Il Pagellone del calciomercato: Roma e Como regine dell'estate, Milan incompleto, Napoli immobile, Inter con più alternative, Juventus scoppiettante sul finale

Serviva una forte shakerata alla rosa e Carnevali e Massara sono riusciti, tra mille ostacoli, a completare quasi tutte le operazioni che si erano prefissati, almeno dal punto di vista numerico. Di Gregorio andava sostituito ed è arrivata la coppia Vicario-Grabara per provare a blindare la difesa; gli innesti di Lucumi e Celik hanno aumentato il ventaglio di opzioni difensive, ma il lavoro principale è stato fatto davanti, con le partenze di Vlahovic, David e Openda e gli arrivi di Kolo Muani e Woltemade, che almeno sulla carta danno maggiori garanzie. La ciliegina è l'investimento su Alajbegovic, uno dei giovani talenti più esaltanti del panorama europeo. Intelligente infine l'operazione Sarr, visti i problemi di Thuram. A Carnevali e Massara è rimasto in canna solo un colpo, quello relativo all'arrivo di un terzino sinistro da alternare a Cambiaso.