Il paragone di Gasperini dopo Torino-Roma fa discutere: "Balerdi? Mi ricorda Baresi, ma non voglio scomodarlo"

Nel post partita l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha commentato così la vittoria della sua squadra: "È una soddisfazione da parte di tutti, è bello anche per i tifosi e a chi piace il calcio, perché vedono due campioni come Dybala e Malen che riescono a materializzare in ogni partita occasioni da gol - ha detto il tecnico giallorosso ai microfoni di Dazn - Oltre a essere forti si completano tra loro, hanno questi incastri importantissimi. Per tutti l'Inter è la squadra di riferimento del nostro campionato, quella indicata da tutti come la più forte; anche se io credo che il Como ci vada vicino".



