Il 'nuovo' Lukaku, dalla trasformazione tecnica al fattore Conte fino allo Scudetto: da 'Big Rom' a 'Re Rom', ha conquistato Napoli e riscritto la sua storia

L'attaccante belga ha ritrovato Conte all'ombra del Vesuvio e si è evoluto: un fattore per lo Scudetto grazie alla maturità tecnica e personale.

“Puoi sbagliare moglie, ma non il portiere e l’attaccante quando costruisci la squadra”.

Antonio Conte lo ripete da anni, come un mantra. A Napoli, non ha sbagliato. Ha scelto Romelu Lukaku, ancora una volta. E Romelu Lukaku ha scelto lui. Il risultato? Un’altra stagione che si è trasformata in leggenda.

Non è stato il Lukaku esplosivo dell’Inter, quello da 30 goal a stagione. E nemmeno il “pacchetto indesiderato” rimbalzato tra Londra, Milano e Roma, sfibrato da voci, dubbi, sguardi storti. Un uomo da ricostruire, prima ancora che un calciatore. Ma dentro quell’uomo c’era ancora qualcosa di speciale. Una forza che aspettava solo la mano giusta per riemergere.

Conte l’ha chiamato. Napoli l’ha accolto. E Lukaku ha risposto nel modo più potente che conosce: trasformando il rumore del passato nel silenzio fragoroso dei goal. Ha messo a tacere i critici, ha fatto innamorare i tifosi, ha trascinato una squadra che veniva dal buio della decima posizione fino alla luce dello scudetto. 13 reti, 10 assist, un nuovo modo di essere attaccante. Un nuovo modo di essere leader.

È stata una stagione di sudore, silenzi, grinta, abbracci, ferite e rinascite. La stagione in cui Lukaku ha smesso di rincorrere l’immagine di ciò che era e ha finalmente trovato ciò che è diventato: un gigante gentile, un regista con i muscoli, un totem emotivo e tecnico di un’intera città.

A Napoli non è arrivato un salvatore. È arrivato un uomo che a 32 anni aveva qualcosa da dimostrare. E ha dimostrato tutto. Ha fatto da scudo, da guida, da motore. È stato punto d’appoggio e punto di partenza. Ha vinto, sì, ma ha vinto cambiando. Cambiando sé stesso. Cambiando la prospettiva classica con cui si osserva e giudica un centravanti. Cambiando la traiettoria di una squadra che sembrava persa.

Una rivincita arrivata grazie ad una profonda trasformazione. Un matrimonio tecnico e spirituale con Antonio Conte. Un’intesa costruita sul campo, ma cementata nella testa e nel cuore. Questa è la stagione in cui Romelu Lukaku ha conquistato Napoli. E si è ripreso tutto.

Questo exploit non è frutto del caso. Dietro c’è il lavoro maniacale e la visione tattica di Antonio Conte, che ha fatto di Lukaku l’epicentro del proprio sistema offensivo. I due si erano già trovati all’Inter, vincendo uno scudetto e arrivando a una finale di Europa League, ma a Napoli hanno compiuto un passo ulteriore nella loro evoluzione congiunta.

Conte ha preteso Lukaku sin dal primo giorno, convinto che nessun altro potesse incarnare meglio la sua idea di calcio verticale, aggressivo e fisicamente dominante. Il belga, a sua volta, ha risposto con una dedizione totale: si è allenato d’estate a parte, ha rinunciato due volte alle chiamate dei ‘Diavoli Rossi’, si è messo a disposizione di un progetto che ha trasformato radicalmente non solo la sua carriera, ma anche il destino di una squadra che solo dodici mesi prima aveva chiuso decima in classifica.

Lukaku ha riscritto le regole. Ha saputo essere decisivo contro le grandi – Juventus, Milan, Roma, Atalanta, Fiorentina – e letale contro le medio-piccole. In 13 delle 14partite in cui ha segnato, il Napoli ha vinto. Un dato che lo rende l’attaccante più determinante del campionato nel rapporto tra goal segnati e punti ottenuti. E tutto questo mentre superava quota 400 goal in carriera e diventava, con 84 reti, uno dei migliori marcatori stranieri della storia della Serie A, superando proprio Diego Maradona. Ma quello che davvero distingue questa stagione è la maturità e la trasformazione tattica dell’attaccante: Lukaku è diventato un regista offensivo travestito da numero 9, un punto di riferimento totale.

E allora, per comprendere pienamente il valore della stagione di Lukaku, è necessario esplorarla in profondità. Dai cambiamenti tattici al rapporto con Conte, dalle differenze rispetto al passato alle implicazioni emotive e simboliche di un’annata irripetibile, ecco come Romelu è diventato l’uomo-simbolo dello scudetto partenopeo.