Il nuovo crollo del calcio italiano: dalla Nazionale alle coppe europee, sono stati due mesi e mezzo da incubo

Servirà un miracolo. Sia al Bologna che alla Fiorentina, entrambe battute nell'andata dei quarti di finale delle rispettive competizioni. Solo che non sempre i miracoli sono destinati ad accadere: nemmeno nel calcio.
La squadra di Vincenzo Italiano ha perso in casa contro l'Aston Villa, praticamente buttandosi via dopo un ottimo primo tempo. E quella di Paolo Vanoli ha gettato tutto al vento venendo superata per 3-0 dal Crystal Palace. Insomma, eliminazione vicina per entrambe. E game over a un passo per il calcio italiano.
Non rimanevano che loro, il Bologna e la Fiorentina, a tenere alta la nostra bandiera nelle coppe. E se è vero che parlarne al passato è in realtà sbagliato, visto che ci sono pur sempre le partite di ritorno da giocare, è altrettanto palese come il baratro sia più vicino che mai.