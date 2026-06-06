Il nuovo corso del Milan non è ancora iniziato: Cardinale e Ibrahimovic non hanno fretta, ma la stagione è alle porte

La lunga attesa del Milan e dei suoi tifosi continua.
Chi pensava che, dopo l'esonero lampo di Massimiliano Allegri e l'allontanamento immediato dell'intera dirigenza, il nuovo corso rossonero potesse partire subito è stato clamorosamente smentito.
Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic non sembrano avere alcuna fretta. L'obiettivo è costruire un Milan coeso e di scegliere le figure più adatte con grande attenzione e molta calma.
Meglio perdere una settimana in più che sbagliare: questo sarebbe il mantra in questi giorni all'interno della proprietà rossonera. Ma la pazienza dei tifosi è ormai finita.
E di fronte a tale incertezza anche molti giocatori potrebbero seguire l'esempio di Leao e chiedere la cessione.