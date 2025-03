Il piano in sei punti del Manchester United per vincere l'Europa League e salvare la stagione

Sollevare il trofeo salverebbe l'onore di Ruben Amorim e garantirebbe ai Red Devils un biglietto per la Champions League. Ecco come possono farcela.

Ecco il caso Manchester United. Anche quando sono fuori da entrambe le coppe nazionali, dritti verso il loro peggior piazzamento in campionato da quando sono retrocessi l'ultima volta e alcuni gruppi di tifosi stanno esortando a vestirsi di nero per piangere la morte del club, c'è ancora speranza.

Tutto potrebbe sembrare perduto per la squadra di Ruben Amorim, tra risultati pessimi, infortuni e scontento dei tifosi nei confronti dei proprietari, ma c'è ancora la possibilità che questa stagione storicamente orribile possa finire in bellezza con la vittoria dell'Europa League.

La seconda competizione europea è diventata l'unica cosa per cui lo United può ancora lottare dopo la frustrante eliminazione di domenica dalla FA Cup per mano del Fulham e una stagione di Premier League che ha prodotto più sconfitte che vittorie con una differenza reti di meno sei. E nonostante il malessere generale, i Red Devils hanno motivo di essere fiduciosi per arrivare fino alla finale di Bilbao e sollevare il loro primo trofeo europeo degli ultimi otto anni.

L'articolo prosegue qui sotto

I Red Devils hanno chiuso al terzo posto la fase a gironi, che ha visto la partecipazione di 36 squadre, e sono stati l'unica a rimanere imbattuta. Il loro percorso verso la finale non è affatto facile, ma nemmeno impossibile. Si inizia con l'andata degli ottavi di finale di giovedì contro la Real Sociedad, nona in Liga e reduce da una sconfitta per 4-0 contro il Barcellona. Se riusciranno a superare la squadra basca, probabilmente affronteranno il Lione (sesto in Ligue 1) nei quarti di finale, con l'Athletic Club, il Fenerbahce, i Rangers o la Roma in semifinale.

Quindi dimenticatevi il pessimismo, perché ci sono ancora buone possibilità che lo United assapori la gloria europea a maggio e si guadagni un biglietto per tornare in Champions League, alleviando così i suoi profondi problemi finanziari. Ecco il piano in sei punti di GOAL che permetterebbe allo United di vincere l'Europa League e salvare la stagione...