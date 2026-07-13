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Rafa Leao MilanGetty
Lelio Donato

Il piano cessioni del Milan per continuare a rinforzare la rosa: chi può lasciare i rossoneri, da Leao a Tomori

Calciomercato
Milan

Dopo aver piazzato i colpi Gonçalo Ramos e Gila, ora il Milan studia un piano cessioni per reperire altre risorse e continuare a rinforzare la rosa: chi può lasciare i rossoneri, tutti i giocatori in uscita.

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Dopo i colpi in entrata ora è il tempo di piazzare qualche esubero per il Milan.

La società rossonera ha già le idee chiare su quali giocatori non rientrano nei piani per il futuro. E dalle loro cessioni intende ricavare il necessario per regalare al nuovo tecnico Amorim altri rinforzi.

Tra i cedibili figurano anche elementi che nella scorsa stagione era ritenuti centrali come Fofana e soprattutto Rafa Leao.

Nonostante l'arrivo del connazionale Amorim in panchina infatti la sua posizione al Milan resta in bilico.

  • TOMORI E LOFTUS-CHEEK: INGLESI IN PARTENZA

    Sul mercato sono intanto finiti gli inglesi Tomori e Loftus-Cheek.

    Il primo non rientra nei piani di Amorim e potrebbe tornare in Premier League, ma piace anche alla Juventus che già in passato lo aveva cercato e cerca un difensore.

    Quasi certo il ritorno in Inghilterra anche per Loftus-Cheek. Sulle sue tracce c'è il Coventry dove Frank Lampard vorrebbe sia il centrocampista che lo stesso Tomori.

    I loro contratti col Milan scadono nel 2027 e non c'è alcuna trattativa per un eventuale rinnovo. Inoltre gli ingaggi pesanti (intorno ai 3,5-4 milioni netti a stagione) consigliano un'immediata cessione per ragioni di bilancio.

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  • FOFANA SUL MERCATO

    Il centrocampista francese, a lungo titolarissimo nella scorsa stagione con Allegri, non è più ritenuto centrale dal Milan.

    La società avrebbe già informato i suoi agenti della nuova situazione invitandoli a trovare una soluzione per il loro assistito.

    Fofana dunque si sta guardando intorno. E preferirebbe tornare in Francia o trasferirsi in Inghilterra.

    Il Milan invece spera di incassare dalla sua cessione una ventina di milioni e soprattutto vuole risparmiare l'ingaggio da 3 milioni netti fino al 2028.

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  • LA POSIZIONE DI LEAO

    Il nodo più intricato del mercato rossonero riguarda sicuramente il futuro di Rafa Leao.

    All'inizio dell'estate era stato il numero 10 a chiedere di fatto pubblicamente la cessione definendo chiusa la sua esperienza al Milan.

    Poi l'esonero di Allegri e soprattutto l'arrivo al suo posto del connazionale Amorim aveva indotto Leao a riaprire uno spiraglio sulla sua permanenza.

    Anche perché, ad oggi, di offerte concrete non ne sono arrivate. Jorge Mendes ha ricevuto il compito di sondare il mercato ma Leao non prende in considerazione la Turchia e spera nella Premier League.

    Il Milan è pronto a valutare offerte non inferiori comunque ai 60 milioni di euro per cedere Leao, che alla fine potrebbe finire in Arabia Saudita dove non avrebbero problemi a corrispondergli lo stesso ingaggio che percepisce attualmente.


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  • ESTUPINAN, RICCI E GLI ALTRI POSSIBILI PARTENTI

    Ci sono poi altri giocatori attualmente in rosa che non rientrano nei piani.

    Uno di questi sarebbe Estupinan, acquistando l'estate scorsa per venti milioni di euro come erede di Theo Hernandez ma finito presto in panchina per lasciare spazio al giovane Bartesaghi.

    L'Aston Villa ha preso informazioni sull'esterno che il Milan valuta circa 15 milioni di euro. Non è esclusa neppure la cessione di Samuele Ricci, altro colpo della gestione Tare che non ha ripagato le attese.

    Detto di Bondo e Bennacer, entrambi fuori dal progetto e sul mercato, resta da piazzare anche Santiago Gimenez reduce da una stagione disastrosa anche a causa dei tanti infortuni.

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