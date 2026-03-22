Il nuovo ruolo di De Bruyne e McTominay nel Napoli dopo gli infortuni: il 3-4-2-1 evita 'conflitti'

Il modulo al quale il tecnico azzurro si è affidato per tenere a galla i campioni d'Italia durante l'inverno ha congelato il 4-1-4-1 testato e proposto in avvio di stagione, pensato per sfruttare al massimo il talento del campione belga senza disperdere quello di Scott, Lobo e Anguissa.





Un progetto tattico intrigante che però ha mostrato fin da subito dei difetti, accendendo i riflettori proprio sul ruolo di De Bruyne e McTominay: il primo troppo schiacciato sulla linea dei centrocampisti, il secondo - seppur da lì sia stato decisivo nella volata Scudetto dell'anno passato - depotenziato sulla corsia sinistra.