"Il piano non sta funzionando", il Monaco fornisce un aggiornamento negativo su Paul Pogba dopo la battuta d'arresto per l'infortunio del francese

Un Pogba in forma farebbe una grande differenza per il Monaco in questo momento. Les Rouges et Blancs sono al nono posto nella massima serie francese, dopo aver perso sei delle ultime sette partite di campionato, e occupano una posizione precaria nella classifica della Champions League, al 19° posto.
C'è chiaramente frustrazione da parte del Monaco, con l'amministratore delegato Thiago Scuro che ammette che il club ha dovuto affrontare delle "sfide" per riportare Pogba alla piena forma fisica e pronto a dare il suo contributo in campo.
Mercoledì, durante una conferenza stampa, Scuro ha dichiarato: "Chiaramente, il programma per Paul non sta funzionando come ci aspettavamo all'inizio. Stiamo lavorando duramente per trovare delle soluzioni per lui.
Personalmente, è turbato. Il piano cambia continuamente a seconda delle situazioni che affrontiamo. Alcuni piccoli infortuni in diverse parti del corpo stanno rendendo difficile il processo. Continuiamo a lavorare per cercare di mantenere gli accordi presi in estate, quando è arrivato. Questo è il nostro impegno".