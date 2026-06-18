Il passaggio di Ibrahima Konaté al Real Madrid rischia di fallire presto, dopo una stagione negativa al Liverpool. GOAL valuta i colpi top della sessione estiva 2026

Per il Liverpool: il club era in una situazione difficile per il futuro di Konate. Avrebbe potuto evitare il problema se, fin dall’inizio, non avesse lasciato scadere il contratto del difensore. Se i Reds lo avessero blindato al momento del suo picco, nella stagione 2024-25 chiusa con il titolo, avrebbero incassato una cifra consistente; invece il francese è partito a zero dopo un anno disastroso. Sarebbe stato assurdo accettare le sue richieste di ingaggio (circa 250.000 sterline a settimana) in una stagione altalenante, piena di errori e di trattative lunghe e infruttuose, nonostante ad aprile il giocatore sembrasse vicino a un accordo. Il Liverpool almeno ha già ingaggiato potenziali sostituti come Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, ma resta comunque un’enorme perdita di tempo per tutti. Voto: D

Per il Real Madrid: il club spagnolo, che seguiva da tempo il giocatore, dovrebbe offrirgli l’ingaggio elevato che chiede. Pur non pagando il cartellino, è un rischio: basta ricordare che, secondo i rumors, i Blancos avevano già ritirato l’interesse a novembre scorso. Il francese, 27 anni, è un ottimo difensore quando è in forma e potrebbe ancora migliorare. Il Real scommette sul suo recupero in Spagna, puntando su una soluzione relativamente economica per un reparto in difficoltà; David Alaba lascerà il Bernabéu, Antonio Rüdiger è in declino, Éder Militão è spesso infortunato e Dean Huijsen è ancora acerbo. Konaté non è una prima scelta e il rischio di fallimento è alto, considerando l’attenzione di tifosi e media. Voto: B

Per Konate: il grande vincitore è lui, che realizza il sogno di andare al Real Madrid e ottiene l’ingaggio desiderato. Dovrà però adattarsi in fretta come possibile titolare accanto a Huijsen: al Bernabéu la pazienza per gli errori è minima. Ha seguito le orme di Trent Alexander-Arnold, che arrivò gratis e faticò all’inizio: un monito utile. Se ritroverà presto fiducia e forma, però, potrà diventare un pilastro della nuova squadra di José Mourinho. Non è affatto certo che succeda. Voto: A

Krishan Davis