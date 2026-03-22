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De Bruyne McTominay NapoliGetty Images
Claudio D'Amato

Il nuovo ruolo di De Bruyne e McTominay nel Napoli dopo gli infortuni: il 3-4-2-1 evita 'conflitti'

Il passaggio al 3-4-2-1 deciso da Conte durante l'assenza di De Bruyne ha risolto il 'pestarsi i piedi' tra il belga e McTominay, problema di inizio stagione emerso utilizzando il 4-1-4-1.

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Attenti a quei due.


Se il Napoli - milanesi permettendo - è tornato impensabilmente a sognare lo Scudetto, lo deve anche al rientro dei suoi top player.


Kevin De Bruyne e Scott McTominay hanno restituito peso sia tecnico che carismatico alla squadra azzurra, con Antonio Conte bravo a trovare subito la chiave giusta per sfruttare seduta stante la classe di belga e scozzese appena smaltiti i rispettivi infortuni.


Come? Ridisegnandone il ruolo nel proprio scacchiere, mandando in soffitta pericolosi 'conflitti' relativi alla posizione in campo occupata dagli ex City e Man United all'insegna del nuovo corso tattico deciso in questi mesi per far fronte alle tante assenze.


Incluse quelle di KDB e dell'MVP della passata stagione, ora incastonati in maniera differente rispetto alla collocazione riservatagli dall'allenatore leccese all'inizio dell'annata.

  • IL NUOVO RUOLO DI DE BRUYNE E MCTOMINAY

    A Cagliari il Napoli si è presentato quasi al gran completo, gettandosi alle spalle le ansie causate da un'infermeria sempre affollata: 3 dei 4 'Fab Four' all'Unipol Domus hanno giocato titolari eccezion fatta per Anguissa, ancora a caccia della miglior condizione.


    Lobotka si è ripreso la regia, De Bruyne e McTominay sono stati piazzati tra le linee a sostegno di Hojlund: eccolo il nuovo duplice abito ricamato da Conte addosso ai suoi due pezzi da novanta, il cui raggio d'azione grazie all'utilizzo del 3-4-2-1 adesso risulta più ampio.

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  • PROBLEMI DI CONVIVENZA NEL 4-1-4-1

    Il modulo al quale il tecnico azzurro si è affidato per tenere a galla i campioni d'Italia durante l'inverno ha congelato il 4-1-4-1 testato e proposto in avvio di stagione, pensato per sfruttare al massimo il talento del campione belga senza disperdere quello di Scott, Lobo e Anguissa.


    Un progetto tattico intrigante che però ha mostrato fin da subito dei difetti, accendendo i riflettori proprio sul ruolo di De Bruyne e McTominay: il primo troppo schiacciato sulla linea dei centrocampisti, il secondo - seppur da lì sia stato decisivo nella volata Scudetto dell'anno passato - depotenziato sulla corsia sinistra.

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  • IL 'PESTARSI I PIEDI'

    Il problema era legato al 'pestarsi i piedi', in quanto KDB offuscava le mansioni di Lobotka ed allo stesso tempo - agendo sul centrosinistra - costringeva McTominay a restare meno nel vivo del gioco, occupandone i medesimi spazi tra mediana e trequarti.


    Belga e scozzese si sono anche interscambiati, ma alla lunga la chiave disegnata da Conte non ha prodotto i frutti sperati alimentando perplessità sulla convivenza tra i colossi giunti dalla Premier.

  • RITROVATA LIBERTÀ

    Con l'impiego di due fantasisti alle spalle di una punta, per De Bruyne e McTominay i vincoli diminuiscono e la libertà di far male aumenta: l'ex City sul centrodestra, l'ex United sul versante mancino, aspettando naturalmente che Neres e Vergara smaltiscano i guai fisici e senza dimenticare la variabile preziosa Alisson Santos e la risorsa Elmas.


    Ad oggi - ipotizzando un Anguissa al 100% al posto di Gilmour accanto a Lobotka - tale disegno tattico appare il più idoneo a capitalizzare il potenziale dei big in organico: il 'nuovo' Napoli, che protegge la Champions e mette pressione all'Inter, si riscopre ricco e prenota un finale di campionato da protagonista.

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