Il nuovo crollo del calcio italiano: dalla Nazionale alle coppe europee, sono stati due mesi e mezzo da incubo

Dal magico 2023 a un 2026 terribile, il passo è stato piuttosto breve. Oggi la realtà dice che in Champions League non ci sono più formazioni italiane da un pezzo, che tutte si sono perse per strada lungo il cammino.

Ha iniziato il Napoli, non riuscendo clamorosamente neppure a entrare nelle prime 24 del girone e perdendo tutto all'ultima giornata contro il Chelsea: emergenza o non emergenza, infortuni o non infortuni, per chi portava lo Scudetto sul petto è stato un fallimento totale.

Ben presto altre due hanno fatto compagnia alla squadra di Conte: l'Inter ha giocato due delle sue peggiori partite stagionali contro il Bodo/Glimt uscendo meritatamente, la Juventus ha avuto uno scatto d'orgoglio col Galatasaray che non può però far passare in secondo piano il disastro di Istanbul. L'ultima a resistere è stata l'Atalanta, ma quando sulla soglia si è palesato il Bayern è calata la notte.

L'ultima a uscire è stata la Roma, e qui ci si è messa di mezzo la sfortuna del sorteggio: il derby italiano contro il Bologna avrebbe forzatamente eliminato una delle due, è toccato ai giallorossi.