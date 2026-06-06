Il nuovo corso del Milan non è ancora iniziato: Cardinale e Ibrahimovic non hanno fretta, ma la stagione è alle porte

Ci sono poi i giocatori attualmente sotto contratto col Milan, che aspettano di sapere chi sarà il nuovo allenatore anche per decidere il proprio futuro.

Rafa Leao, in realtà, ha anticipato tutti chiedendo pubblicamente a più riprese la cessione possibilmente in Premier League o in Liga. Volontà che la società è pronta a soddisfare, sempre che arrivi un'offerta economicamente interessante anche se molto lontana dai 175 milioni di euro della clausola rescissoria.

Luka Modric dopo i Mondiali potrebbe invece decidere di appendere gli scarpini al chiodo e magari tornare a Madrid, dove le porte per lui sono sempre spalancate. Ovviamente con un altro ruolo.

Da valutare infino anche il futuro dei francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot. Il primo era stato convinto a rinnovare da Allegri e Tare dunque l'improvviso ribaltone potrebbe spingerlo a rivalutare il suo futuro al Milan. Il secondo, come risaputo, è un pupillo dell'ex tecnico che sarebbe pronto a chiedere il suo acquisto anche a De Laurentiis.

Intanto la Curva Sud, ovvero la parte più calda del tifo rossonero, ha preannunciato una durissima contestazione nei confronti dell'attuale proprietà mentre a Milano sono comparsi una serie di volantini contro Cardinale e Ibrahimovic. L'estate del Milan, insomma, è già bollente.