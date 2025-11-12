Il nuovo pallone della Serie A per il periodo invernale: novità storica, sarà arancione e non giallo

La Lega Serie A e PUMA hanno presentato ufficialmente il nuovo pallone invernale. Quello, cioè, che verrà utilizzato nei prossimi mesi su tutti i campi della Serie A, nonché in Coppa Italia e nel Campionato Primavera.
Come spiegato nel comunicato, si tratta di una novità storica per quanto riguarda il nostro campionato: il pallone in questione sarà arancione. La base, per la precisione, sarà Fluo Orange.
Il colore adottato per la stagione in corso va così a sostituire il classico giallo adattato nelle precedenti annate, 2024/2025 compresa.