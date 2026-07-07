Il nuovo contratto di Dybala con la Roma: ingaggio ridotto e legato alle presenze, un ruolo chiave in Champions League, la scadenza e l'opzione di rinnovo del club

Una delle principali ragioni che hanno spinto Dybala (che ama la città ed è uno dei beniamini del pubblico) a rinnovare è stata la prospettiva di giocare la prossima Champions League con la maglia giallorossa, un obiettivo a lungo sognato in questi anni. Per lui Gasperini ha in mente un ruolo chiave proprio in Europa, dove l'esperienza della Joya, che ha al suo attivo 53 presenze e 18 goal in Champions e nel 2017 è arrivato fino in finale con la Juventus, potrà essere un'arma importante per la Roma.