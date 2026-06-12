Il piano da 100 milioni di euro della Roma sul mercato: Greenwood primo obiettivo, tutti i nomi seguiti dai giallorossi

In attesa dell'arrivo del nuovo direttore sportivo Tony D'Amico (Ryan Friedkin si è detto pronto a pagare una cifra probabilmente superiore ai 500 mila euro pur di agevolare il trasferimento del dirigente ormai ex Atalanta), il club giallorosso si è attivato portando avanti i colloqui con le famiglie dell'inglese Greenwood del Marsiglia (pronta un'offerta da 45 milioni di euro) e del serbo Alajbegovic del Bayer Leverkusen (25 milioni).





I restanti 30 milioni servirebbero poi per cercare di riprendere l'attaccante dell'Atalanta, Scamacca oltre a un esterno di fascia tra Zappacosta, Dodo, Carlos Augusto e Favasuli: i quattro profili sondati.



