Il paradosso di Retegui: è il più utilizzato da Gattuso, ma rischia di iniziare Bosnia-Italia in panchina

Gattuso non ha mai pensato di fare a meno di Retegui. Anche se il trasferimento di quest'ultimo in Arabia Saudita avrebbe potuto penalizzarlo in chiave Nazionale. Lo stesso giocatore ha svelato nei giorni scorsi come la vicinanza del ct sia stata fondamentale negli ultimi mesi.

"Mi ha parlato tanto quando sono andato in Arabia, mi ha trasmesso tranquillità e fiducia. Mi ha detto delle cose che preferisco non dire, ma sono molto grato a lui e continuerà sempre così".

Una fiducia che Retegui ha cercato di ripagare sin da subito, presentandosi a Coverciano diversi giorni prima della semifinale contro l'Irlanda del Nord: il campionato saudita è stato infatti sospeso a causa della situazione di instabilità in Medio Oriente.

"Sono arrivato una settimana prima in Italia, appena ho saputo di avere dei giorni liberi in Arabia ho parlato con il mister e abbiamo organizzato per poter venire a Firenze, per allenarmi a Coverciano. Mi sembrava logico e giusto essere a disposizione prima, devo ringraziare il mister, ma anche i due preparatori che hanno lavorato con me in questi giorni".