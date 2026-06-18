Il passaggio di Ibrahima Konaté al Real Madrid rischia di fallire presto, dopo una stagione negativa al Liverpool. GOAL valuta i colpi top della sessione estiva 2026

Per il Newcastle: un cambio di rotta netto. La scorsa estate il club ha lottato per trattenere Alexander Isak, poi lo ha lasciato andare al Liverpool con troppo ritardo. Meglio sarebbe stato cederlo subito, visto il disagio creato al tecnico Eddie Howe e alla squadra. Ora il club ha agito in fretta per cedere un altro attaccante scontento, incassando una cifra notevole. Gordon è un giocatore laborioso, talentuoso e versatile, ma non ha ancora dimostrato, né in club né in nazionale, di valere 69 milioni di sterline. La sfida per il Newcastle è ora investire quei soldi con saggezza, perché ha già sperperato quanto ricavato da Isak e, quest’estate, convincere i migliori talenti a trasferirsi non sarà facile. I Magpies non possono più offrire la Champions League, e il loro 12° posto in Premier, sommato alla voglia di Gordon di seguire Isak, mostra che il club non è più una minaccia per l’élite inglese sotto proprietari sauditi sempre più distanti. Voto: B-
Per il Barcellona: un segnale allarmante. I blaugrana, alle prese da tempo con i vincoli finanziari della Liga, appena sistemato il bilancio spendono subito 80 milioni per Gordon: un esborso che preoccupa. L’inglese è versatile e utile in ogni ruolo dell’attacco, e garantisce pressing costante, cosa che Marcus Rashford non offre. Per questo Hansi Flick ha approvato l’operazione. Tuttavia il prezzo sembra comunque troppo alto. Un buon Mondiale potrebbe giustificare in parte l’investimento, e va ricordato che Gordon ha segnato 10 gol in Champions quest’anno, ma sei reti sono arrivate contro Qarabag e Union Saint-Gilloise, metà su rigore. Negli ultimi 60 match di Premier ha segnato solo 12 gol, media più realistica per i tifosi blaugrana. Pur offrendo a Flick un’ala adatta e costando meno di Rashford, l’acquisto sembra eccessivo: il Barça sembra aver ritrovato più soldi che buon senso. Voto: C+
Per Gordon: il trasferimento dei sogni. Nonostante prestazioni altalenanti in Premier League negli ultimi due anni, l’attaccante ha ottenuto il passaggio in un grande club. Ha ammesso di essere stato distratto dall’interesse del Liverpool, squadra della sua città, e in un primo momento sembrava diretto al Bayern Monaco. I bavaresi hanno esitato di fronte alla cifra richiesta, e qui sta la sfida: l’eventuale arrivo di Julian Álvarez lo metterebbe in ombra, ma su di lui peserà comunque l’onere di giustificare l’investimento, perché il Barça non ha speso 80 milioni per un giocatore di secondo piano. Gordon dovrà conquistarsi un posto da titolare in un attacco stellare, e non sarà facile: basta chiedere a Rashford, esubero nonostante 28 gol+assist all’esordio. Ma il 25enne probabilmente stenta a credere alla sua fortuna: lascerà Anthony Elanga per giocare accanto a Lamine Yamal. Voto: A
Mark Doyle