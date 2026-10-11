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De Bruyne Napoli FrosinoneGetty Images
Stefano Silvestri

Il paradosso De Bruyne, trascina il Napoli in un ruolo che non ama: "Allungherebbe la carriera di un paio d'anni"

Serie A
Napoli
K. De Bruyne

Il campione belga è stato il migliore in campo contro il Frosinone, gara in cui ha giocato in coppia con Lobotka. Allegri: "Non gli piace tanto". E KDB: "Preferisco da 8 o da 10".

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La migliore prestazione stagionale. Al livello, ad esempio, di quella offerta alla fine di settembre contro l'Italia, all'Olimpico, con la maglia del Belgio.

Kevin De Bruyne, contro il Frosinone, ha semplicemente dominato. È stato il migliore in campo del Napoli, ma in generale della partita. Ha segnato due volte, ha portato la vecchia qualità dei tempi del Manchester City, si è dimostrato brillantissimo di testa e di gambe nonostante fosse reduce dagli impegni con la propria Nazionale.

Perché ci si stupisce? Perché tutto questo lo ha fatto in un ruolo per lui piuttosto inedito. E, per ammissione dello stesso calciatore, non troppo amato.


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  • IN COPPIA CON LOBOTKA

    De Bruyne, di mestiere, farebbe il trequartista. O la mezzala, ma con ampia licenza di inserirsi tra le linee, di accentrarsi, di vagare per il campo alla ricerca dell'idea e dell'assist migliori. Un elemento da 4-3-3, o da 4-2-3-1, i moduli utilizzati da Massimiliano Allegri prima di sabato sera.

    Solo che l'allenatore partenopeo l'ha pensata bella in occasione dell'anticipo col Frosinone. E non solo ha cambiato modulo, passando al 3-4-2-1 e riavvolgendo il nastro fino alla seconda stagione del predecessore Antonio Conte, ma ha pure cambiato ruolo a De Bruyne, arretrandolo a fare il secondo play assieme a Lobotka, il regista per eccellenza della rosa.

    Nel nuovo Napoli con la difesa a tre, la cerniera di centrocampo l'hanno formata proprio loro due: Lobotka e De Bruyne. La strana coppia. Spesso avevano giocato assieme, mai in questo modo.

    Ha funzionato, eccome. Anche perché De Bruyne non ha perso l'abitudine di fare ciò che è abituato a fare: avanzare palla al piede, portarsi sulla trequarti, collezionare un assist per Hojlund e un altro per Lang, addirittura presentarsi a sorpresa in area. Così, da centravanti, ha segnato il 3-0. Giocatore totale, davvero.

  • "SONO SEMPRE STATO UN 8 O UN 10"

    E dunque qual è il problema? Il problema, che più che altro è un paradosso, è che De Bruyne è stato splendido e splendente in un ruolo che non ama particolarmente.

    Lui stesso, parlando a Sky dopo la partita contro il Frosinone, non si è fatto troppi complessi nello spiegarlo: si sente una mezzala o un trequartista, non un regista davanti alla difesa. Anche se, naturalmente, per il bene della squadra in cui si gioca si fa spesso questo ed altro.

    "Io sono sempre stato un numero 8 o un numero 10. Oggi ho giocato in una posizione diversa, ma non è un problema. Mi è stato chiesto di giocare in più posizioni, abbiamo tante partite e posso farlo".

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  • Allegri NapoliGetty Images

    "GLI ALLUNGHEREBBE LA CARRIERA"

    Ma se De Bruyne non è convintissimo della posizione ricoperta contro il Frosinone, c'è chi, al contrario, è assolutamente sicuro che questo rappresenti il suo futuro?

    Chi? Proprio Allegri. Colui che gli ha ritagliato il nuovo ruolo accanto a Lobotka. E che, a Sky, ha giustificato la propria scelta come un modo per allungare la carriera di un calciatore che alla fine di giugno ha pur sempre compiuto 35 anni.

    "Secondo me è un giocatore straordinario. Non secondo me: così è. Se si mette a giocare nei due di metà campo e a fare il play, diventa ancora più bravo. Io gli ho detto: potresti allungare la carriera di un paio d'anni se ti metti in quella posizione. A lui non piace tanto, gli piace divertirsi davanti, però stasera ha fatto una buona partita come già in precedenza".

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  • LA SOLUZIONE DEL FUTURO?

    Allegri dovrebbe confermare la difesa a tre anche martedì sera, in Champions League contro il Villarreal. Si gioca per la seconda giornata della Fase Campionato, c'è il ko dell'esordio contro l'Arsenal da riscattare. Il 3-0 al Frosinone è un buon auspicio in questo senso.

    Lo è, però, anche il fatto che De Bruyne sia diventato dominante anche in un ruolo nuovo e poco apprezzato. E che, insomma, abbia saputo mettersi al servizio del Napoli e del suo allenatore pur tra qualche riserva.

    Sarà la soluzione del futuro? Tutto porta a pensare che sì, lo sarà. De Bruyne potrebbe non solo convivere con Lobotka, ma anche sostituirlo in caso di assenza dello slovacco, diventando - perché no? - anche un play solitario. Così come sarebbe più semplice la convivenza con McTominay, tornato proprio sabato e inserito dalla panchina al posto di Neres nei due della trequarti.

    Intanto, Napoli e il Napoli si godono un De Bruyne ben diverso da quello della passata stagione. Tra Nations League e Serie A, KBD ha vissuto un fine settembre e inizio ottobre dorati. Anche grazie all'intuizione di Allegri.

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