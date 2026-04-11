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Christian Pulisic Milan 2026Getty
Leonardo Gualano

Il passaggio al 4-3-3 non paga: contro l'Udinese uno dei peggiori Milan della stagione

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Milan vs Udinese
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Il Milan crolla in casa contro l'Udinese ed incappa in una delle sue peggiori prestazioni della stagione: tutto questo nel giorno del passaggio al 4-3-3.

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Solo fino a poche settimane fa sognava quella che sarebbe stata una clamorosa rimonta Scudetto, oggi il Milan potrebbe ritrovarsi costretto a porre molta attenzione a ciò che accade nel suo specchietto retrovisore.

La compagine rossonera, infatti, contro l'Udinese non solo è incappata nella sua seconda sconfitta consecutiva in campionato, ma ha anche proposto una delle peggiori prestazioni della sua intera stagione.

Una partita, quella che si è giocata a San Siro, che di fatto non ha avuto storia e che si è chiusa con uno 0-3 quantomai eloquente.

Tutto questo nel giorno in cui Massimiliano Allegri ha ridisegnato la sua squadra puntando su un inedito 4-3-3.


  • FBL-ITA-SERIE A-MILAN-UDINESEAFP

    IL CAMBIO TATTICO

    Dopo aver disegnato per tutta la stagione il suo Milan con un 3-5-2, proprio contro l'Udinese Massimiliano Allegri ha optato per una nuova soluzione tattica, in un certo senso anche invocata dalla piazza nel corso delle ultime settimane.

    Il tecnico rossonero ha deciso per una linea difensiva a quattro, nella quale Athekame e Bartesaghi sono stati chiamati a presidiare gli esterni, con Pavlovic e De Winter a comporre la coppia centrale.

    Le chiavi del centrocampo sono state affidate, come di consueto, a Modric, con Ricci e Rabiot a completare la mediana, ma le novità più importanti hanno riguardato soprattutto l'attacco, reparto nel quale Rafa Leao, tra i più deludenti in assoluto, ha agito da perno centrale di un tridente che ha previsto Saelemaekers alto a destra e Pulisic alto a sinistra.

    Un cambiamento molto importante rispetto a quanto visto negli ultimi mesi, nonché una prima volta assoluta che non ha certamente dato gli esiti sperati.

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  • UNA DELLE PEGGIORI PRESTAZIONI DELLA STAGIONE

    Il passaggio a un 4-3-3, certamente più offensivo rispetto al modulo adottato negli ultimi mesi, è coinciso per il Milan con una delle peggiori prestazioni della sua stagione.

    Quella che si è vista contro l'Udinese è stata una squadra a tratti irriconoscibile, parsa quasi svuotata e travolta in molte fasi del match.

    Il Milan non è mai riuscito a premere sull'acceleratore e non è riuscito a reagire quando la sfida lo richiedeva.

    I rossoneri, che a tratti hanno dato l'impressione di essere sfilacciati o comunque non capaci di mantenere le giuste distanze tra i reparti, hanno patito enormemente le ripartenze di un avversario che è riuscito a entrare nelle maglie della sua difesa con una facilità disarmante.

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  • Rafa Leao Milan UdineseGetty

    NON È SOLO UNA QUESTIONE DI MODULO

    Il fatto che il Milan sia crollato contro l'Udinese proprio nel giorno del cambio di modulo è un fatto probabilmente non casuale, ma il passaggio al 4-3-3 non può essere l'unica causa di una prestazione così disarmante.

    La squadra ha probabilmente perso alcune delle sue certezze, ma la sconfitta patita racconta molto di più.

    Il Milan non è semplicemente sceso in campo e la mancanza di equilibrio è stata figlia anche della scarsa energia, abbinata forse a motivazioni che sono venute meno e che vanno assolutamente ritrovate.

    A tutto questo vanno aggiunti gli errori tecnici e di mira: sì, perché nonostante tutto la compagine rossonera le sue occasioni è anche riuscita a crearle, ma quando si è trattato di segnare, a mancare sono state la lucidità nelle scelte finali e le qualità di un attacco che si è confermato il vero anello debole di questa stagione.

    Con una difesa in enorme difficoltà, soprattutto in situazioni di campo aperto, ed un reparto offensivo affetto da così tanta sterilità, chiedere di più era forse difficile.

  • ATTENZIONE A CHI ARRIVA DA DIETRO

    Come detto, il Milan è passato in due giornate dal sognare quella che sarebbe stata la più clamorosa tra le rimonte Scudetto, a essere costretto a guardarsi alle spalle.

    Le due sconfitte consecutive patite contro Napoli ed Udinese rischiano di ridisegnare la classifica e di dare un volto diverso a un finale di stagione che, nel peggiore dei casi, doveva essere all'insegna della più totale tranquillità.

    Il Milan adesso vanta tre lunghezze di vantaggio sulla Juventus quarta e cinque sul Como quinto che però ha giocato una partita in meno.

    I meneghini dovranno cambiare marcia e proporre prestazioni certamente superiori a quella vista contro l'Udinese per evitare di vivere un rush finale in salita

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