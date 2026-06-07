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Maignan MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Il paradosso di Maignan: dal Chelsea alla Juventus, un anno dopo è cambiato poco nonostante il rinnovo

Calciomercato
Serie A
Milan
M. Maignan

Il portiere francese continua a essere chiacchieratissimo sul mercato, proprio come nell'estate del 2025, nella quale è stato vicino all'addio. Anche se pochi mesi fa ha firmato fino al 2031.

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La fascia da capitano sul braccio, lo sguardo triste di chi sa di aver bucato il grande obiettivo stagionale. Mike Maignan è uscito così dal terreno di gioco di San Siro, lui così come i compagni, dopo il clamoroso ko del Milan contro il Cagliari.

Quella notte, di fatto, sulla Milano rossonera ha cominciato a scatenarsi un terremoto sportivo di proporzioni immani. Allegri è stato cacciato pochi giorni più tardi, idem Furlani, Tare e Moncada. Un repulisti che, per ragioni diverse, potrebbe coinvolgere anche certi elementi apparentemente intoccabili della rosa.

Maignan può diventare uno di questi. Specialmente ora che la Champions League è diventata un sogno sfumato e la realtà si chiama Europa League, con tutte le conseguenze economiche e di costruzione della rosa che un simile disastro potrà comportare.

  • L'INTERESSE DELLA JUVENTUS

    Sabato, la Gazzetta dello Sport ha rivelato l'esistenza di un interesse da parte della Juventus per Maignan. Anche se pure il club bianconero, così come il Milan, è entrato nel caos dopo la mancata qualificazione alla Champions League.

    La Juve, del resto, è notoriamente alla caccia di un nuovo portiere. La stagione negativa di Di Gregorio porterà con ogni probabilità alla separazione con l'ex monzese e all'arrivo di un sostituto: nel mirino anche i vari Vicario ed Emiliano Martinez, dopo il naufragio della trattativa con il Liverpool per Alisson.

    Il flirt tra Maignan e la Juventus, in realtà considerato molto complicato da trasformare in qualcosa di concreto, ha radici antiche: i bianconeri pensavano al francese già diversi mesi fa, prima che l'ex Lille rinnovasse il proprio contratto in scadenza.

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  • UN ANNO FA ERA IL CHELSEA

    Che si tratti della Juventus o di qualsiasi altro club, Maignan potrebbe così potrebbe prepararsi a vivere un'estate di fuoco. E non solo perché giocherà il suo primo Mondiale da titolare con la maglia della Francia.

    Non è una novità, del resto. Già un anno fa Maignan era entrato nel vivo del mercato, anche se in maniera decisamente più concreta: allora era stato il Chelsea a bussare in maniera piuttosto pesante alla porta del Milan, con l'intenzione di sistemare i pali della propria porta con un elemento di sicuro valore, anche se reduce da un paio di annate dal rendimento alternante.

    Nel 2025 la separazione tra Maignan e il Milan pareva questione di tempo soprattutto per un motivo: il contratto in scadenza del calciatore e l'inevitabile timore del club di perderlo a parametro zero, senza incassare un euro dal suo addio.

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  • E IL RINNOVO?

    Nel mezzo, Maignan ha finalmente firmato il sospirato rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Un accordo che a Milano, se non altro nella sua metà rossonera, hanno accolto in maniera entusiastica, e che sembrava poter aprire una nuova era.

    Il rinnovo, in realtà, non ha fatto altro che placare le voci di un addio di Maignan. Il nuovo contratto del portiere scadrà addirittura tra un quinquennio, nel 2031, ma il mancato accesso alla Champions League rischia di cambiare nuovamente le carte in tavola sul mercato.

    La situazione, come detto, è diversa rispetto a un anno fa. Oggi non c'è il timore di perdere un calciatore imprescindibile della rosa a parametro zero: c'è il caos provocato dalla mancata Champions, c'è la seconda stagione di fila senza gli introiti derivanti dalla competizione europea più importante, c'è un prestigio che ancora una volta viene meno.

    Lo scenario coinvolge inevitabilmente altri rossoneri di spicco: da Adrien Rabiot, cercato dal Napoli, a Luka Modric, apparentemente deciso a non rinnovare il contratto in scadenza, passando per Rafael Leao, che ha già annunciato di voler cambiare aria, squadra e campionato.

  • MA PRIMA VA RICREATO IL MILAN

    Maignan, intanto, ha evidentemente la testa su altro. Qualche giorno fa ha giocato titolare l'amichevole contro la Costa d'Avorio, lunedì replicherà contro l'Irlanda del Nord, poi vivrà l'emozione dei Mondiali con la Francia.

    Nel frattempo, un Milan raso al suolo dalle decisioni di RedBird post disfatta contro il Cagliari sta provando a rigenerarsi. Dalla dirigenza all'allenatore, dal nuovo tentativo per Rangnick al casting con Glasner e Pochettino, senza dimenticare che andrà trovato pure un erede di Igli Tare.

    Solo in seguito verrà definito in maniera concreta il futuro dei big del Milan. Compreso Maignan. Il quale, dopo aver sfiorato il Chelsea un anno fa e aver rinnovato il contratto, non avrebbe forse immaginato di ritrovarsi di nuovo al centro di discorsi di mercato.

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