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Il Pagellone del calciomercato: Roma e Como regine dell'estate, Milan incompleto, Napoli immobile, Inter con più alternative, Juventus scoppiettante sul finale
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ATALANTA 7,5
Sembrava una sessione di mercato incolore quella dell'Atalanta ma negli ultimi giorni Giuntoli e i Percassi hanno deciso di alzare il livello della rosa: il ritorno di Kessié è una delle sorprese di questo mercato, l'investimento su Rowe è una dichiarazione d'intenti. I nerazzurri hanno anche ceduto benissimo, incassando quasi 100 milioni con i trasferimenti di Palestra e Ahanor al Chelesa. L'addio di De Roon lascia un buco importante nello spogliatoio ma in campo Gaetano ha già dimostrato di poter essere uno degli innesti più interessanti per Sarri.
BOLOGNA 5
Un'estate di cambiamenti per il Bologna, con Tedesco che probabilmente si aspettava uno scenario diverso. Sono andati via pilastri come Castro, Lucumi, Freuler e Rowe, non è stata fatta una scelta chiara col doppio arrivo di Dovbyk e Piccoli che crea un dualismo pericoloso, con la sensazione diffusa di una rosa indebolita e incompleta.
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CAGLIARI 5,5
Pisacane ha davanti tanto lavoro per dare una forma convincente al nuovo Cagliari, che rispetto allo scorso anno si ripresenta senza i suoi tre migliori giocatori, Palestra, Esposito e Gaetano. Maldini e Fazzini possono dare qualità ma la sensazione è che l'attacco sia troppo leggero. I colpi più interessanti sono arrivati a centrocampo: Romano è una gran chiamata, Massolin può far bene anche in Serie A. Occhio anche a Sugawara, operazione chiusa sul gong.
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COMO 8
Un mercato da Champions: Fabregas avrà a disposizione una rosa con tantissime alternative di livello, in grado di poter confermarsi in Italia e far bene anche in Europa. L'acquisto di Moise Kean è una delle operazioni da copertina in Serie A, dal Chelsea sono arrivati Chalobah e Sanchez per dare esperienza e solidità al reparto difensivo, a destra Yan Couto è un upgrade offensivo sensazionale, ma il colpo più sottovalutato è quello di Milla, che ha già dimostrato di poter insegnare calcio in Italia. La chicca? I 6 milioni spesi per Liberali, potenzialmente uno dei colpi dell'anno.
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FIORENTINA 7
La partenza shock, con due sconfitte e 7 goal subiti, ha frenato gli entusiasmi ma è indubbio che Paratici sia stato uno dei protagonisti dell'estate: dall'operazione Mastantuono al colpo Atta, da Oulai alla sorpresa Pedro Gonçalves, la Viola ha vissuto un'estate molto movimentata, con la cessione nel finale di Kean e Gudmundsson che lascia qualche punto interrogativo sulla produzione offensiva.
FROSINONE 5,5
Tra i mercati più difficile da decifrare c'è sicuramente quello del Frosinone, che ha speso tanto per costruire una rosa competitiva per la salvezza. Schmid è un bel colpo, la scommessa da oltre 10 milioni di euro per Bobcek è rischiosa ma il campo ha già detto che la notizia migliore è la riconferma di Raimondo. Resta più di un dubbio sulla tenuta difensiva in Serie A.
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GENOA 5,5
Tante scommesse, poche certezze nel mercato del Genoa: servirà ancora un po' di tempo per vedere Hamed Traore al 100% ma è sicuramente il suo arrivo quello che può spostare l'ago della bilancia. Sow è un colpo interessante, la cessione di Ekhator è stata monetizzata bene ma l'impatto della sua uscita sarà condizionato inevitabilmente dal rendimento di Osmajic. Robinho jr una scommessa suggestiva.
INTER 7,5
È stata un'estate più difficile del previsto per Ausilio e Marotta, che hanno dovuto cambiare più volte obiettivo nel tentativo di sostituire a dovere Denzel Dumfries. Dopo Palestra e Khalaili la scelta è ricaduta su Spence, che ha caratteristiche diverse, e sulla valorizzazione di Diouf, ma sul centrocampista è arrivato il giocatore in cima alla lista da oltre 8 mesi, Curtis Jones, cercato insistentemente anche a gennaio. Infine Stones, aggiunta d'esperienza e qualità per il reparto difensivo, un upgrade notevole dopo gli addii di De Vrij e Acerbi
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JUVENTUS 7,5
Serviva una forte shakerata alla rosa e Carnevali e Massara sono riusciti, tra mille ostacoli, a completare quasi tutte le operazioni che si erano prefissati, almeno dal punto di vista numerico. Di Gregorio andava sostituito ed è arrivata la coppia Vicario-Grabara per provare a blindare la difesa; gli innesti di Lucumi e Celik hanno aumentato il ventaglio di opzioni difensive, ma il lavoro principale è stato fatto davanti, con le partenze di Vlahovic, David e Openda e gli arrivi di Kolo Muani e Woltemade, che almeno sulla carta danno maggiori garanzie. La ciliegina è l'investimento su Alajbegovic, uno dei giovani talenti più esaltanti del panorama europeo. Intelligente infine l'operazione Sarr, visti i problemi di Thuram. A Carnevali e Massara è rimasto in canna solo un colpo, quello relativo all'arrivo di un terzino sinistro da alternare a Cambiaso.
LAZIO 7
Era davvero difficile immaginare che la Lazio, con un mercato fortemente condizionato dai problemi finanziari del club, potesse mettere le mani su Frattesi, Pinamonti e Gudmundsson. Eppure, tra mille difficoltà, il ds Fabiani è riuscito a consegnare a Gattuso una rosa rinforzata rispetto a quella dello scorso anno, grazie soprattutto all'ottima cessione di Gila, che ha portato nelle casse del club biancocelese 30 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2027.
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LECCE 6
Un inizio di stagione in chiaroscuro - con l'eliminazione dalla Coppa Italia, la vittoria sul campo del Venezia e la pesante sconfitta incassata contro la Roma - l'estenuante telenovela Banda, ma alla fine il Lecce è riusciuto a trattenere Tiago Gabriel e a mettere a segno un paio di colpi interessanti con gli arrivi di Ilic, Geubbels e Monteiro. Ma la strada verso la salvezza resta ricca di insidie.
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MILAN 5
165 milioni di euro investiti per una rosa che continua a presentare lacune evidenti: Amorim ha più volte spiegato che non era possibile cambiare del tutto i connotati del Diavolo in una sola sessione di mercato, ma i dubbi sull'affidabilità di questo Milan sono inevitabili. Ramos e Moreira sono colpi da Premier League per qualità e costi, Gila è una certezza per la Serie A, ma la scelta di affidare il post-Leao e Nkunku ai giovani Cisse e Hutchinson sembra davvero un azzardo. Manca un'alternativa a Camarda davanti come vice-Ramos, serviva alzare l'asticella sull'out di sinistra, mentre il centrocampo, con le cessioni di Fofana e Ricci, rischia di avere poche soluzioni. Il buco principale è in difesa: era necessario aggiungere nel finale un altro titolare, soprattutto dopo aver deciso di accantonare Tomori, che non ha trovato sistemazione e rischia di tornare tra i ranghi, ma con quali motivazioni?
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MONZA 6
L'accelerata negli ultimi giorni ha sensibilmente migliorato la rosa a disposizione di Juric: Ngonge e Folorunsho, ma anche Ziolkowski in difesa e il colpaccio Zeballos tra gli highlights del mercato del Monza, che ha pescato bene anche in Portogallo con Varela e Mangas, che hanno già lasciato intravedere le loro qualità. Bisognerà trovare l'amalgama, non scontato quando si cambiano così tanti effettivi.
NAPOLI 4,5
De Laurentiis era stato chiaro: la priorità del mercato del Napoli era sfoltire la rosa, piazzare gli esuberi e provare a risolvere il rebus delle liste, un rompicapo che ha tolto il sonno al ds Manna, che ha cercato di trovare la quadra per portare in azzurro almeno un attaccante, senza riuscirci. Favasuli e Badiashile non possono bastare per una società che punta a infastidire l'Inter per lo Scudetto, dopo aver trascorso l'estate a sognare nomi altisonanti come Gabriel Jesus: gli azzurri pagano gli errori commessi nelle sessioni di mercato precedenti.
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PARMA 5,5
Non sarà una stagione semplice per il Parma, che ha perso tre pilastri come Suzuki, Circati e Pellegrino, di fatto la spina dorsale della squadra. Cessioni remunerative, che hanno finanziato un mercato fatto di tante scommesse e giocatori da risollevare, come El Bilal Toure o Giovanni Fabbian. Intelligente l'innesto di Diego Carlos sul gong, ma la sensazione è che non ci sia stato un passo in avanti rispetto allo scorso anno.
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ROMA 8
Il primo mercato targato Tony D'Amico è stato esaltante: il ds giallorosso ha costruito una rosa di alto livello, con alternative di spessore in ogni reparto. È arrivato Castro come vice-Malen, un talento cristallino come Rodrigo Mora sulla trequarti, due innesti solidi in difesa come Balerdi e Koulierakis e un esterno come Molina, di gamba ed esperienza, che sembra perfetto per il gioco di Gasperini. La Champions, dopo un'estate del genere, è l'obiettivo minimo.
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SASSUOLO 7
Un mercato davvero interessante quello del Sassuolo, che ha perso due pilastri come Muharemovic e Pinamonti ma ha rinforzato la rosa muovendosi con grande tempismo, mettendo le mani su giocatori come Adzic, Esposito, Bowie, Van der Brempt e Dominguez. Da valutare l'impatto sulla Serie A di Caleta-Car e Leysen, che non dovranno far rimpiangere Muharemovic.
TORINO 6
Il ritorno di Mandragora porta il voto del Toro alla sufficienza, anche se restano diversi dubbi sulla costruzione della rosa. Manca un centrale di piede mancino, serviva maggiore qualità dalla cintola in su (Bragança può sparigliare le carte) e la cessione di Njie rischia di rivelarsi un boomerang. Tra i colpi più interessanti sicuramente gli arrivi di Comuzzo, Belghali e Fitz-Jim, con il brasiliano Lucas Perri che può finalmente risolvere il rebus portiere.
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UDINESE 6
Due grandi cessioni, quelle di Atta e di Kristensen, la solita serie di operazioni esotiche, con un paio di squilli molto interessanti, su tutti lo spagnolo Unai Gomez e il serbo Jovanovic: mercato mirato quello dell'Udinese, che ha deciso di non rimpiazzare il danese in difesa, puntando sulla crescita di Palma e Bertola. Il vero colpo è Vojvoda, giocatore di assoluto affidamento.
VENEZIA 6,5
Più di 40 milioni di euro investiti, frutto anche della sostanziosa cessione di Doumbia allo Sporting, per costruire una rosa da Serie A: il Venezia ha fatto scelte ambiziose, con un progetto che vede nella salvezza solo il primo step di un disegno a più ampio raggio. Akor Adams a 16 milioni di euro è un colpo inusuale per una neopromossa, Bella-Kotchap e Thierry Correia sono profili di livello, Basic e Montipò occasioni da non sottovalutare.
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