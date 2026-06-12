Il piano da 100 milioni di euro della Roma sul mercato: Greenwood primo obiettivo, tutti i nomi seguiti dai giallorossi

Cento milioni per Gasp posson bastare. Il Corriere dello Sport scrive che i Friedkin stanziano un budget da 100 milioni di euro (senza tenere conto di eventuali plusvalenze) per rinforzare la Roma con tre acquisti top sul mercato.
Si tratta di una cifra importante, ma non astronomica. Basti pensare ai circa 90 milioni di euro impegnati nell'ultimo anno (senza gli introiti garantiti dalla Champions League) dall'ex ds Ricky Massara per i vari Wesley, El Aynaoui, Vaz, Ziolkowski, Ghilardi e per gli altri prestiti onerosi tra cui quelli di Bailey, Ferguson e Malen.