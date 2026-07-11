Il nuovo De Ketelaere proposto dai Mondiali: prestazioni top da centravanti, una soluzione in più per Sarri

Stavolta niente Trump Dance: a Inglewood, gioia e spavalderia hanno lasciato lo spazio alla tristezza. La tristezza di un ko negli ultimi minuti per un errore del proprio portiere, la tristezza di una dolorosa eliminazione dai Mondiali.
Però il Belgio è uscito a testa alta. In pochi avrebbero creduto in un simile cammino della formazione di Rudi Garcia, che non è più quella della Golden Generation degli Hazard e dei Kompany ma che ha sognato concretamente l'approdo alle semifinali, venendo punito dalla Spagna solo al minuto 88.
Ma a uscire a testa altissima è soprattutto un elemento della banda belga: Charles De Ketelaere. Anche qui, in pochi avrebbero scommesso su un simile exploit da parte del giocatore dell'Atalanta. Che però c'è stato, eccome. E ora apre addirittura nuovi scenari italiani.
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