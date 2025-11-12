Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
pallone serie a puma 2025 2026@pumafootball @seriea
Stefano Silvestri

Il nuovo pallone della Serie A per il periodo invernale: novità storica, sarà arancione e non giallo

PUMA e la Lega Serie A hanno presentato il pallone che verrà utilizzato nei prossimi mesi anche in Coppa Italia e Primavera: "Un omaggio al futuro del calcio, sempre più connesso, veloce e smart".

Pubblicità

La Lega Serie A e PUMA hanno presentato ufficialmente il nuovo pallone invernale. Quello, cioè, che verrà utilizzato nei prossimi mesi su tutti i campi della Serie A, nonché in Coppa Italia e nel Campionato Primavera.

Come spiegato nel comunicato, si tratta di una novità storica per quanto riguarda il nostro campionato: il pallone in questione sarà arancione. La base, per la precisione, sarà Fluo Orange.

Il colore adottato per la stagione in corso va così a sostituire il classico giallo adattato nelle precedenti annate, 2024/2025 compresa.

  • "INEDITA E VIBRANTE BASE FLUO ORANGE"

    "PUMA e Lega Calcio Serie A presentano oggi il nuovo pallone Orbita Hi-Vis per la stagione invernale della Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa, e competizioni Primavera 1", si legge nel comunicato.

    "Le inedite grafiche ispirate al mondo della tecnologia richiamano nei dettagli visivi elementi come chip, circuiti e innovazione digitale, dando vita a un design moderno e all’avanguardia - prosegue il comunicato - Un omaggio al futuro del calcio, sempre più connesso, veloce e smart. Ma la vera novità è nella scelta del colore: per la prima volta nella storia della Serie A, il pallone Hi-Vis abbandona la classica base gialla per adottare un’inedita e vibrante base Fluo Orange. Una scelta audace, pensata per garantire massima visibilità in ogni condizione atmosferica, oltre a un impatto visivo forte e distintivo in campo".

    • Pubblicità
  • puma pallone serie a 2025 2026@pumafootball @seriea

    LE CARATTERISTICHE DEL PALLONE

    "Realizzato con i più alti standard tecnologici - spiegano ancora PUMA e la Lega Serie A - il pallone garantisce precisione nei passaggi, traiettorie stabili e un controllo ottimale. Ogni dettaglio è pensato per migliorare le prestazioni dei calciatori e offrire agli spettatori un’esperienza visiva coinvolgente. Il design non è solo decorativo, ma parte integrante della performance.

    Il pallone PUMA Orbita Serie A Hi-Vis FIFA Quality Pro utilizza una tecnologia all'avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua. Viene infatti aggiunta una schiuma POE per aumentare la sensibilità al tocco, fornendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. Inoltre, la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l'aerodinamica e rende la palla più resistente all'abrasione e all'usura, aumentandone la durata. Il pallone è dotato anche di una vescica in gomma e di una valvola PAL (PUMA Air Lock) per una ritenzione d'aria e un rimbalzo ottimali".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE COMPRARE IL NUOVO PALLONE DELLA SERIE A

    Come si legge ancora nel comunicato di lancio, "il pallone da gioco PUMA Orbita Serie A Enilive Hi-Vis 2025/2026 è disponibile su PUMA.com e presso selezionati retailer".

  • ESORDIO A CAGLIARI E UDINE

    Il nuovo pallone invernale della Serie A esordirà nel massimo campionato su due campi: la Unipol Domus e la Bluenergy Arena, ovvero le sedi in cui si giocheranno le gare di apertura della dodicesima giornata al rientro dalla sosta per le nazionali.

    Le gare in questione sono Cagliari-Genoa e Udinese-Bologna: andranno in scena in contemporanea alle 15 di sabato 22 novembre, prima di Fiorentina-Juventus (18) e Napoli-Atalanta (20.45).

  • Pubblicità
    Pubblicità