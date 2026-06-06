Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Wesley Roma GFXGOAL
Stefano Silvestri

Il "nuovo" Wesley ha convinto la Roma a sinistra, ma giocherà i Mondiali a destra: cosa succede nella prossima stagione

Serie A
Roma

L'esterno giallorosso è nato terzino destro, adattandosi perfettamente all'altra fascia e venendo premiato con la convocazione col Brasile. Con cui però giocherà nella posizione d'origine.

Pubblicità

Di tutti gli acquisti portati a termine dalla Roma la scorsa estate, nessuno ha fornito un rendimento come il suo. Nessuno si è adattato tanto velocemente alla nuova realtà, nessuno ha convinto Gasperini così in fretta.

Wesley e la Roma si sono piaciuti praticamente sin dal primo istante. E il matrimonio è filato via senza troppi scossoni, tra una prestazione positiva e l'altra, una volata e l'altra, un ripiegamento e l'altro. Fino alla gioia finale di Verona, che l'ex Flamengo non ha vissuto causa squalifica.

Tutto questo è avvenuto in un posto piuttosto strano per Wesley: a sinistra. Ovvero sulla fascia opposta rispetto a quella in cui il brasiliano era abituato a scorrazzare in patria. Con una questione ovvia: ma sarà così anche nella prossima stagione?

  • DA SOLUZIONE D'EMERGENZA...

    Gasperini non ha deciso in maniera spontanea di spostare Wesley da destra a sinistra: è stato costretto dagli eventi.

    Su quella corsia, nei piani iniziali dell'ex allenatore dell'Atalanta, il titolare sarebbe stato Angelino. Ma lo spagnolo è stato fermato ben presto da una bronchite asmatica che, di fatto, ha rovinato la sua intera stagione scaraventandolo nelle retrovie e trasformandolo in una sorta di desaparecido.

    La scorsa estate, la Roma ha portato nella Capitale anche Kostas Tsimikas. Solo che il greco, che peraltro domenica sera sfiderà l'Italia con la propria Nazionale, non ha praticamente mai convinto Gasperini e la critica. Sottotono il rendimento, troppi gli errori. E basso, di conseguenza, il minutaggio.

    • Pubblicità

  • ...A TOP DELLA SERIE A

    Così, ecco l'idea (forzata) di Gasperini: trasportare Wesley a sinistra. Anche se il brasiliano era stato preso per fare l'esterno a tutta fascia a destra, contendendo il posto a un Celik sempre altalenante nei suoi anni romani.

    La stagione ha detto che entrambi hanno dato il proprio contributo al terzo posto finale e alla qualificazione alla Champions League della Roma. Wesley è stato più appariscente di Celik, va detto. Ma anche il turco si è stabilizzato su livelli positivi, senza mai perdere il posto né la maglia da titolare.

    Gasperini, insomma, ha trovato la quadra così: con un esterno con capacità più difensive (Celik) e un altro dalle attitudini maggiormente offensive (Wesley). Il tutto all'interno di meccanismi divenuti collaudati in collaborazione con i difensori, da Mancini a Hermoso.

    Quanto a Wesley, la stagione del ventiduenne sudamericano è stata da top della Serie A: 30 le presenze in campionato, 5 i goal segnati oltre a un assist. 39 le presenze totali contando anche le altre competizioni. Impegno e dedizione non sono mai mancati, abbinati a corsa e qualità. E anche Carlo Ancelotti se n'è accorto.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • E NELLA PROSSIMA STAGIONE?

    Lo scenario più probabile, alla luce della prossima stagione, è allora quello di una conferma di Wesley a sinistra. Semplicemente perché il brasiliano ha dato troppe garanzie su quella fascia per pensare di tornare alle origini.

    "Alla Roma gioco per finalizzare l'azione - ha detto dal ritiro della propria Nazionale - Sono migliorato in questo aspetto, entrando in area e tirando, facendo qualcosa di diverso. Gasperini mi chiede di spingermi in avanti. Penso sia per me un'esperienza formativa. Ho giocato una ventina di partite solo a sinistra e 12 o 13 a destra, c'è una differenza".

    A sinistra, poi, il rischio di ritrovarsi con un'intera corsia da rifare è altissimo. Le condizioni fisiche dell'ex titolare Angelino dopo una stagione del genere rimangono sotto osservazione, mentre il deludente Tsimikas ha già riempito le valigie e tornerà al Liverpool al termine del prestito secco.

    A destra, invece, Celik può rimanere nonostante sia in scadenza e rinnovare il proprio contratto: le parti stanno lavorando. Così come è presente in rosa anche Rensch, che allo stesso modo di Wesley può giocare - e l'ha fatto - su entrambe le fasce.

  • MA AI MONDIALI TORNA A DESTRA

    L'aspetto insolito, in tutto questo, è che conclusa la stagione di club Wesley è già tornato a destra: lì ha giocato l'amichevole del Brasile contro Panama, lì verrà confermato anche in vista dei Mondiali.

    "Wesley è andato molto bene alla Roma come terzino sinistro, è stato una sorpresa - ha detto Ancelotti nei giorni scorsi - Ma qui abbiamo bisogno di lui come terzino destro".

    Ancelotti, del resto, per il ruolo di terzino sinistro ha convocato due mancini puri: l'ex juventino Alex Sandro e poi Douglas Santos, dello Zenit. Almeno ai Mondiali, a meno di nuove emergenze, non sono previsti cambi di fascia.

  • Pubblicità
    Pubblicità