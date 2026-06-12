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Redazione Goal

Il piano da 100 milioni di euro della Roma sul mercato: Greenwood primo obiettivo, tutti i nomi seguiti dai giallorossi

Roma
M. Greenwood
Calciomercato
Serie A

Friedkin al lavoro per rinforzare la squadra accontentando Gasperini, budget da 100 milioni di euro per il calciomercato della Roma.

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Cento milioni per Gasp posson bastare. Il Corriere dello Sport scrive che i Friedkin stanziano un budget da 100 milioni di euro (senza tenere conto di eventuali plusvalenze) per rinforzare la Roma con tre acquisti top sul mercato.


Si tratta di una cifra importante, ma non astronomica. Basti pensare ai circa 90 milioni di euro impegnati nell'ultimo anno (senza gli introiti garantiti dalla Champions League) dall'ex ds Ricky Massara per i vari Wesley, El Aynaoui, Vaz, Ziolkowski, Ghilardi e per gli altri prestiti onerosi tra cui quelli di Bailey, Ferguson e Malen.


  • I NOMI

    In attesa dell'arrivo del nuovo direttore sportivo Tony D'Amico (Ryan Friedkin si è detto pronto a pagare una cifra probabilmente superiore ai 500 mila euro pur di agevolare il trasferimento del dirigente ormai ex Atalanta), il club giallorosso si è attivato portando avanti i colloqui con le famiglie dell'inglese Greenwood del Marsiglia (pronta un'offerta da 45 milioni di euro) e del serbo Alajbegovic del Bayer Leverkusen (25 milioni).


    I restanti 30 milioni servirebbero poi per cercare di riprendere l'attaccante dell'Atalanta, Scamacca oltre a un esterno di fascia tra Zappacosta, Dodo, Carlos Augusto e Favasuli: i quattro profili sondati.


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  • I RINNOVI

    Il monte ingaggi della Roma calerà a 100 milioni di euro dopo aver concluso la stagione sopra i 140 milioni euro lordi di stipendi per la rosa.


    Fissato anche un nuovo tetto agli stipendi: 4,5 milioni di euro netti all'anno.


    Così per i rinnovi contrattuali Pellegrini dovrebbe scendere da 6 a 3 milioni a stagione; Dybala avrebbe una decurtazione del 65% da 8 a circa 2,8 milioni; i 3,5 milioni netti percepiti da El Shaarawy fino al 30 giugno sono stati già depennati; Celik, Mancini e Cristante firmeranno prolungamenti tutto sommato in linea (al massimo con un leggero incremento) con le cifre attualmente percepite.


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  • LE CESSIONI

    Oggi mancano 18 giorni al 30 giugno, termine per il settlement agreement con l'Uefa da chiudere subito con un sacrificio in uscita oppure da rimandare di un anno.


    Nel caso in cui dovesse partire un big come Ndicka, Koné o Soulé (ieri il suo agente Guastadisegno ha fatto tappa a Trigoria), la Roma avrebbe altre risorse da poter investire sul mercato in entrata a partire dal 1° luglio.


    L'allenatore Gasperini vorrebbe tenere tutti i big della rosa e intende cominciare il lavoro, dal 13 luglio a Trigoria, con almeno due nuovi acquisti.