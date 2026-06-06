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Cardinale Scaroni MilanGetty
Lelio Donato

Il nuovo corso del Milan non è ancora iniziato: Cardinale e Ibrahimovic non hanno fretta, ma la stagione è alle porte

Serie A
Milan

I rossoneri non hanno ancora scelto direttore sportivo e allenatore, intanto il mercato è bloccato e molti giocatori potrebbero chiedere la cessione. Monta la protesta tra i tifosi del Milan.

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La lunga attesa del Milan e dei suoi tifosi continua.

Chi pensava che, dopo l'esonero lampo di Massimiliano Allegri e l'allontanamento immediato dell'intera dirigenza, il nuovo corso rossonero potesse partire subito è stato clamorosamente smentito.

Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic non sembrano avere alcuna fretta. L'obiettivo è costruire un Milan coeso e di scegliere le figure più adatte con grande attenzione e molta calma.

Meglio perdere una settimana in più che sbagliare: questo sarebbe il mantra in questi giorni all'interno della proprietà rossonera. Ma la pazienza dei tifosi è ormai finita.

E di fronte a tale incertezza anche molti giocatori potrebbero seguire l'esempio di Leao e chiedere la cessione.

  • FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANO-PODIUMAFP

    IL CASTING PER L'ALLENATORE

    Negli scorsi giorni la società rossonera ha iniziato quello che appare un vero e proprio casting per il nuovo allenatore.

    I profili valutati dal Milan per la panchina sono tutti tecnici stranieri, più o meno esperti e con filosofie di gioco anche molto diverse.

    Al momento il favorito resta ancora Oliver Glasner, reduce dal trionfo in Conference League col Crystal Palace e che piace molto a Cardinale. Meno a Ibrahimovic.

    Lo svedese avrebbe preferito affidare il nuovo corso del Milan a Slot, liberatosi dal Liverpool. Ma il tecnico olandese sembra destinato a restare solo un sogno.

    Restano invece in corsa, seppure più defilati, sia Mauricio Pochettino che Matthias Jaissle. Ma il primo è impegnato ai Mondiali con gli USA, mentre il secondo dovrebbe liberarsi dall'Al-Ahli..

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  • IL RUOLO DI RANGNICK

    Dopo l'allontanamento di Furlani, Tare e Moncada è stato inoltre azzerato l'intero assetto dirigenziale del Milan.

    Ad oggi in carica restano solo il presidente Paolo Scaroni mentre le deleghe chiave sono state momentaneamente assunte da Massimo Calvelli, uomo di fiducia di RedBird.

    Cardinale e Ibrahimovic intanto continuano a cercare i profili giusti a cui affidare il nuovo Milan. Tra questi come risaputo c'è soprattutto Ralf Rangnick.

    L'attuale CT dell'Austria ha posto condizioni chiare per accettare l'offerta rossonera chiedendo di fatto pieni poteri, anche sulla scelta del nuovo allenatore. Condizioni che non convincono soprattutto Ibrahimovic: lo svedese preferirebbe affidare il ruolo di direttore sportivo a Planes.

    E dato che nelle prossime settimane Rangnick sarà impegnato ai Mondiali, la sensazione è che ogni discorso sia destinato a slittare ulteriormente.

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  • Leon Goretzka

    MERCATO BLOCCATO E RITIRO IN STAND-BY

    Cardinale e Ibrahimovic, come detto, non hanno fretta di scegliere. Ma intanto il mercato del Milan è di fatto congelato.

    Fino a qualche settimana fa, ad esempio, i rossoneri sembravano ad un passo dal raggiungere un accordo con lo svincolato Goretzka che era una delle prime richieste di Allegri.

    Adesso ovviamente il tedesco si è allontanato sia per l'esonero del tecnico livornese che per la mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League.

    Lo stesso discorso vale per Gila della Lazio, possibile rinforzo per la difesa rossonera ed altro profilo gradito ad Allegri, che sarebbe pronto a portarlo al Napoli.

    In bilico secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbero anche le date del ritiro estivo. Allegri aveva fissato la ripresa per il 12 luglio. Ma il nuovo allenatore potrebbe optare per qualche variazione.

    Di certo il Milan tornerà in campo già il 25 luglio contro il Celtic, prima di partire alla volta dell'Australia dove si giocherà un derby amichevole contro l'Inter.

  • LEAO E GLI ALTRI: FUGA DAL MILAN?

    Ci sono poi i giocatori attualmente sotto contratto col Milan, che aspettano di sapere chi sarà il nuovo allenatore anche per decidere il proprio futuro.

    Rafa Leao, in realtà, ha anticipato tutti chiedendo pubblicamente a più riprese la cessione possibilmente in Premier League o in Liga. Volontà che la società è pronta a soddisfare, sempre che arrivi un'offerta economicamente interessante anche se molto lontana dai 175 milioni di euro della clausola rescissoria.

    Luka Modric dopo i Mondiali potrebbe invece decidere di appendere gli scarpini al chiodo e magari tornare a Madrid, dove le porte per lui sono sempre spalancate. Ovviamente con un altro ruolo.

    Da valutare infino anche il futuro dei francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot. Il primo era stato convinto a rinnovare da Allegri e Tare dunque l'improvviso ribaltone potrebbe spingerlo a rivalutare il suo futuro al Milan. Il secondo, come risaputo, è un pupillo dell'ex tecnico che sarebbe pronto a chiedere il suo acquisto anche a De Laurentiis.

    Intanto la Curva Sud, ovvero la parte più calda del tifo rossonero, ha preannunciato una durissima contestazione nei confronti dell'attuale proprietà mentre a Milano sono comparsi una serie di volantini contro Cardinale e Ibrahimovic. L'estate del Milan, insomma, è già bollente.

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