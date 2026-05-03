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Pagellone Inter HD
Marco Trombetta

Il Pagellone Scudetto dell'Inter - Dimarco storico, Lautaro indispensabile, Calhanoglu il faro, Zielinski è tornato, Thuram e Barella 'falchi a metà', Bastoni crollato, Pio Esposito il futuro

Serie A
Inter

Le pagelle dello Scudetto nerazzurro: Josep Martinez più di Sommer, upgrade di Bisseck, Akanji subito leader, Luis Henrique e Frattesi le vere delusioni, Sucic e Bonny a quel centesimo dal fare un euro.

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Tutti i voti i protagonisti dello Scudetto nerazzurro: migliori e peggiori, sorprese e delusioni, il Pagellone del 21° tricolore.

  • US Sassuolo Calcio v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    YANN SOMMER 5,5

    Il passo indietro, quest'anno, è stato evidente, nonostante la vittoria del titolo. Troppi passaggi a vuoto ed incertezze per il portiere svizzero, che va verso un addio a Milano al termine della stagione.

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  • inter-josep-martinez(C)Getty Images

    JOSEP MARTINEZ 6

    Mezzo voto in più se dovessimo considerare anche le ottime prestazioni in Coppa Italia, specialmente quella nella semifinale di ritorno contro il Como. Restando al campionato, le presenze sono troppo poche per giudicarlo in maniera dettagliata, ma l'impressione è che il futuro sia dalla sua parte, anche come possibile titolare della porta nerazzurra nella prossima stagione.

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  • RAFFAELE DI GENNARO SV

    Nessuna presenza stagionale da terzo portiere. Contributo allo spogliatoio, ma in campo è un 'senza voto'.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-ROMAAFP

    ALESSANDRO BASTONI 6

    C'è un Bastoni pre Inter-Juvetus e un Bastoni post Inter-Juventus. L'inizio di campionato è stato sicuramente in linea con quello che ad oggi dovrebbe essere il miglior difensore italiano, ma la seconda parte, dopo il caso Kalulu, lo ha visto crollare sotto le pressioni mediatiche. La media è un 6 che però non può e non deve rappresentarlo come calciatore in una stagione dove l'Inter vince lo Scudetto.

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  • Torino FC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    YANN BISSECK 7

    Il potenziale c'è sempre stato, ma non completamente espresso, specie nella scorsa stagione, caratterizzata dai troppi errori difensivi e concettuali, su tutti quello che ha portato all'ormai celebre rigore di Pedro in Inter-Lazio. Quest'anno, però, l'upgrade è stato evidente e la crescita sotto gli occhi di tutti. Nel girone di ritorno, specialmente, il suo rendimento ha svoltato. Oggi è una certezza, presente e futura.

  • US Lecce v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    MANUEL AKANJI 7,5

    Il valore del giocatore lo conoscevamo tutti e abbiamo avuto semplicemente la conferma con il suo arrivo in Serie A. Nonostante il divario tattico con la Premier League, lo svizzero si è adattato alla grande, al punto che sembrava fosse all'Inter da anni. Se ci limitiamo al campionato, non ha sbagliato praticamente una partita.

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  • De Vrij InterGetty

    STEFAN DE VRIJ 6

    Contributo minimo, ma comunque di qualità. Ogni volta che è stato chiamato in causa ha mostrato tutta la sua affidabilità difensiva.

  • Acerbi Inter 2025-2026Getty Images

    FRANCESCO ACERBI 6

    Discorso simile a quello di De Vrij, con qualche presenza in più. Era reduce da una stagione fenomenale, quest'anno si è adattato alle esigenze di Chivu, della squadra e dei suoi 38 anni. Rimane comunque, a mio modo di vedere, ancora il miglior marcatore difensivo del nostro campionato.

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  • Dimarco Inter CagliariGetty Images

    FEDERICO DI MARCO 9

    Storico, con il suo record di assist in Serie A. Fenomenale, come il suo sinistro che sa mettere il pallone ovunque. Nel suo ruolo è probabilmente il migliore al mondo, anche se sembra sia un sacrilegio dirlo a voce troppo alta. Ha fatto la differenza come nessuno nell'Inter di Chivu. Un valore aggiunto, un fattore. Il vero fattore Scudetto.

  • Carlos Augusto InterGetty Images

    CARLOS AUGUSTO 6

    Buona stagione da gregario, pronto e fondamentalmente sempre pulito quando è stato chiamato in causa. Nulla di trascendentale, ma sicuramente utile.

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  • Como 1907 v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    DENZEL DUMFRIES 6,5

    Una stagione, la sua, chiaramente condizionata dal grave infortunio che lo ha tenuto fuori praticamente per un intero girone. Ma quando è tornato in campo la differenza si è vista. A Como l'emblema che esiste un'Inter con Dumfries e un'Inter senza Dumfries. Fondamentale.

  • Darmian InterGetty

    MATTEO DARMIAN SV

    Minutaggio ridottissimo quest'anno per l'esterno nerazzurro. Più uomo spogliatoio che altro.

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  • Calhanoglu Inter ComoGetty Images

    HAKAN CALHANOGLU 8

    Sembrava fosse ai titoli di coda con l'Inter dopo l'addio di Simone Inzaghi e un'estate turbolenta tra sfoghi e voci di mercato che lo spingevano lontano da Milano. Invece Calhanoglu è rimasto ed è tornato ad essere il vero faro dell'Inter, il leader tecnico assoluto, capace di risolvere le partite e determinare nonostante qualche infortunio di troppo.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-CAGLIARIAFP

    NICOLO' BARELLA 6,5

    Il vero Barella, quello che da anni è il miglior centrocampista italiano, lo abbiamo rivisto solo da un mese a questa parte. Goal e assist pesanti che hanno spianato la strada verso lo Scudetto. Ma è impossibile dimenticare la restante gran parte della stagione dove è stato spesso irriconoscibile. Un 'falco a metà', per dirla alla Grignani.

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  • Zielinski InterGetty

    PIOTR ZIELINSKI 7,5

    Con Chivu è tornato nel suo prime, nella sua versione migliore. Da play, da mezz'ala, ha totalmente invertito la tendenza rispetto all'ultima anonima stagione. La qualità del polacco ha lasciato un'impronta evidente su questo Scudetto. Il giocatore che mancava in mezzo al campo a questa squadra.

  • Sucic InterGetty Images

    PETAR SUCIC 6

    L'impatto col calcio italiano e con la Serie A non è stato negativo, anzi, ma francamente ci aspettavamo qualcosina in più, anche in termini di personalità. I margini per vederlo maggiormente protagonista nella prossima stagione, però, ci sono tutti.

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  • Frattesi InterGetty

    DAVIDE FRATTESI 5

    La sua peggiore stagione da quando è arrivato all'Inter. Con Chivu ci aspettavamo una svolta che non è arrivata. Quest'anno non è riuscito nemmeno ad essere quel 12° uomo che il più delle volte aveva tolto le castagne dal fuoco ad Inzaghi. L'impressione è che la sua avventura in nerazzurro sia davvero arrivata al capolinea.

  • Andy Diouf InterGetty Images

    ANDY DIOUF 6

    Poche partite, ma tanta duttilità. Chivu lo ha impiegato in più ruoli e lui ha fatto vedere del materiale interessante sul quale poter lavorare con più convinzione nella prossima stagione.

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  • Mkhitaryan Inter 2025-2026Getty Images

    HENRIKH MKHITARYAN 6

    Tanti ingressi dalla panchina, qualche buona prestazione, ma anche qualche giro a vuoto che a 37 anni può anche starci. Che non potesse più essere protagonista assoluto ce lo potevamo immaginare, ma il suo apporto lo ha comunque dato.

  • Luis Henrique Inter JuventusGetty Images

    LUIS HENRIQUE 5,5

    Le vibes estive non sono state confermate. Il brasiliano, al netto di qualche guizzo isolato, ha fatto una fatica tremenda ha trovato continuità ed un'identità ben precisa, nonostante l'assenza prolungata di Dumfries.

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  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-ROMAAFP

    LAUTARO MARTINEZ 8,5

    In una sola parola: indispensabile. Al netto di chi dice che 'segna solo con le piccole', la differenza che fa la sua presenza in campo nell'Inter, al netto dei goal, è palese. Con il Toro la musica cambia completamente, la squadra gira in un modo diverso, gioca in un modo diverso. Capitano, leader. Lautaro è l'Inter, punto.

  • Thuram InterGetty

    MARCUS THURAM 7

    Sì, vero, in termini di numeri è stata la sua migliore stagione con la maglia dell'Inter, ma anche qui, come nel caso di Barella, ci tocca citare Grignani. Perché anche Thuram è stato un 'falco a metà' nell'annata del 21° scudetto nerazzurro. Nell'ultimo mese ha steso il tappeto rosso, proprio come Barella, ma per gran parte della stagione è stato un lontano parente del Thuram che abbiamo visto fare la differenza in Serie A. E questa incostanza non può non incidere nel giudizio finale.

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  • ACF Fiorentina v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    PIO ESPOSITO 7,5

    Non ci interessa esaltarlo a prescindere, non ci interessa spingerlo mediaticamente. Però è francamente oggettivo il fatto che era da troppo tempo che un attaccante italiano di 20 anni non riusciva a ritagliarsi un ruolo da protagonista in una big, tra l'altro alla prima vera stagione in Serie A. Pio Esposito ha dimostrato di essere pronto, di essere presente e soprattutto futuro per l'Inter. E questo è insindacabile.

  • Bonny Inter 2025-2026Getty Images

    ANGE-YOAN BONNY 6

    Come nel caso di Sucic, anche per quanto riguarda l'attaccante francese è mancato il proverbiale centesimo per arrivare a un euro. A inizio stagione sembrava potesse essere davvero il vero uomo in più per l'attacco dell'Inter, ma dopo l'errore dal dischetto in Supercoppa il suo rendimento è totalmente crollato.

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  • Chivu Inter ComoGetty Images

    CRISTIAN CHIVU 8

    Esattamente ciò che serviva all'Inter: non un rivoluzionario, non un visionario, ma qualcuno che riuscisse a riequilibrare senza stravolgere. Qualcuno che riuscisse a rimettere insieme i pezzi dopo la 'strage di Monaco', toccando i tasti giusti, senza 'fenomenoneggiare', nonostante anche le problematiche interne allo spogliatoio, con giocatori scontenti e all'apparenza a fine ciclo. Chivu ha rimesso sul piedistallo Calhanoglu, ha fatto rinascere Zielinski, ha portato Dimarco a un livello supreme e Lautaro totalmente al centro del villaggio. Non ha sconfessato il lavoro di Inzaghi, gli ha semplicemente dato nuova linfa. Non sarà un Fabregas, ma l'uomo giusto al momento giusto per l'Inter. Con Scudetto in tasca al primo anno.

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