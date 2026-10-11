Il paradosso De Bruyne, trascina il Napoli in un ruolo che non ama: "Allungherebbe la carriera di un paio d'anni"

La migliore prestazione stagionale. Al livello, ad esempio, di quella offerta alla fine di settembre contro l'Italia, all'Olimpico, con la maglia del Belgio.

Kevin De Bruyne, contro il Frosinone, ha semplicemente dominato. È stato il migliore in campo del Napoli, ma in generale della partita. Ha segnato due volte, ha portato la vecchia qualità dei tempi del Manchester City, si è dimostrato brillantissimo di testa e di gambe nonostante fosse reduce dagli impegni con la propria Nazionale.

Perché ci si stupisce? Perché tutto questo lo ha fatto in un ruolo per lui piuttosto inedito. E, per ammissione dello stesso calciatore, non troppo amato.







