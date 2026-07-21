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Redazione Goal

Il piano di Maldini e Leonardo per convincere Guardiola a diventare CT dell'Italia: cosa hanno offerto all'ex tecnico del City

Italia
P. Guardiola
P. Maldini

I nuovi vertici del Club Italia tentano il tecnico spagnolo con un progetto importante.

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Pep Guardiola è il grande sogno per la panchina della Nazionale.


Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, e l'advisor Leonardo hanno incontrato il tecnico spagnolo a Barcellona nel weekend e hanno provato a convincerlo a sposare il progetto come nuovo commissario tecnico azzurro.


Guardiola ha preso tempo e così Giovanni Malagò, numero uno della Figc, Maldini e Leonardo restano in attesa. Ma come hanno provato a convincere l'ex Manchester City? La Gazzetta dello Sport ha dato alcune indicazioni sul piano presentato dai vertici azzurri.



  • PIU' TEMPO A CASA

    Maldini vuole a ogni costo Guardiola, ma ci sono alcuni fattori che rendono complicata la pista. Uno dei motivi principali è il desiderio di Pep di fermarsi per qualche tempo e poter così stare con la famiglia.


    Per questo il nuovo dt azzurro, evidenzia Gazzetta, gli avrebbe messo a disposizione un'ampia rete di osservatori e collaboratori di fiducia: un team che consentirebbe al secondo allenatore più vincente di sempre di trascorrere più tempo possibile a casa.


    Guardiola vuole riflettere bene, perché per indole la prospettiva di delegare non lo stuzzica particolarmente: la sua passione per il calcio lo porta a vedere più partite possibile, un dettaglio che probabilmente sarebbe accentuato nella veste da commissario tecnico.

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  • UNDER 21 E FILIERA

    Altro aspetto importante la filiera azzurra, ovvero il percorso dei ragazzi italiani dalle selezioni giovanili. Per convincere Guardiola, riferisce Gazzetta, Maldini e Leonardo gli avrebbero offerto la possibilità di applicare la sua idea di calcio all'intero progetto.


    Tra le ipotesi quella di decidere insieme anche l'allenatore dell'Under 21, qualora non gli andasse bene Silvio Baldini: così potrebbe inserire un uomo affine alla sua filosofia e potrebbe strutturarlo per farlo diventare un giorno il tecnico della Nazionale maggiore.

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  • LA POSIZIONE DI PEP E LA DEADLINE

    Il piano prospettato da Maldini e Leonardo lusinga Guardiola, che tuttavia secondo la Gazzettaresta orientato a rifiutare ringraziando sentitamente.


    Il dt azzurro e l'advisor hanno chiesto al tecnico spagnolo di pensarci almeno fino a domenica, ma la tempistica non risulta particolarmente comoda a Malagò.


    Il presidente della Figc infatti, in occasione dell'Assemblea di Lega Serie A di giovedì a Milano a cui parteciperà con Maldini e Leonardo, vorrebbe annunciare il nome del prossimo commissario tecnico dell'Italia.

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