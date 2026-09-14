Aspettando di capire come finirà la partita tra Inter e Udinese a San Siro per il posticipo della quarta giornata di campionato, la Roma di Gian Piero Gasperini è da sola prima in classifica. I giallorossi sono a punteggio pieno con 4 vittorie in 4 partite, gli ultimi tre punti conquistati sono arrivati nella trasferta di Torino grazie al 2-0 sui granata: a sbloccare la partita è stato il solito Donyell Malen, il raddoppio è stato di Nicolò Pisilli lanciato titolare per l'assenza di Manu Koné (in panchina ed entrato nella ripresa). Da segnalare anche l'esordio dal primo minuto di Balerdi e Molina.
Il paragone di Gasperini dopo Torino-Roma fa discutere: "Balerdi? Mi ricorda Baresi, ma non voglio scomodarlo"
- AFP
GASPERINI, DYBALA E MALEN
Nel post partita l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha commentato così la vittoria della sua squadra: "È una soddisfazione da parte di tutti, è bello anche per i tifosi e a chi piace il calcio, perché vedono due campioni come Dybala e Malen che riescono a materializzare in ogni partita occasioni da gol - ha detto il tecnico giallorosso ai microfoni di Dazn - Oltre a essere forti si completano tra loro, hanno questi incastri importantissimi. Per tutti l'Inter è la squadra di riferimento del nostro campionato, quella indicata da tutti come la più forte; anche se io credo che il Como ci vada vicino".
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GASPERINI E IL TURNOVER
L'allenatore giallorosso continua analizzando la rosa a disposizione: "Noi dobbiamo assolutamente far crescere il più possibile la squadra. Se gli attaccanti giocano sempre 90’ non sono in condizione di ripetersi in tutte le gare, se si risparmiano minuti possono giocare sempre. Tutti i giocatori devono diventare importanti sulla scia di campioni come Malen e Dybala, devono prendere esempio anche sul temperamento e atteggiamento. Se riusciamo a fare questo, la squadra diventerà ancora più forte. Balerdi? E' un difensore moderno, forte fisicamente e veloce. Un difensore con queste caratteristiche era Baresi, anche se ovviamente non voglio fare paragoni con lui o scomodarlo. Per come interpreta il ruolo e come imposta il gioco Balerdi è un giocatore importante".
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