AAA Rasmus Hojlund cercasi. Probabilmente è un po' ingeneroso, considerando come il centravanti del Napoli abbia sfornato un assist vincente appena quattro giorni fa, ma è anche la realtà delle cose di un centravanti alla ricerca di sé stesso.
Hojlund non ha mai segnato moltissimo. Però quest'anno l'ha fatto: 10 volte contando appena il campionato, rimpiazzo prima emergenziale e in seguito ideale di un Romelu Lukaku che praticamente mai è stato a disposizione, e che ora ha definitivamente chiuso la stagione peggiore della propria carriera.
Solo che l'ex atalantino si è improvvisamente fermato sul più bello. Da un paio di mesi non sa che cosa significhi trovare la via delle porte avversarie. Ed è un digiuno che sta andando di pari passo con il finale a due facce della stagione partenopea.