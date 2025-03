Il paradosso di Orsolini: ha già superato il proprio record e fa sognare il Bologna, ma viene ignorato dall'Italia

Venezia vs Bologna

Il mancino ha deciso la gara di Venezia con una perla e continua a trascinare i felsinei. Anche se Spalletti continua a non convocarlo.

Ma che goal ha segnato Riccardo Orsolini? Ce lo siamo chiesto un po' tutti, con un'espressione di stupore mista a incredulità, quando l'esterno del Bologna ha scagliato in rete al volo, di precisione e raffinatezza, il pallone dello 0-1 a Venezia.

In quel momento era "solo" il sinistro del vantaggio; poi si sarebbe rivelato quello della vittoria. L'ennesima per un Bologna che ha portato a casa i tre punti in otto occasioni nelle ultime nove uscite tra campionato e Champions League, inceppandosi solamente nel derby contro il Parma di febbraio.

Orsolini uguale paradosso. Il solito paradosso di sempre: perché Luciano Spalletti non lo prende mai in considerazione al momento di stilare i vari elenchi dei convocati per le partite dell'Italia?