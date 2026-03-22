Il nuovo ruolo di De Bruyne e McTominay nel Napoli dopo gli infortuni: il 3-4-2-1 evita 'conflitti'

Attenti a quei due.
Se il Napoli - milanesi permettendo - è tornato impensabilmente a sognare lo Scudetto, lo deve anche al rientro dei suoi top player.
Kevin De Bruyne e Scott McTominay hanno restituito peso sia tecnico che carismatico alla squadra azzurra, con Antonio Conte bravo a trovare subito la chiave giusta per sfruttare seduta stante la classe di belga e scozzese appena smaltiti i rispettivi infortuni.
Come? Ridisegnandone il ruolo nel proprio scacchiere, mandando in soffitta pericolosi 'conflitti' relativi alla posizione in campo occupata dagli ex City e Man United all'insegna del nuovo corso tattico deciso in questi mesi per far fronte alle tante assenze.
Incluse quelle di KDB e dell'MVP della passata stagione, ora incastonati in maniera differente rispetto alla collocazione riservatagli dall'allenatore leccese all'inizio dell'annata.