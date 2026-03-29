Il paradosso di Retegui: è il più utilizzato da Gattuso, ma rischia di iniziare Bosnia-Italia in panchina

Sì, il 2-0 all'Irlanda del Nord. Lo scampato pericolo, la qualificazione alla finale dei playoff, la possibilità di giocarsi i Mondiali contro la Bosnia. Ma non tutto, giovedì scorso, è andato completamente per il verso giusto.
L'Italia, ad esempio, non ha avuto buone risposte da Mateo Retegui. Il che, in vista della decisiva sfida di martedì a Zenica, potrebbe rappresentare un problema per nulla da sottovalutare.
Di Retegui si sta parlando parecchio in questi giorni, proprio per questo motivo: uno dei principali indiziati a scalare in panchina in Bosnia sembra essere proprio lui. Il che, guardando ai dati e ai numeri, è quasi un paradosso.