Il peso enorme dell'assenza di McTominay: negli ultimi Inter-Napoli ha segnato quasi solo lui

Questa proprio non ci voleva: martedì a Napoli lo hanno pensato tutti, inutile negarlo. E poco importa il fatto che Scott McTominay non avesse iniziato al meglio la stagione a livello di prestazioni.
Il centrocampista scozzese si è dovuto fermare a causa di una "lieve aritmia benigna", come spiegato dal Napoli in un comunicato: dovrebbe operarsi all'inizio della prossima settimana, starà fuori un bel po' e certamente non potrà sfidare l'Inter oggi pomeriggio, nel big match di San Siro delle 18.
Per il Napoli è un problemone, inutile negare anche questo. Non solo perché McTominay è un fattore. Non solo per la sua importanza generale. Lo è anche perché nelle ultime sfide contro l'Inter, di fatto, ha segnato quasi solo lui.
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