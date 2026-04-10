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Stefano Silvestri

Il nuovo crollo del calcio italiano: dalla Nazionale alle coppe europee, sono stati due mesi e mezzo da incubo

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In 10 giorni il nostro calcio è rimasto senza Mondiale per la terza volta di fila e ora sta per uscire da tutte le coppe: il rischio di avere zero semifinaliste dopo 7 anni è molto concreto.

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Servirà un miracolo. Sia al Bologna che alla Fiorentina, entrambe battute nell'andata dei quarti di finale delle rispettive competizioni. Solo che non sempre i miracoli sono destinati ad accadere: nemmeno nel calcio.

La squadra di Vincenzo Italiano ha perso in casa contro l'Aston Villa, praticamente buttandosi via dopo un ottimo primo tempo. E quella di Paolo Vanoli ha gettato tutto al vento venendo superata per 3-0 dal Crystal Palace. Insomma, eliminazione vicina per entrambe. E game over a un passo per il calcio italiano.

Non rimanevano che loro, il Bologna e la Fiorentina, a tenere alta la nostra bandiera nelle coppe. E se è vero che parlarne al passato è in realtà sbagliato, visto che ci sono pur sempre le partite di ritorno da giocare, è altrettanto palese come il baratro sia più vicino che mai.

  • SENZA SEMIFINALISTE DOPO 7 ANNI?

    L'Italia è a un passo, forse anche meno, dal non avere semifinaliste nelle coppe europee dopo la bellezza di sette anni: l'ultima volta in cui questo era accaduto risaliva alla stagione 2018/2019. Prima del Covid.

    Da quel momento in poi, bene o male, minimo una delle nostre rappresentanti si è sempre collocata tra le prime quattro di una delle competizioni europee: o la Champions League (l'Inter e il Milan), o l'Europa League (l'Inter, l'Atalanta, la Roma e la Juventus), o la Conference League (la Fiorentina e la Roma).

    Di più: qualche finalista l'abbiamo pure avuta in questo periodo. L'Inter e la Fiorentina sono andate a tanto così dal trionfo in Champions, Europa e Conference League, Roma e Atalanta hanno alzato un trofeo a testa (la Conference 2022 i giallorossi, l'Europa League 2024 i nerazzurri).

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  • Mkhitaryan Inter MilanGetty

    L'EXPLOIT DEL 2023

    E che dire del magico 2023? Quello del "calcio is back", quello in cui pareva che l'Italia - almeno a livello di club, essendo ancora fresca la delusione per non aver partecipato al Mondiale del Qatar - sembrava tornata ai livelli splendenti di un tempo.

    L'Inter e il Milan a giocarsi il derby in semifinale, con i nerazzurri poi battuti dal Manchester City all'ultimo atto della Champions League; la Juventus e la Roma in semifinale di Europa League e poi i giallorossi in finale; la Fiorentina in finale di Conference League.

    Alla fine nessuno ha vinto nulla, però pareva di essere tornati agli anni novanta, quelli del dominio europeo delle nostre rappresentanti. E sì, almeno un briciolo di illusione era venuto a tutti.

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  • DUE MESI E MEZZO DA INCUBO

    Dal magico 2023 a un 2026 terribile, il passo è stato piuttosto breve. Oggi la realtà dice che in Champions League non ci sono più formazioni italiane da un pezzo, che tutte si sono perse per strada lungo il cammino.

    Ha iniziato il Napoli, non riuscendo clamorosamente neppure a entrare nelle prime 24 del girone e perdendo tutto all'ultima giornata contro il Chelsea: emergenza o non emergenza, infortuni o non infortuni, per chi portava lo Scudetto sul petto è stato un fallimento totale.

    Ben presto altre due hanno fatto compagnia alla squadra di Conte: l'Inter ha giocato due delle sue peggiori partite stagionali contro il Bodo/Glimt uscendo meritatamente, la Juventus ha avuto uno scatto d'orgoglio col Galatasaray che non può però far passare in secondo piano il disastro di Istanbul. L'ultima a resistere è stata l'Atalanta, ma quando sulla soglia si è palesato il Bayern è calata la notte.

    L'ultima a uscire è stata la Roma, e qui ci si è messa di mezzo la sfortuna del sorteggio: il derby italiano contro il Bologna avrebbe forzatamente eliminato una delle due, è toccato ai giallorossi.

  • Gianluigi Donnarumma Bosnia Italy 31032026Getty Images

    L'ELIMINAZIONE DELL'ITALIA

    In questi due mesi da incubo, c'è stato spazio anche per il disastro dell'Italia. La Nazionale che ieri era di Rino Gattuso e domani chissà ha superato a fatica l'Irlanda del Nord (e già qui...), poi è andata in Bosnia e sappiamo tutti com'è finita.

    Per la terza volta di fila, non ci sarà l'azzurro della nostra maglia alla fase finale di un Mondiale. Con tutto quel che è successo dopo: l'addio di Gattuso e Gravina, le polemiche, la "riscoperta" del dossier Baggio, eccetera eccetera.

    Uno choc continuo che fa rima con la delusione di aver quasi esaurito i bonus nelle coppe. E quel "quasi" è legato solo e unicamente a un aspetto: il filo sottilissimo, praticamente invisibile, che ancora tiene legate Bologna e Fiorentina a Europa League e Conference League.

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  • AAA MIRACOLO CERCASI

    Il Bologna ha perso 3-1 in casa contro l'Aston Villa. E ciò significa che dovrà vincere a Birmingham con più di un goal di scarto per sperare ancora: con due per portare la sfida di ritorno ai supplementari ed eventualmente ai rigori, con almeno tre per andare direttamente in semifinale. Dura, durissima.

    Anche la Fiorentina, sempre più vicina alla salvezza in campionato, ha fatto un bel disastro. Lo 0-3 del Selhurst Park costringerà i viola a vincere a loro volta con tre reti di scarto per andare almeno ai supplementari, con almeno quattro per centrare direttamente le semifinali di Conference League. Sarà durissima anche qui, anche se il ritorno si giocherà a Firenze.

    Insomma, AAA miracolo cercasi. In caso contrario, tutti a casa per davvero e appuntamento al prossimo anno. La degna chiusura di due mesi da incubo.