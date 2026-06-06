Il "nuovo" Wesley ha convinto la Roma a sinistra, ma giocherà i Mondiali a destra: cosa succede nella prossima stagione

Di tutti gli acquisti portati a termine dalla Roma la scorsa estate, nessuno ha fornito un rendimento come il suo. Nessuno si è adattato tanto velocemente alla nuova realtà, nessuno ha convinto Gasperini così in fretta.

Wesley e la Roma si sono piaciuti praticamente sin dal primo istante. E il matrimonio è filato via senza troppi scossoni, tra una prestazione positiva e l'altra, una volata e l'altra, un ripiegamento e l'altro. Fino alla gioia finale di Verona, che l'ex Flamengo non ha vissuto causa squalifica.

Tutto questo è avvenuto in un posto piuttosto strano per Wesley: a sinistra. Ovvero sulla fascia opposta rispetto a quella in cui il brasiliano era abituato a scorrazzare in patria. Con una questione ovvia: ma sarà così anche nella prossima stagione?