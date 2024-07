Il Paris FC rinnova la sua iniziativa: i tifosi potranno entrare gratis allo stadio gratis anche per la prossima stagione

I parigini confermano l'iniziativa promossa nella passata stagione: i tifosi entreranno gratis allo stadio per tutte le gare casalinghe in Ligue 2.

Il Paris FC non lascia, bensì raddoppia. Il club parigino - che milita in Ligue 2 - conferma la propria iniziativa anche per la stagione 2024/25.

Così come avvenuto nella passata stagione, infatti, i tifosi del club capitolino potranno accedere gratuitamente allo stadio dall'inizio sino al termine della prossima annata sportiva.

Un'autentica rivoluzione che, a partire dal novembre del 2023, ha riscosso un grandissimo successo, consentendo al Paris FC di diventare di far registrare un importantissimo incremento di tifosi presenti sugli spalti dello stadio Sébastien Charléty.