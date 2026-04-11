Il passaggio al 4-3-3 non paga: contro l'Udinese uno dei peggiori Milan della stagione

Solo fino a poche settimane fa sognava quella che sarebbe stata una clamorosa rimonta Scudetto, oggi il Milan potrebbe ritrovarsi costretto a porre molta attenzione a ciò che accade nel suo specchietto retrovisore.
La compagine rossonera, infatti, contro l'Udinese non solo è incappata nella sua seconda sconfitta consecutiva in campionato, ma ha anche proposto una delle peggiori prestazioni della sua intera stagione.
Una partita, quella che si è giocata a San Siro, che di fatto non ha avuto storia e che si è chiusa con uno 0-3 quantomai eloquente.
Tutto questo nel giorno in cui Massimiliano Allegri ha ridisegnato la sua squadra puntando su un inedito 4-3-3.