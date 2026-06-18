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Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle e Krishan Davis

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Il passaggio di Ibrahima Konaté al Real Madrid rischia di fallire presto, dopo una stagione negativa al Liverpool. GOAL valuta i colpi top della sessione estiva 2026

Opinion
Real Madrid
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Tottenham Hotspur
A. Robertson
Manchester United
Ederson
Barcellona
A. Gordon
Liverpool
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Storie

Per molti appassionati di calcio, l’estate è il periodo più atteso dell’anno, non solo per i Mondiali ogni quattro anni, ma perché la fine della stagione porta il calciomercato. Il mercato 2026 promette già colpi di scena: molti big firmeranno trasferimenti milionari prima della chiusura, il 1° settembre.

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Alcuni trasferimenti soddisfano tutti, ma spesso club o giocatori si chiedono se avrebbero potuto fare di meglio.

GOAL è qui per dirvi chi ha guadagnato di più da ogni grande affare, prima ancora che i giocatori vengano presentati. Per tutta l'estate valuteremo ogni operazione conclusa, così potrete seguire vincitori e vinti della sessione di mercato.

Guarda le nostre valutazioni qui sotto e dicci cosa ne pensi nei commenti.

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 giugno: Ibrahima Konaté (dal Liverpool al Real Madrid, a parametro zero)

    Per il Liverpool: il club era in una situazione difficile per il futuro di Konate. Avrebbe potuto evitare il problema se, fin dall’inizio, non avesse lasciato scadere il contratto del difensore. Se i Reds lo avessero blindato al momento del suo picco, nella stagione 2024-25 chiusa con il titolo, avrebbero incassato una cifra consistente; invece il francese è partito a zero dopo un anno disastroso. Sarebbe stato assurdo accettare le sue richieste di ingaggio (circa 250.000 sterline a settimana) in una stagione altalenante, piena di errori e di trattative lunghe e infruttuose, nonostante ad aprile il giocatore sembrasse vicino a un accordo. Il Liverpool almeno ha già ingaggiato potenziali sostituti come Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, ma resta comunque un’enorme perdita di tempo per tutti. Voto: D

    Per il Real Madrid: il club spagnolo, che seguiva da tempo il giocatore, dovrebbe offrirgli l’ingaggio elevato che chiede. Pur non pagando il cartellino, è un rischio: basta ricordare che, secondo i rumors, i Blancos avevano già ritirato l’interesse a novembre scorso. Il francese, 27 anni, è un ottimo difensore quando è in forma e potrebbe ancora migliorare. Il Real scommette sul suo recupero in Spagna, puntando su una soluzione relativamente economica per un reparto in difficoltà; David Alaba lascerà il Bernabéu, Antonio Rüdiger è in declino, Éder Militão è spesso infortunato e Dean Huijsen è ancora acerbo. Konaté non è una prima scelta e il rischio di fallimento è alto, considerando l’attenzione di tifosi e media. Voto: B

    Per Konate: il grande vincitore è lui, che realizza il sogno di andare al Real Madrid e ottiene l’ingaggio desiderato. Dovrà però adattarsi in fretta come possibile titolare accanto a Huijsen: al Bernabéu la pazienza per gli errori è minima. Ha seguito le orme di Trent Alexander-Arnold, che arrivò gratis e faticò all’inizio: un monito utile. Se ritroverà presto fiducia e forma, però, potrà diventare un pilastro della nuova squadra di José Mourinho. Non è affatto certo che succeda. Voto: A

    Krishan Davis

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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 giugno: Bernardo Silva (dal Manchester City al Real Madrid, a titolo gratuito)

    Per il Manchester City: addio a una leggenda. Bernardo è uno dei migliori giocatori della storia della Premier League, un centrocampista offensivo instancabile e geniale, fondamentale nei successi del City. Era il giocatore ideale per Guardiola, che lo amava e ha pianto al suo addio all’Etihad. Guardiola avrebbe voluto che chiudesse la carriera in blu, ma l’addio era nell’aria. Vederlo partire a parametro zero non è ideale per le casse del club, ma è il minimo dopo nove stagioni di altissimo livello. La sua abilità, intelligenza e personalità mancheranno moltissimo. Voto: D

    Per il Real Madrid: due motivi per festeggiare. I Blancos hanno ingaggiato a parametro zero un giocatore di eccezionale qualità e hanno battuto i rivali storici del Barcellona. Dopo mesi di speculazioni, tra l’altro commentate dallo stesso Bernardo, il passaggio al Camp Nou sembrava certo. Poi l’arrivo di José Mourinho al Bernabéu ha cambiato tutto. “The Special One” ha fatto dell’ingaggio del suo connazionale una priorità e l’affare è stato chiuso in 36 ore. I giorni migliori di Silva sono alle spalle, ma nella scorsa Premier ha dimostrato di poter ancora incidere: memorabile la sua prova contro l’Arsenal all’Etihad. Ma soprattutto è il modello perfetto per i giovani del Real: incarna il mix di talento e grinta che Mourinho cerca. Per questo il Real l’ha soffiato al Barça. Voto: B+

    Per Bernardo Silva: il trasferimento in Spagna che sognava da tempo. Negli ultimi tre anni, o forse più, il centrocampista era stato accostato ai top club della Liga, ma ogni volta Guardiola lo aveva convinto a restare. Questa volta l’ha spuntata e potrà finalmente giocare per una delle grandi del calcio europeo. Il Real viene da un periodo complicato, superato dal Barcellona in Spagna, ma aiutare Mourinho a tornare in vetta è una sfida che accoglierà volentieri. La concorrenza è agguerrita e Silva non è più fulmineo come un tempo, ma, come ricorda Guardiola, i primi cinque yard sono mentali, e in questo l’ex capitano del City è ancora rapidissimo. Magari sarebbe stato meglio se fosse arrivato prima, ma Bernardo ha esperienza e qualità sufficienti per emulare Luka Modric e brillare in Spagna oltre i trent’anni. Voto: A+

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  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 giugno: Marc Cucurella (dal Chelsea al Real Madrid, 60 milioni di euro)

    Per ilChelsea: situazione strana: dopo un inizio difficile, Cucurella è diventato un pilastro della difesa dal 2022, quindi vederlo partire a prezzo scontato sorprende. Al meglio, è tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Tuttavia, il Chelsea lo pagò troppo, prelevandolo dal Brighton per 60 milioni di sterline (80 milioni di dollari), e ora, vista la sua volontà di andare via e le critiche al club, incasserà circa 52 milioni di sterline (69 milioni di dollari), segno che non era più incedibile. A 28 anni, il suo valore potrebbe scendere. La sua partenza lascia la rosa, già povera di esperienza, senza uno dei pochi punti fermi, ma il Chelsea confida nel giovane Jorrel Hato e nell’arrivo di Valentin Barco. Voto: B-

    Per il Real Madrid: José Mourinho parla e il club ascolta: i Blancos aprono la sessione estiva con un colpo inatteso. Avevano già investito su un altro terzino sinistro, Álvaro Carreras, ma questo non ha fermato l’acquisto di Cucurella, richiesto dal nuovo-vecchio tecnico. Sessanta milioni sono tanti per una società che di solito spende con parsimonia, e dunque serve un ritorno immediato da un giocatore la cui forma è calata negli ultimi mesi. Cucurella compirà presto 28 anni: quanti ne avrà ancora ai massimi livelli? Ha comunque l’energia e la grinta tipiche dei giocatori “alla Mourinho”. Con questo ingaggio il Real ha ora quattro terzini sinistri in rosa (Cucurella, Carreras, Mendy e Fran García), perciò qualche cessione sembra inevitabile. Voto: C

    Per Cucurella: Il giocatore è il principale beneficiario dell’operazione. Ha lasciato un Chelsea in difficoltà per approdare in uno dei club più importanti al mondo nel pieno della sua carriera. Voleva tornare in Spagna, deluso dalla gestione dei “BlueCo”, e nessuno si aspettava il Bernabéu nonostante l’interesse dell’Atlético. Non sorprende che l’affare sia stato chiuso in fretta: Cucurella ha quasi sicuramente detto sì appena contattato. Considerato l’interesse di Mourinho, ha buone chance di diventare un giocatore chiave, mentre Carreras potrebbe alternarsi in campo. Considerato l’investimento, dovrà brillare subito o finire nel mirino dei tifosi, ancora più esigenti vista la sua ex squadra. Voto: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 giugno: Andy Robertson (dal Liverpool al Tottenham, a titolo gratuito)

    Per il Liverpool è un addio emozionante. Robertson, acquistato dall’Hull City per 8 milioni di sterline nel 2017, è stato uno dei migliori terzini sinistri al mondo nel periodo d’oro dell’era Klopp. Tuttavia l’età si faceva sentire e il club, già lo scorso anno, ha preso Milos Kerkez come erede. In inverno avrebbe ceduto Robertson se fosse tornato Kostas Tsimikas dalla Roma. Tuttavia Kerkez non si è ancora ambientato ad Anfield e, durante la difficile stagione 2025-26, è emerso quanto esperienza, grinta e personalità di Robertson mancheranno. I tifosi temono che, con l’addio di Salah, il livello della squadra calerà ancora. Voto: D

    Per il Tottenham: mossa sorprendente. Gli Spurs lo volevano già a gennaio, ma il motivo non era chiaro. La rosa soffriva di limiti in altri ruoli, non certo in quello di terzino sinistro: con l’infortunio di Ben Davies erano comunque coperti da Udogie, Spence e dal neo-arrivato Souza. L’idea era di aggiungere esperienza a uno spogliatoio in difficoltà, sostenendo il nuovo tecnico Roberto De Zerbi. Il fatto che arrivi a parametro zero è un bonus, ma resta la sensazione che non fosse indispensabile. Voto: C

    Per Robertson: scelta sorprendente. È comprensibile che a gennaio volesse lasciare il Liverpool: era finito in panchina dietro a un giocatore poco convincente e desiderava giocare in Premier in vista dei Mondiali, cosa che gli Spurs sembravano poter garantirgli. Alla fine ha giocato più del previsto nella seconda parte di stagione, quindi arriva in Nord America in discreta forma. Non c’era comunque possibilità che restasse ad Anfield, visto che il Liverpool non gli ha offerto il rinnovo. Aveva altre opzioni, con la Juventus tra i club interessati, quindi sorprende che abbia scelto una squadra che ha rischiato la retrocessione. Tuttavia, ora il progetto Spurs può sembrare più attraente, grazie all’arrivo di De Zerbi. Resta da vedere se giocherà più di quanto abbia fatto a Liverpool. Voto: C

    Mark Doyle

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  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 giugno: Ederson (dall'Atalanta al Manchester United, 35 milioni di sterline)

    Per l’Atalanta si tratta dell’ennesima conferma del suo brillante modello di business. Acquistato dalla Salernitana nel 2022 per circa 23 milioni di euro, Ederson potrebbe ora fruttare il doppio, con tutte le clausole aggiuntive, al Manchester United dopo quattro stagioni eccellenti culminate nella storica vittoria in Europa League. Sostituirlo non sarà facile, ma è il mestiere dell’Atalanta: scovare talenti e cederli al miglior offerente dopo qualche stagione. L’Atlético Madrid lo voleva, ma l’Atalanta ha tenuto il prezzo e lo United ha accettato di pagare per un giocatore con un anno di contratto. Un altro colpo di un eccellente team di reclutamento. Voto: A

    Per lo United: acquisto sensato per un club spesso impulsivo sul mercato. Dopo l'addio di Casemiro, i Red Devils cercavano un nuovo centrocampista e hanno scelto un altro brasiliano bravo in interdizione ma anche nel gioco. Il valore di Ederson è leggermente calato nell'ultimo anno: non è stato convocato da Ancelotti per i Mondiali, a differenza di Casemiro. Il suo valore era però calato dopo l’addio di Gasperini, anche se in passato era stato il perno della Dea che batté il Bayer Leverkusen in finale di Europa League. Se tornerà quel livello, potrà formare una coppia di centrocampo efficace con Kobbie Mainoo: non sarà il Casemiro del miglior periodo, ma è comunque un passo avanti rispetto a Manuel Ugarte. Voto: B+

    Per Ederson: il grande trasferimento che meritava. Da tempo desiderava la Premier League, e ora potrà esprimersi in un campionato che esalta le sue qualità: recupero palla, palleggio e inserimenti in area. Qualcuno obietterà che l’Atlético di Simeone sarebbe stata una scelta migliore, ma Michael Carrick, già grande centrocampista, sembra aver riportato un po’ di stabilità a Old Trafford. Ha le qualità per imporsi a Old Trafford e tornare in Nazionale. Voto: A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 maggio: Anthony Gordon (dal Newcastle al Barcellona, 80 milioni di euro)

    Per il Newcastle: un cambio di rotta netto. La scorsa estate il club ha lottato per trattenere Alexander Isak, poi lo ha lasciato andare al Liverpool con troppo ritardo. Meglio sarebbe stato cederlo subito, visto il disagio creato al tecnico Eddie Howe e alla squadra. Ora il club ha agito in fretta per cedere un altro attaccante scontento, incassando una cifra notevole. Gordon è un giocatore laborioso, talentuoso e versatile, ma non ha ancora dimostrato, né in club né in nazionale, di valere 69 milioni di sterline. La sfida per il Newcastle è ora investire quei soldi con saggezza, perché ha già sperperato quanto ricavato da Isak e, quest’estate, convincere i migliori talenti a trasferirsi non sarà facile. I Magpies non possono più offrire la Champions League, e il loro 12° posto in Premier, sommato alla voglia di Gordon di seguire Isak, mostra che il club non è più una minaccia per l’élite inglese sotto proprietari sauditi sempre più distanti. Voto: B-

    Per il Barcellona: un segnale allarmante. I blaugrana, alle prese da tempo con i vincoli finanziari della Liga, appena sistemato il bilancio spendono subito 80 milioni per Gordon: un esborso che preoccupa. L’inglese è versatile e utile in ogni ruolo dell’attacco, e garantisce pressing costante, cosa che Marcus Rashford non offre. Per questo Hansi Flick ha approvato l’operazione. Tuttavia il prezzo sembra comunque troppo alto. Un buon Mondiale potrebbe giustificare in parte l’investimento, e va ricordato che Gordon ha segnato 10 gol in Champions quest’anno, ma sei reti sono arrivate contro Qarabag e Union Saint-Gilloise, metà su rigore. Negli ultimi 60 match di Premier ha segnato solo 12 gol, media più realistica per i tifosi blaugrana. Pur offrendo a Flick un’ala adatta e costando meno di Rashford, l’acquisto sembra eccessivo: il Barça sembra aver ritrovato più soldi che buon senso. Voto: C+

    Per Gordon: il trasferimento dei sogni. Nonostante prestazioni altalenanti in Premier League negli ultimi due anni, l’attaccante ha ottenuto il passaggio in un grande club. Ha ammesso di essere stato distratto dall’interesse del Liverpool, squadra della sua città, e in un primo momento sembrava diretto al Bayern Monaco. I bavaresi hanno esitato di fronte alla cifra richiesta, e qui sta la sfida: l’eventuale arrivo di Julian Álvarez lo metterebbe in ombra, ma su di lui peserà comunque l’onere di giustificare l’investimento, perché il Barça non ha speso 80 milioni per un giocatore di secondo piano. Gordon dovrà conquistarsi un posto da titolare in un attacco stellare, e non sarà facile: basta chiedere a Rashford, esubero nonostante 28 gol+assist all’esordio. Ma il 25enne probabilmente stenta a credere alla sua fortuna: lascerà Anthony Elanga per giocare accanto a Lamine Yamal. Voto: A

    Mark Doyle

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