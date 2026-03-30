Il paradosso Cambiaso: dall'interesse del Barcellona allo spauracchio di una nuova tribuna con l'Italia

Il guaio di Cambiaso è che Gattuso ha convocato per la doppia sfida dei playoff due esterni destri e altrettanti esterni sinistri. Più lui, che sa agevolmente giocare da una parte e pure dall'altra del campo.

I titolari per Zenica sono scontati, e sono gli stessi di Bergamo: Matteo Politano di qua, Federico Dimarco di là. E poi? E poi si apre un mondo che, appunto, coinvolge anche Cambiaso.

La new entry Palestra spera di tenersi stretta la convocazione anche per la finale dopo aver debuttato proprio contro l'Irlanda del Nord. Anche Spinazzola vuole convincere il ct di essere il giusto vice-Dimarco. E poi c'è lui, Cambiaso. A meno di sorprese, martedì uno dei tre verrà escluso e andrà in tribuna. Sarà di nuovo lo juventino?