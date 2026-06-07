Il paradosso di Maignan: dal Chelsea alla Juventus, un anno dopo è cambiato poco nonostante il rinnovo

La fascia da capitano sul braccio, lo sguardo triste di chi sa di aver bucato il grande obiettivo stagionale. Mike Maignan è uscito così dal terreno di gioco di San Siro, lui così come i compagni, dopo il clamoroso ko del Milan contro il Cagliari.

Quella notte, di fatto, sulla Milano rossonera ha cominciato a scatenarsi un terremoto sportivo di proporzioni immani. Allegri è stato cacciato pochi giorni più tardi, idem Furlani, Tare e Moncada. Un repulisti che, per ragioni diverse, potrebbe coinvolgere anche certi elementi apparentemente intoccabili della rosa.

Maignan può diventare uno di questi. Specialmente ora che la Champions League è diventata un sogno sfumato e la realtà si chiama Europa League, con tutte le conseguenze economiche e di costruzione della rosa che un simile disastro potrà comportare.