Il potenziale c'è sempre stato, ma non completamente espresso, specie nella scorsa stagione, caratterizzata dai troppi errori difensivi e concettuali, su tutti quello che ha portato all'ormai celebre rigore di Pedro in Inter-Lazio. Quest'anno, però, l'upgrade è stato evidente e la crescita sotto gli occhi di tutti. Nel girone di ritorno, specialmente, il suo rendimento ha svoltato. Oggi è una certezza, presente e futura.