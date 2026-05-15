Il problema è che Hojlund ha tirato la carretta praticamente per tutta la stagione. Preso dal Napoli per sopperire all'assenza per infortunio di Lukaku, è arrivato e ci ha messo pochissimo a ingranare: goal già all'esordio, a metà settembre in casa della Fiorentina.

L'ex nerazzurro è stato per larghi tratti della stagione uno degli uomini copertina del Napoli, ma ha patito l'assenza di un vero vice: Lukaku non è quasi tornato in campo, mentre Lucca se n'è andato a gennaio e la dirigenza non lo ha sostituito, preferendo portare a casa un elemento dalle caratteristiche completamente diverse come il veronese Giovane.

Hojlund, insomma, ha emulato quel che ha fatto lo stesso Lukaku nella scorsa stagione. Il belga in realtà un vice ce l'aveva: Simeone. Ma Conte, con la grande differenza di non dover giocare ogni tre giorni come quest'anno, al proprio pupillo non rinunciava mai.

Sono 31 le presenze stagionali in campionato di Hojlund, più 7 in Champions League e un altro paio sia in Coppa Italia che in Supercoppa Italiana. Per quanto riguarda il campionato, tutte da titolare tranne una (a Lecce a fine ottobre). Giocare sempre per mesi e mesi ha avuto un effetto anche dal punto di vista realizzativo. Ma intanto nulla è perduto: in ballo c'è ancora un record da battere e un pass Champions da conquistare.