Il piano di Maldini e Leonardo per convincere Guardiola a diventare CT dell'Italia: cosa hanno offerto all'ex tecnico del City

Pep Guardiola è il grande sogno per la panchina della Nazionale.





Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, e l'advisor Leonardo hanno incontrato il tecnico spagnolo a Barcellona nel weekend e hanno provato a convincerlo a sposare il progetto come nuovo commissario tecnico azzurro.





Guardiola ha preso tempo e così Giovanni Malagò, numero uno della Figc, Maldini e Leonardo restano in attesa. Ma come hanno provato a convincere l'ex Manchester City? La Gazzetta dello Sport ha dato alcune indicazioni sul piano presentato dai vertici azzurri.







