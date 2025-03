Il paradosso del Milan sui rigori: quattro errori su otto in Serie A e quattro tiratori diversi, da Firenze a Napoli

L'errore di Gimenez a Napoli è solo l'ultimo della serie, il Milan ha già tirato otto rigori in campionato ma ne ha sbagliati la metà.

La sconfitta di Napoli, oltre a tagliare di fatto definitivamente fuori il Milan dalla corsa al quarto posto, lascia in dote un altro tasto dolente ai rossoneri.

Nessuna squadra di Serie A ha infatti tirato più calci di rigore del Milan (otto come la Fiorentina). E nessuno ne ha sbagliati di più. Non solo in Italia ma addirittura in Europa.

Sono già quattro gli errori dei rossoneri dagli undici metri, due dei quali arrivati nella serata di Firenze quando l'ex allenatore Fonseca perse la pazienza per il comportamento tenuto dai suoi giocatori.

Ma cosa non sta funzionando nelle gerarchie dei rigoristi al Milan?