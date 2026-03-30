Il paradosso Cambiaso: dall'interesse del Barcellona allo spauracchio di una nuova tribuna con l'Italia

Andrea Cambiaso aspetta. Aspetta Bosnia-Italia, come tutti, per capire se finalmente ce la faremo ad andare a un Mondiale dopo 12 anni di delusioni inframmezzate solo dal trionfo europeo del 2021. Ma aspetta anche altro.
Aspetta, il jolly della Juventus e della Nazionale, di comprendere appieno anche quale sarà il proprio destino a Zenica. Così come quel che è successo giovedì scorso a Bergamo, non è passato inosservato.
Cambiaso, in occasione di Italia-Irlanda del Nord, non è stato portato da Gattuso neppure in panchina. Si è seduto sulle tribune della New Balance Arena, ha tifato i compagni con il cuore in gola. Ma anche, evidentemente, con un po' di tristezza per essere stato escluso. E con altrettante preoccupazioni.