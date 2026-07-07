Nonostante il pressing incessante dell'amico fraterno Leandro Paredes e le sirene dall'Arabia, Paulo Dybala non ha mai avuto dubbi: la sua priorità è sempre stata quella di restare alla Roma. L'argentino, corteggiato in maniera insistente dal Boca Juniors, ha deciso di rinnovare il contratto con il club della capitale, accettando un ingaggio ridotto e legato alle presenze pur di continuare a indossare la maglia giallorossa e coronare il sogno di giocare la prossima Champions League con la Roma.
Il nuovo contratto di Dybala con la Roma: ingaggio ridotto e legato alle presenze, un ruolo chiave in Champions League, la scadenza e l'opzione di rinnovo del club
QUANTO GUADAGNERÀ DYBALA ALLA ROMA
La Joya ha concordato con il club giallorosso un ingaggio da 3 milioni di euro più bonus legati alle presenze, una cifra sensibilmente inferiore ai 6 milioni di euro percepiti nell'ultima stagione.
Reduce da una stagione da 3 goal e 8 assist in 27 partite tra campionato e coppe, Dybala ha accettato quindi di ridursi l'ingaggio pur di proseguire nella sua avventura in giallorosso.
LA NUOVA SCADENZA DEL CONTRATTO
Ufficialmente svincolato dallo scorso 1 luglio dopo 4 anni in giallorosso, Dybala firmerà un nuovo accordo annuale con la Roma: scadenza fissata dunque al 30 giugno 2027, ma con opzione unilaterale di rinnovo a favore del club, che potrà prolungare il legame con l'argentino fino a giugno 2028.
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UN RUOLO CHIAVE IN CHAMPIONS LEAGUE
Una delle principali ragioni che hanno spinto Dybala (che ama la città ed è uno dei beniamini del pubblico) a rinnovare è stata la prospettiva di giocare la prossima Champions League con la maglia giallorossa, un obiettivo a lungo sognato in questi anni. Per lui Gasperini ha in mente un ruolo chiave proprio in Europa, dove l'esperienza della Joya, che ha al suo attivo 53 presenze e 18 goal in Champions e nel 2017 è arrivato fino in finale con la Juventus, potrà essere un'arma importante per la Roma.
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