano reso un talento unico.

    Ma finora non è andata così. Pogba ha giocato solo tre partite di Ligue 1 in questa stagione 2025-26, per un totale di soli 30 minuti di gioco, con l'ultima partita disputata a dicembre. 

    Attualmente è fuori gioco per un problema al polpaccio e non giocherà nella prossima partita del Monaco, che venerdì sera affronterà il Lorient.

    Le sue flebili speranze di entrare nella rosa della Francia per i prossimi Mondiali del 2026 sembrano svanire.

    COSA HA DETTO IL CEO DEL MONACO SU POGBA

    Un Pogba in forma farebbe una grande differenza per il Monaco in questo momento. Les Rouges et Blancs sono al nono posto nella massima serie francese, dopo aver perso sei delle ultime sette partite di campionato, e occupano una posizione precaria nella classifica della Champions League, al 19° posto.

    C'è chiaramente frustrazione da parte del Monaco, con l'amministratore delegato Thiago Scuro che ammette che il club ha dovuto affrontare delle "sfide" per riportare Pogba alla piena forma fisica e pronto a dare il suo contributo in campo.

    Mercoledì, durante una conferenza stampa, Scuro ha dichiarato: "Chiaramente, il programma per Paul non sta funzionando come ci aspettavamo all'inizio. Stiamo lavorando duramente per trovare delle soluzioni per lui.

    Personalmente, è turbato. Il piano cambia continuamente a seconda delle situazioni che affrontiamo. Alcuni piccoli infortuni in diverse parti del corpo stanno rendendo difficile il processo. Continuiamo a lavorare per cercare di mantenere gli accordi presi in estate, quando è arrivato. Questo è il nostro impegno".

  • FUTURO IN DUBBIO

    I suoi problemi fisici hanno messo in dubbio il futuro di Pogba al Monaco. È molto probabile che il club cerchi di separarsi dal centrocampista in estate, anche se Scuro ha rivelato che ci sono delle complessità nel contratto di Pogba che rendono l'argomento non argomento di discussione al momento.

    Ha aggiunto: "Ci sono molte cose nel contratto di Paul che sono molto diverse da ciò che la gente pensa. Non credo sia utile rivelare nulla. Il rapporto è onesto. Dobbiamo andare avanti con il piano, anche se è diventato più lungo.

    Ci sono sempre due possibilità: una è che tutto funzioni bene e lui torni presto in campo, pronto a dare il suo contributo, [oppure] se non funziona, sicuramente le parti potranno sedersi a un tavolo in estate e discutere nuovamente del futuro. Non è il momento di discuterne perché stiamo lavorando per trovare una soluzione".

    MONDIALI LONTANI PER POGBA

    Pogba sarà desideroso di rimettersi in forma al più presto nel tentativo di entrare nella rosa della Francia per i Mondiali. L'ultima delle sue 91 presenze con i Bleus risale al 2022, anche se non ha potuto partecipare ai Mondiali di quell'anno in Qatar a causa di un intervento chirurgico al ginocchio.

    Recentemente ha ricevuto il premio Best Comeback Award ai Globe Soccer Awards, dove ha ringraziato la sua famiglia per il sostegno durante un periodo difficile per lui, che ha incluso anche un tentativo di ricatto.

    Se riuscirà a superare il problema al polpaccio e a rimettersi in forma entro la fine di gennaio, Pogba potrebbe avere la possibilità di giocare contro la sua ex squadra, la Juventus, nell'ultima partita della fase a gironi della Champions League.

