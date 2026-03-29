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Retegui ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Il paradosso di Retegui: è il più utilizzato da Gattuso, ma rischia di iniziare Bosnia-Italia in panchina

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia
M. Retegui

L'italo-argentino ha giocato 7 partite sotto la guida del ct, come Donnarumma. Ma la prestazione negativa contro l'Irlanda del Nord potrebbe regalare una maglia da titolare a Pio Esposito.

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Sì, il 2-0 all'Irlanda del Nord. Lo scampato pericolo, la qualificazione alla finale dei playoff, la possibilità di giocarsi i Mondiali contro la Bosnia. Ma non tutto, giovedì scorso, è andato completamente per il verso giusto.

L'Italia, ad esempio, non ha avuto buone risposte da Mateo Retegui. Il che, in vista della decisiva sfida di martedì a Zenica, potrebbe rappresentare un problema per nulla da sottovalutare.

Di Retegui si sta parlando parecchio in questi giorni, proprio per questo motivo: uno dei principali indiziati a scalare in panchina in Bosnia sembra essere proprio lui. Il che, guardando ai dati e ai numeri, è quasi un paradosso.

  • IL PIÙ UTILIZZATO DA GATTUSO

    Retegui è il calciatore più utilizzato da Rino Gattuso da quando l'attuale commissario tecnico ha preso il posto di Luciano Spalletti. O meglio: uno dei due calciatori più utilizzati, a pari merito con Federico Dimarco.

    7 presenze ha collezionato l'ex centravanti dell'Atalanta: la prima all'esordio di Gattuso, a settembre contro l'Estonia, e l'ultima proprio giovedì contro l'Irlanda del Nord. Ironia del destino, in entrambi i casi si giocava nella "sua" Bergamo.

    Retegui ha messo assieme 524 minuti con l'Italia da quando è arrivato Gattuso. In questo caso non è il primatista (Donnarumma ha meno presenze, ma è a 540 minuti), ma rimane comunque un dato molto significativo.

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  • Retegui ItaliaGetty Images

    GARANZIA

    Il motivo di tanta fiducia è evidente: Retegui è considerato il finalizzatore principe dell'Italia. Anche se i numeri in realtà direbbero altro e premiano il "gemello" Moise Kean, autore di 12 reti nelle ultime 12 presenze da titolare e di 7 nelle ultime 5.

    Anche l'attaccante dell'Al-Qadsiah ha segnato parecchio e si è reso utilissimo nelle prime uscite dell'Ital-Gattuso: quattro goal e altrettanti assist in quattro partite tra Estonia, Israele, ancora Estonia e ancora Israele.

    Poi, ecco un piccolo blocco: in Moldavia Retegui è entrato nella parte finale della gara e non ha lasciato traccia, poi le difficoltà nell'1-4 contro la Norvegia e la prova negativa di giovedì scorso.

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  • "SONO MOLTO GRATO A GATTUSO"

    Gattuso non ha mai pensato di fare a meno di Retegui. Anche se il trasferimento di quest'ultimo in Arabia Saudita avrebbe potuto penalizzarlo in chiave Nazionale. Lo stesso giocatore ha svelato nei giorni scorsi come la vicinanza del ct sia stata fondamentale negli ultimi mesi.

    "Mi ha parlato tanto quando sono andato in Arabia, mi ha trasmesso tranquillità e fiducia. Mi ha detto delle cose che preferisco non dire, ma sono molto grato a lui e continuerà sempre così".

    Una fiducia che Retegui ha cercato di ripagare sin da subito, presentandosi a Coverciano diversi giorni prima della semifinale contro l'Irlanda del Nord: il campionato saudita è stato infatti sospeso a causa della situazione di instabilità in Medio Oriente.

    "Sono arrivato una settimana prima in Italia, appena ho saputo di avere dei giorni liberi in Arabia ho parlato con il mister e abbiamo organizzato per poter venire a Firenze, per allenarmi a Coverciano. Mi sembrava logico e giusto essere a disposizione prima, devo ringraziare il mister, ma anche i due preparatori che hanno lavorato con me in questi giorni".

  • RIGORISTA

    Retegui è però importante anche per un altro motivo: è il rigorista della squadra. In carriera ha fallito solo quattro esecuzioni su 28, di cui una in Nazionale: in Estonia a ottobre, gara comunque vinta 3-1 dagli uomini di Gattuso.

    "Il rigorista è Retegui - diceva il ct in conferenza stampa prima di Italia-Irlanda del Nord - Gli ultimi li ha tirati lui. Ma sappiamo che c'è questa possibilità e ieri li abbiamo provati. Tutti ne hanno tirati tre a testa".

    Alla fine l'allenamento si è rivelato utile, ma fine a sé stesso: l'Italia non ha beneficiato di calci di rigore durante i 90 minuti e non è stata costretta dai nordirlandesi a trascinarsi ai tiri dal dischetto, chiudendo i conti nel secondo tempo regolamentare con Tonali e Kean.

    Diverso potrebbe essere il discorso in Bosnia. Con un doppio risvolto: se in quel momento sarà in campo toccherà a Retegui battere un eventuale penalty, ma andrà compreso se potrà far parte o meno anche di un'eventuale lotteria finale. Tradotto: se sarà ancora presente sul terreno di gioco o se Gattuso lo avrà sostituito prima, in caso di titolarità.

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  • Pio Esposito ItalyGetty Images

    MA IL CALCIO È QUI E ORA

    Perché, dunque, si parla di un Retegui a rischio panchina per martedì? Perché il calcio è qui e ora e non aspetta. L'italo-argentino sembra in ogni caso favorito per far coppia con Kean, ma l'ipotesi di vedere Pio Esposito accanto al viola è più che mai concreta.

    Se Retegui non ha fatto bene contro l'Irlanda del Nord, l'impatto di Pio sì, è stato più che positivo. Tanta verve, una gran palla a mandare in porta Kean, un quasi goal di testa, la partecipazione al 2-0 finale: insomma, bene. A differenza del compagno.

    Ecco perché si sta parlando tanto del ballottaggio: perché Esposito scalpita, è in un momento di forma strepitoso, prima della Nazionale aveva segnato ad Atalanta e Fiorentina. E ora vuole operare il sorpasso contro il "preferito" di Gattuso.

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