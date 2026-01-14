"Il piano non sta funzionando", il Monaco fornisce un aggiornamento negativo su Paul Pogba dopo la battuta d'arresto per l'infortunio del francese

I suoi problemi fisici hanno messo in dubbio il futuro di Pogba al Monaco. È molto probabile che il club cerchi di separarsi dal centrocampista in estate, anche se Scuro ha rivelato che ci sono delle complessità nel contratto di Pogba che rendono l'argomento non argomento di discussione al momento.

Ha aggiunto: "Ci sono molte cose nel contratto di Paul che sono molto diverse da ciò che la gente pensa. Non credo sia utile rivelare nulla. Il rapporto è onesto. Dobbiamo andare avanti con il piano, anche se è diventato più lungo.

Ci sono sempre due possibilità: una è che tutto funzioni bene e lui torni presto in campo, pronto a dare il suo contributo, [oppure] se non funziona, sicuramente le parti potranno sedersi a un tavolo in estate e discutere nuovamente del futuro. Non è il momento di discuterne perché stiamo lavorando per trovare una soluzione".