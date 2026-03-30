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Cambiaso ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Il paradosso Cambiaso: dall'interesse del Barcellona allo spauracchio di una nuova tribuna con l'Italia

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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Bosnia ed Erzegovina vs Italia
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A. Cambiaso

Il jolly della Juventus ha vissuto fin qui una stagione piena di problemi e dal rendimento oscillante: sul mercato piace, ma dopo l'arrivo di Gattuso ha perso spazio. E ora può rischiare di essere escluso anche in Bosnia.

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Andrea Cambiaso aspetta. Aspetta Bosnia-Italia, come tutti, per capire se finalmente ce la faremo ad andare a un Mondiale dopo 12 anni di delusioni inframmezzate solo dal trionfo europeo del 2021. Ma aspetta anche altro.

Aspetta, il jolly della Juventus e della Nazionale, di comprendere appieno anche quale sarà il proprio destino a Zenica. Così come quel che è successo giovedì scorso a Bergamo, non è passato inosservato.

Cambiaso, in occasione di Italia-Irlanda del Nord, non è stato portato da Gattuso neppure in panchina. Si è seduto sulle tribune della New Balance Arena, ha tifato i compagni con il cuore in gola. Ma anche, evidentemente, con un po' di tristezza per essere stato escluso. E con altrettante preoccupazioni.

  • Cambiaso ItaliaGetty Images

    NUOVA ESCLUSIONE?

    Il guaio di Cambiaso è che Gattuso ha convocato per la doppia sfida dei playoff due esterni destri e altrettanti esterni sinistri. Più lui, che sa agevolmente giocare da una parte e pure dall'altra del campo.

    I titolari per Zenica sono scontati, e sono gli stessi di Bergamo: Matteo Politano di qua, Federico Dimarco di là. E poi? E poi si apre un mondo che, appunto, coinvolge anche Cambiaso.

    La new entry Palestra spera di tenersi stretta la convocazione anche per la finale dopo aver debuttato proprio contro l'Irlanda del Nord. Anche Spinazzola vuole convincere il ct di essere il giusto vice-Dimarco. E poi c'è lui, Cambiaso. A meno di sorprese, martedì uno dei tre verrà escluso e andrà in tribuna. Sarà di nuovo lo juventino?

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  • DA PERNO A SECONDA SCELTA

    Si è capito sin da quando Rino Gattuso ha preso in mano le redini della Nazionale, del resto, che l'aria per Cambiaso non era più la stessa rispetto a prima. Rispetto a quando, cioè, il commissario tecnico azzurro era Luciano Spalletti, che oggi ironia della sorte è il suo allenatore alla Juventus.

    Con Spalletti, Cambiaso era un intoccabile o quasi. Nella Nations League 2024/2025 ha a tratti dato spettacolo, lui da una parte e Dimarco dall'altra. Fino a Italia-Moldavia 2-0, la gara che ha segnato la fine del ciclo, giocava praticamente sempre: l'eccezione è lo 0-3 di Oslo di giugno 2025, notte tragica in cui è rimasto in panchina dal primo all'ultimo minuto.

    Tutto è cambiato da quando è arrivato Gattuso. Nelle prime tre uscite dell'ex allenatore di Milan e Napoli, Cambiaso non ha mai giocato dall'inizio: al massimo 28 minuti da subentrato. Poi un paio di partite da titolare, contro Israele e Moldavia, e un'altra panchina completa contro i norvegesi. Fino alla sorprendente mancata convocazione contro l'Irlanda del Nord.

    Sorprendente? Forse fino a un certo punto. E basta dare uno sguardo alla stagione di Cambiaso per rendersene conto.

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  • Cambiaso JuventusGetty

    UN'ANNATA IN CHIAROSCURO

    Il rendimento non esaltante di Cambiaso da agosto a oggi è sotto gli occhi di tutti. L'ex jolly di Genoa e Bologna ha alternato qualche guizzo a prestazioni poco felici, errori, con tanto di mugugni da parte dell'Allianz Stadium nei suoi confronti.

    Pensiamo a Juve-Napoli 3-0 di fine gennaio, una delle migliori prestazioni stagionali dei bianconeri sia dal punto di vista del risultato che della capacità di imporsi in campo: quel tardo pomeriggio la nota dolente è stato proprio Cambiaso, autore di diversi errori che hanno portato lo Stadium a spazientirsi e a fischiarlo al momento del ritorno in panchina. Per la cronaca: Kostic, il suo sostituto, ha poi firmato il definitivo tris.

    Dalla comica autorete col Parma al disimpegno sbagliato che ha originato il vantaggio del Lecce a Torino: i singoli episodi che l'hanno visto protagonista sono più di uno. Tanto che i tre goal e quattro assist collezionati tra tutte le competizioni non possono bastare per salvare completamente la sua stagione.

  • TRA MANCHESTER CITY E BARCELLONA

    Sembrano quasi paradossali, così, le voci che nell'ultimo anno o poco più, lo hanno accostato e continuano ad accostarlo a due dei club più ricchi e forti d'Europa: il Manchester City prima, il Barcellona poi.

    Il City ci ha provato seriamente durante il mercato invernale del 2025. Ma senza successo. Sarebbe arrivato a 65 milioni circa, la Juve ne pretendeva un'ottantina. Alla fine non se n'è fatto nulla e al calciatore è andata bene così.

    "Queste chiacchiere insistenti hanno dato fastidio, ma il nostro mondo va così e non puoi farci nulla - ha detto qualche mese dopo Cambiaso - era chiaro che non fosse la motivazione del mio calo di forma, ma, forse, fossi stato dall'altra parte lo avrei pensato anch'io. Vabbè...".

    Ora è il turno del Barcellona. Negli scorsi giorni la Gazzetta dello Sport ha rivelato come i catalani stiano cercando un profilo per le fasce, tanto che nel mirino è finito proprio l'italiano. Che però per la Juve non è in uscita.

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  • E IL MONDIALE...

    Ma se il mercato lusinga, le prospettive azzurre iniziano a fare un po' di paura. Soprattutto in chiave Mondiale, sempre che l'Italia batta la Bosnia martedì e riesca a qualificarsi dopo due edizioni d'assenza.

    Cambiaso sembra essere finito sotto la lente d'ingrandimento, per tutti i motivi già citati: l'addio di Spalletti per far spazio a Gattuso, il calo del livello con la maglia della Juventus e mettiamoci pure la concorrenza azzurra, da qualche mese più ampia con la "rinascita" di Spinazzola e l'inserimento di Palestra.

    L'esterno bianconero, insomma, rischia anche di non salire sull'aereo per Stati Uniti, Canada e Messico se l'Italia ci andrà. Avrà qualche altro mese davanti a sé per provare a convincere Gattuso e il suo staff. Ma intanto la prospettiva di una tribuna anche in Bosnia non sembra così campata per aria.

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