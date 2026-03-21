Il paradosso di Lukaku, pochi minuti giocati dopo il goal a Verona: il dualismo con Hojlund e un futuro in bilico al Napoli

Se è vero che Lukaku ha ormai superato completamente il grave infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per diversi mesi, è altrettanto vero che la sua condizione non è ancora quella richiesta da Conte.

Il tecnico salentino lo aveva sottolineato: la squadra non può permettersi esperimenti e, fino al termine della stagione, giocheranno solo i calciatori in grado di garantire il 100% delle proprie prestazioni.

Davanti, poi, il belga deve fare i conti con Hojlund, fondamentale per i partenopei in questa stagione e difficile da scalzare.

Conte ha inoltre chiarito che la sua squadra non è adatta a un attacco con due punte di peso, e difficilmente i due giocheranno insieme se non in situazioni di necessità.