Il piano cessioni del Milan per continuare a rinforzare la rosa: chi può lasciare i rossoneri, da Leao a Tomori

Il nodo più intricato del mercato rossonero riguarda sicuramente il futuro di Rafa Leao.

All'inizio dell'estate era stato il numero 10 a chiedere di fatto pubblicamente la cessione definendo chiusa la sua esperienza al Milan.

Poi l'esonero di Allegri e soprattutto l'arrivo al suo posto del connazionale Amorim aveva indotto Leao a riaprire uno spiraglio sulla sua permanenza.

Anche perché, ad oggi, di offerte concrete non ne sono arrivate. Jorge Mendes ha ricevuto il compito di sondare il mercato ma Leao non prende in considerazione la Turchia e spera nella Premier League.

Il Milan è pronto a valutare offerte non inferiori comunque ai 60 milioni di euro per cedere Leao, che alla fine potrebbe finire in Arabia Saudita dove non avrebbero problemi a corrispondergli lo stesso ingaggio che percepisce attualmente.



