Il piano cessioni del Milan per continuare a rinforzare la rosa: chi può lasciare i rossoneri, da Leao a Tomori

Dopo i colpi in entrata ora è il tempo di piazzare qualche esubero per il Milan.
La società rossonera ha già le idee chiare su quali giocatori non rientrano nei piani per il futuro. E dalle loro cessioni intende ricavare il necessario per regalare al nuovo tecnico Amorim altri rinforzi.
Tra i cedibili figurano anche elementi che nella scorsa stagione era ritenuti centrali come Fofana e soprattutto Rafa Leao.
Nonostante l'arrivo del connazionale Amorim in panchina infatti la sua posizione al Milan resta in bilico.