Il passaggio al 4-3-3 non paga: contro l'Udinese uno dei peggiori Milan della stagione

Il fatto che il Milan sia crollato contro l'Udinese proprio nel giorno del cambio di modulo è un fatto probabilmente non casuale, ma il passaggio al 4-3-3 non può essere l'unica causa di una prestazione così disarmante.

La squadra ha probabilmente perso alcune delle sue certezze, ma la sconfitta patita racconta molto di più.

Il Milan non è semplicemente sceso in campo e la mancanza di equilibrio è stata figlia anche della scarsa energia, abbinata forse a motivazioni che sono venute meno e che vanno assolutamente ritrovate.

A tutto questo vanno aggiunti gli errori tecnici e di mira: sì, perché nonostante tutto la compagine rossonera le sue occasioni è anche riuscita a crearle, ma quando si è trattato di segnare, a mancare sono state la lucidità nelle scelte finali e le qualità di un attacco che si è confermato il vero anello debole di questa stagione.

Con una difesa in enorme difficoltà, soprattutto in situazioni di campo aperto, ed un reparto offensivo affetto da così tanta sterilità, chiedere di più era forse difficile.