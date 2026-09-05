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Scott McTominay Napoli 2:1GOAL
Stefano Silvestri

Il peso enorme dell'assenza di McTominay: negli ultimi Inter-Napoli ha segnato quasi solo lui

Serie A
Napoli
Inter vs Napoli
Inter
S. McTominay

Lo scozzese è stato il trascinatore dei partenopei nei quattro scontri diretti giocati da quando è in Italia: 4 goal su 7 della squadra. Ma oggi a San Siro non ci sarà.

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Questa proprio non ci voleva: martedì a Napoli lo hanno pensato tutti, inutile negarlo. E poco importa il fatto che Scott McTominay non avesse iniziato al meglio la stagione a livello di prestazioni.

Il centrocampista scozzese si è dovuto fermare a causa di una "lieve aritmia benigna", come spiegato dal Napoli in un comunicato: dovrebbe operarsi all'inizio della prossima settimana, starà fuori un bel po' e certamente non potrà sfidare l'Inter oggi pomeriggio, nel big match di San Siro delle 18.

Per il Napoli è un problemone, inutile negare anche questo. Non solo perché McTominay è un fattore. Non solo per la sua importanza generale. Lo è anche perché nelle ultime sfide contro l'Inter, di fatto, ha segnato quasi solo lui.


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  • McTominay Inter NapoliGetty Images

    4 GOAL SU 7 DEL NAPOLI

    McTominay è in Italia dall'estate del 2024. E ha sfidato l'Inter in quattro occasioni, sempre in campionato. Dettaglio: non ha mai perso. Anche grazie al proprio apporto.

    Al primo anno, quello dello Scudetto con Antonio Conte, Napoli e Inter hanno pareggiato 1-1 sia all'andata che al ritorno. E nella prima partita, giocata a San Siro, è stato proprio McTominay ad aprire i conti prima che Calhanoglu riequilibrasse i conti.

    L'ex Manchester United ha addirittura esagerato nella scorsa stagione: è andato a segno una volta all'andata (3-1 per il Napoli) firmando poi una doppietta al ritorno, finito 2-2 a San Siro con doppia rimonta grazie a lui della squadra di Conte.

    Il totale fa capire in maniera chiarissima il peso specifico di McTominay negli ultimi Inter-Napoli: suoi 4 dei 7 goal segnati dagli azzurri. In pratica, è andato a bersaglio quasi solo lui.

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  • "NON POSSO CHIEDERE A UN ALTRO QUELLO CHE FA LUI"

    Anche Massimiliano Allegri è cosciente di ciò che il Napoli perde senza McTominay. Lui stesso lo ha fatto capire in conferenza stampa, pur nel contesto di tranquillità e serenità che ogni volta l'ex allenatore del Milan cerca di trasmettere all'ambiente.

    "Non posso far giocare un altro e chiedere le cose che fa lui - ha detto nella conferenza stampa della vigilia - ci sarà un giocatore diverso tecnicamente in mezzo al campo".

    Allegri aveva parlato anche della decisione di procedere con l'intervento di correzione dell'aritmia, includendo nel discorso anche l'infortunato Giovane:

    "Abbiamo preso questa decisione insieme al ragazzo, perché ora mancano 4 partite: Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina. Però dopo la sosta, dal 10 ottobre, ci saranno 9 partite importanti in 25/26 giorni, quindi lì bisognerà che tutti siano nelle migliori condizioni. Meglio averli fermati ora per averli a disposizione dopo la sosta".

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  • Vergara NapoliGetty Images

    CHI SARÀ IL SOSTITUTO

    "Un altro", a meno di sorprese, sarà Antonio Vergara. La scelta finale di Allegri è ricaduta sul mancino, che ha superato e staccato Kevin De Bruyne nel ballottaggio del sostituto di McTominay.

    Vergara è stato reinventato mezzala dal nuovo allenatore, dopo aver dato una mano a Conte nell'emergenza da trequartista. Nel precampionato ha fatto bene, all'esordio contro il Genoa è andato a segno, anche se Allegri ha sorprendentemente deciso di lasciarlo in panchina per 90 minuti contro il Como.

    "Era entrato bene a Genova, è un buon giocatore ma ha appena 13 partite nel Napoli - ha spiegato il tecnico - bisogna andarci un pochino piano. Domenica ho fatto una scelta diversa e più di cinque sostituzioni non potevo fare per cui è rimasto in panchina, ma questo non vuol dire che domani non possa giocare o possa entrare alla panchina".

    Quanto a De Bruyne, invece, c'è in ballo anche una sorta di rivincita contro la sfortuna: proprio contro l'Inter, al Maradona nell'ottobre di un anno fa, il belga ha rimediato il grave infortunio muscolare che di fatto ha quasi rovinato la sua stagione d'esordio in Serie A.

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  • L'IMPATTO DI MCTOMINAY

    Tornando a McTominay, l'impatto a Napoli non si può evidentemente misurare solo dall'apporto realizzativo contro l'Inter: serve uno sguardo più ampio, che abbracci il biennio o poco più dello scozzese in azzurro.

    Il rendimento nell'anno dello Scudetto, intanto, è stato strepitoso: 12 goal e 6 assist in 34 presenze. Leggermente inferiore quello del 2025/26: 10 goal e 3 assist in 33 presenze. In ogni caso, si parla di un intoccabile e di un pilastro.

    Di più: McTominay è il centrocampista che in Serie A ha segnato di più nel 2026. 8 le reti collezionate da gennaio a oggi: una più del comasco Baturina, a segno anche contro il Genoa, e due più dei vari Zielinski, Rabiot, Da Cunha e Casadei.

    La missione del Napoli, insomma, sarà proprio questa: imparare a camminare per qualche settimana senza McTominay, fare di necessità virtù. Che sia Vergara oppure De Bruyne a rimpiazzarlo. E contro l'Inter, intanto, Allegri dovrà trovare nuovi modi di andare a segno.

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