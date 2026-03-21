Il paradosso di Lukaku, pochi minuti giocati dopo il goal a Verona: il dualismo con Hojlund e un futuro in bilico al Napoli

Sembrava destinata a essere nuovamente la sua stagione, dopo un campionato da protagonista culminato con il goal decisivo nello scontro Scudetto contro il Cagliari, ma i sogni di Romelu Lukaku si sono infranti in una calda giornata d’agosto.
Un grave infortunio muscolare durante un’amichevole ha compromesso buona parte della stagione, costringendolo ai box per oltre cinque mesi. Dopo tanta attesa, però, il belga è finalmente tornato a disposizione del suo Napoli.
Una notte da sogno, quella del 28 febbraio scorso: una rete da attaccante vero al 97’ per conquistare tre punti fondamentali contro l’Hellas Verona. E poi? Solo qualche manciata di minuti e poco altro, tornando nuovamente ai margini delle scelte di Antonio Conte.