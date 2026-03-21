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Romelu Lukaku NapoliGetty Images
Michael Baldoin

Il paradosso di Lukaku, pochi minuti giocati dopo il goal a Verona: il dualismo con Hojlund e un futuro in bilico al Napoli

Dopo la rete decisiva contro l'Hellas Verona a fine febbraio, l'attaccante belga ha disputato pochi minuti contro il Torino ed è rimasto in panchina nelle successive due contro Lecce e Cagliari.

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Sembrava destinata a essere nuovamente la sua stagione, dopo un campionato da protagonista culminato con il goal decisivo nello scontro Scudetto contro il Cagliari, ma i sogni di Romelu Lukaku si sono infranti in una calda giornata d’agosto.

Un grave infortunio muscolare durante un’amichevole ha compromesso buona parte della stagione, costringendolo ai box per oltre cinque mesi. Dopo tanta attesa, però, il belga è finalmente tornato a disposizione del suo Napoli.

Una notte da sogno, quella del 28 febbraio scorso: una rete da attaccante vero al 97’ per conquistare tre punti fondamentali contro l’Hellas Verona. E poi? Solo qualche manciata di minuti e poco altro, tornando nuovamente ai margini delle scelte di Antonio Conte.

  • LA RETE DA TRE PUNTI CONTRO IL VERONA

    Tornato a disposizione a fine gennaio, Lukaku ha accumulato poco più di una decina di minuti contro Juventus, Chelsea e Fiorentina, per poi scivolare nuovamente in panchina contro Genoa e Roma, senza mai essere impiegato da Conte.

    Poi altri cinque minuti nel finale contro l’Atalanta e 17 - più recupero - contro il Verona a fine febbraio. Sì, “più recupero”, perché quei sette minuti sembravano poter finalmente dare svolta alla sua stagione.

    All’ultima palla del match, il belga ha trasformato l’occasione in goal, regalando i tre punti e ritrovando una rete che mancava dallo scorso maggio contro il Cagliari.

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  • SOLO 6' NELLE ULTIME TRE PARTITE

    Con il passare delle settimane e l’aumento dei carichi di lavoro, la sensazione era che Lukaku avrebbe trovato più spazio.

    Le cose, però, non sono andate così. A marzo ha collezionato una sola presenza, entrando all’84’ contro il Torino con il risultato ormai acquisito, seguito da due panchine contro Lecce e Cagliari.

    Cinque sostituzioni contro i salentini, quattro contro i sardi, eppure in nessuna di queste occasioni Conte lo ha preso in considerazione.

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  • PERCHÉ LUKAKU NON GIOCA?

    Se è vero che Lukaku ha ormai superato completamente il grave infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per diversi mesi, è altrettanto vero che la sua condizione non è ancora quella richiesta da Conte.

    Il tecnico salentino lo aveva sottolineato: la squadra non può permettersi esperimenti e, fino al termine della stagione, giocheranno solo i calciatori in grado di garantire il 100% delle proprie prestazioni.

    Davanti, poi, il belga deve fare i conti con Hojlund, fondamentale per i partenopei in questa stagione e difficile da scalzare.

    Conte ha inoltre chiarito che la sua squadra non è adatta a un attacco con due punte di peso, e difficilmente i due giocheranno insieme se non in situazioni di necessità.

  • IL FUTURO DEL BELGA: RESTA AL NAPOLI O VA VIA?

    Appare dunque inevitabile porsi dubbi sul futuro di Lukaku: resterà a Napoli o partirà?

    La priorità dei partenopei è riscattare Hojlund e renderlo il fulcro dell’attacco, anche per ragioni anagrafiche.

    Lukaku dovrà decidere se accettare un ruolo da comprimario, facendo da guida al danese e facendolo rifiatare nei momenti chiave della stagione, oppure cercare una nuova destinazione in cui tornare protagonista.

    Molto dipenderà probabilmente anche dal futuro di Conte, con cui ha vissuto alcune delle stagioni migliori della sua carriera.

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