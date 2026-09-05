Il peso enorme dell'assenza di McTominay: negli ultimi Inter-Napoli ha segnato quasi solo lui

"Un altro", a meno di sorprese, sarà Antonio Vergara. La scelta finale di Allegri è ricaduta sul mancino, che ha superato e staccato Kevin De Bruyne nel ballottaggio del sostituto di McTominay.

Vergara è stato reinventato mezzala dal nuovo allenatore, dopo aver dato una mano a Conte nell'emergenza da trequartista. Nel precampionato ha fatto bene, all'esordio contro il Genoa è andato a segno, anche se Allegri ha sorprendentemente deciso di lasciarlo in panchina per 90 minuti contro il Como.

"Era entrato bene a Genova, è un buon giocatore ma ha appena 13 partite nel Napoli - ha spiegato il tecnico - bisogna andarci un pochino piano. Domenica ho fatto una scelta diversa e più di cinque sostituzioni non potevo fare per cui è rimasto in panchina, ma questo non vuol dire che domani non possa giocare o possa entrare alla panchina".

Quanto a De Bruyne, invece, c'è in ballo anche una sorta di rivincita contro la sfortuna: proprio contro l'Inter, al Maradona nell'ottobre di un anno fa, il belga ha rimediato il grave infortunio muscolare che di fatto ha quasi rovinato la sua stagione d'esordio in Serie A.