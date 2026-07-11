Il nuovo De Ketelaere proposto dai Mondiali: prestazioni top da centravanti, una soluzione in più per Sarri

Non è che De Ketelaere abbia cominciato benissimo la propria avventura in Nord America. Anzi: a un certo punto pareva destinato a rappresentare una sorta di elemento ombra, senza lasciare alcuna traccia.

Garcia lo ha schierato dall'inizio contro l'Egitto, nella gara d'esordio. E Charles non ha convinto, per nulla. Al suo posto è entrato Lukaku, che ha propiziato l'1-1. Dopo 90 minuti in panchina contro l'Iran, medesimo discorso contro la Nuova Zelanda e il Senegal: CDK è partito titolare, non ha fatto bene, Lukaku ha preso il suo posto ed è andato a segno.

Ma Big Rom deve ancora riprendersi completamente dai devastanti guai fisici che gli hanno rovinato la stagione, ed è stata questa la fortuna del collega. Così De Ketelaere si è tenuto stretto "a forza" il posto nelle due partite successive, e lì sì ha finalmente cominciato a spiegare le ali e a volare.

La doppietta contro gli Stati Uniti, da rapace dell'area di rigore, si è rivelata determinante per il passaggio agli ottavi. Quindi ecco il colpo di testa vincente alla Spagna, l'incornata che ha spezzato il record di Unai Simon. Totale: tre goal. Non male.







