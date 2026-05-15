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Hojlund Napoli LazioGetty
Stefano Silvestri

Il paradosso Hojlund al Napoli: può battere il proprio record stagionale, ma non segna da due mesi

Serie A
Napoli
R. Hoejlund

Il centravanti danese è a quota 10 in campionato, meglio dell'anno all'Atalanta valso il trasferimento in Premier League, ma l'ultimo goal risale a metà marzo. E l'assenza di un vice non aiuta.

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AAA Rasmus Hojlund cercasi. Probabilmente è un po' ingeneroso, considerando come il centravanti del Napoli abbia sfornato un assist vincente appena quattro giorni fa, ma è anche la realtà delle cose di un centravanti alla ricerca di sé stesso.

Hojlund non ha mai segnato moltissimo. Però quest'anno l'ha fatto: 10 volte contando appena il campionato, rimpiazzo prima emergenziale e in seguito ideale di un Romelu Lukaku che praticamente mai è stato a disposizione, e che ora ha definitivamente chiuso la stagione peggiore della propria carriera.

Solo che l'ex atalantino si è improvvisamente fermato sul più bello. Da un paio di mesi non sa che cosa significhi trovare la via delle porte avversarie. Ed è un digiuno che sta andando di pari passo con il finale a due facce della stagione partenopea.

  • L'ULTIMO GOAL A MARZO

    L'ultima volta in cui Hojlund è andato a segno risale a due mesi fa esatti, o quasi: al 14 marzo, giorno in cui il Napoli rimontava il Lecce al Maradona, imponendosi per 2-1 dopo l'iniziale vantaggio dei salentini.

    Hojlund, in quell'occasione, era bravo e lesto a sfruttare una discesa con assist incorporato di Politano: zampata da due passi e 1-1. Lo stesso Politano avrebbe poi completato la rimonta, segnando per la prima volta in stagione.

    Il danese stava completando un buon mese e mezzo, caratterizzato anche dalla doppietta al Genoa e da un altro guizzo vincente col Verona. Non immaginava di doversi fermare. Però è successo.

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  • Di Lorenzo Hojlund Napoli BolognaGetty Images

    APPENA DUE ASSIST

    Nel frattempo, è accaduto pochino sotto il cielo di Napoli e di Hojlund. Nel senso che il centravanti non è riuscito ad avere un impatto particolarmente significativo sulla produzione offensiva della squadra di Conte.

    La sponda per McTominay a Parma ha consentito allo scozzese di superare Suzuki e trovare il pareggio; quella di lunedì scorso per Alisson Santos ha portato al 2-2 del brasiliano contro il Bologna, poi vanificato dalla perla in extremis di Rowe. Un paio di assist e stop: questo, insomma, dicono i numeri di Hojlund negli ultimi due mesi, da Napoli-Lecce a oggi.

    In mezzo ci sarebbe anche un goal che però non è stato assegnato a lui: quello del 2-0 contro la Cremonese, un tiretto poco pericoloso da fuori che Audero avrebbe controllato facilmente, se una deviazione di Terracciano non lo avesse ingannato completamente. In quell'occasione è stata data autorete all'ex rossonero.

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  • MA PUÒ BATTERE IL PROPRIO RECORD

    Il paradosso è che Hojlund, che per tutto il resto della stagione aveva dato un buon contributo dal punto di vista realizzativo, non ha quasi mai segnato così tanto nel corso di una carriera ancora giovane. E può ancora battere il proprio record personale di realizzazioni.

    Il danese è a quota 10, contando appena il campionato. Proprio contro il Lecce è arrivato in doppia cifra, poi si è fermato. Aveva chiuso a 10 (in Premier League) anche nel primo anno al Manchester United, issandosi là dove mai era riuscito prima: il suo precedente primato era di 9 reti nell'unica stagione all'Atalanta (2022/2023).

    Ciò significa che, segnando al Pisa o all'Udinese in una delle ultime due partite di campionato, Hojlund batterà il proprio record in un campionato nazionale. A livello di prima squadra, s'intende, se è vero che ai tempi del Copenhagen aveva timbrato il cartellino 15 volte nelle giovanili.

  • L'ASSENZA DI UN VICE

    Il problema è che Hojlund ha tirato la carretta praticamente per tutta la stagione. Preso dal Napoli per sopperire all'assenza per infortunio di Lukaku, è arrivato e ci ha messo pochissimo a ingranare: goal già all'esordio, a metà settembre in casa della Fiorentina.

    L'ex nerazzurro è stato per larghi tratti della stagione uno degli uomini copertina del Napoli, ma ha patito l'assenza di un vero vice: Lukaku non è quasi tornato in campo, mentre Lucca se n'è andato a gennaio e la dirigenza non lo ha sostituito, preferendo portare a casa un elemento dalle caratteristiche completamente diverse come il veronese Giovane.

    Hojlund, insomma, ha emulato quel che ha fatto lo stesso Lukaku nella scorsa stagione. Il belga in realtà un vice ce l'aveva: Simeone. Ma Conte, con la grande differenza di non dover giocare ogni tre giorni come quest'anno, al proprio pupillo non rinunciava mai.

    Sono 31 le presenze stagionali in campionato di Hojlund, più 7 in Champions League e un altro paio sia in Coppa Italia che in Supercoppa Italiana. Per quanto riguarda il campionato, tutte da titolare tranne una (a Lecce a fine ottobre). Giocare sempre per mesi e mesi ha avuto un effetto anche dal punto di vista realizzativo. Ma intanto nulla è perduto: in ballo c'è ancora un record da battere e un pass Champions da conquistare.

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