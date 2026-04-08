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Il nuovo caos dei biglietti per il Mondiale, acquistati per la categoria 1 ma dirottati nella 2: "Manipolati"

Coppa del Mondo

Fase di vendita dopo fase di vendita, i tifosi di tutto il mondo continuano ad attaccare la FIFA: stavolta il motivo sono i tagliandi acquistati per una certa categoria, non rispettata.

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I problemi per gli imminenti Mondiali 2026 non mancano di certo. Tra ingerenze dell'ICE, probabili lunghi stop per le condizioni climatiche, guerra contro una delle nazioni partecipanti e cauzioni da 15.000 per alcuni cittadini stranieri, la FIFA è consapevole di dover fare i conti con una situazione che rischia di essere fuori controllo.

Trattasi di questioni politiche, soprattutto relative a una delle tre organizzatrici (gli USA), sulle quali non è attaccata direttamente, a differenza della questione biglietti. Quella che alla fin fine sembra importare maggiormente ai tifosi, che da anni aspettavano il torneo più grande della storia e che si ritrovano davanti a prezzi esorbitanti e un sistema di acquisto alquanto complicato.

Dopo le prime tre fasi di vendita in cui la FIFA ha venduto tre milioni di biglietti, ma ricevuto molte più lamentele da ogni angolo del mondo, ad aprile è cominciata la quarta per quelli rimanenti. Non solo, visto che i fans che hanno avuto modo di acquistare i tagliandi in precedenza sono finalmente riusciti a conoscere la posizione all'interno dello stadio, visto l'acquisto praticamente a scatola chiusa avvenuto in precedenza. Ma non completamente.

  • LE ACCUSE ALLA FIFA

    Come riporta The Athletic, negli ultimi giorni i tifosi stanno accusando la FIFA di "fuorviarli" con le mappe degli stadi del Mondiale, che di fatto hanno travisato la potenziale posizione dei posti che stavano acquistando.

    Le mappe online sembravano suggerire che i biglietti più costosi, ovvero quelli di categoria 1, avrebbero permesso di essere più vicini al campo o in posizioni comunque decisamente favorevoli per osservare le partite. Sbagliato.

    I fans che dal primo aprile sono venuti a conoscenza dei propri posti, sono rimasti stupiti. E arrabbiati.

    Alcuni possessori di biglietti di categoria 1 sono stati collocati in sezioni della categoria 2, ad esempio.

    Le mappe separate disponibili sul sito di acquisto online, inoltre, suggeriscono che molte delle sezioni laterali di livello inferiore a cui puntavano tutti sono in realtà riservate ai pacchetti di ospitalità.

    “Molte persone si sentono indotte in errore, o confuse, o forse generalmente deluse per il modo in cui i posti sono stati assegnati” le parole di Jordan Likover, uno dei tanti tifosi colpiti, a The Athletic.

    Likover ha raccontato di aver segnato i biglietti di categoria 1 nella terza fase della lotteria della FIFA, ma di essere stato inserito nella categoria 2 al momento del suo acquisto. "Non si possono cambiare le regole del gioco dopo che qualcuno ha giocato".

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  • LA RISPOSTA DELLA FIFA

    L'inchiesta di The Athletic ha portato alla risposta della FIFA, che ha precisato come "le mappe di categoria identificative erano per aiutare i tifosi a capire dove i loro posti potevano essere situati all’interno di uno stadio. Sono state progettate per fornire indicazioni piuttosto che l’esatto layout del sedile e riflettere l’estensione generale di ogni categoria di biglietti all’interno dello stadio".

    Di solito la FIFA, come altre organizzazioni, ha sempre rispettato la 'categoria' dei biglietti, ma stavolta no. Insomma, i tifosi erano certi di poter acquistare i tagliandi per il tipo 1, ma la realtà non è stata questa: il posto poteva in teoria essere significativamente migliore di uno in una categoria inferiore ma poteva anche essere in un'altra sezione.

    Il problema è stato dato dalla pubblicazione delle mappe dello stadio e dei prezzi prima del tempo. Completamente al buio, i tifosi hanno conosciuto le mappe e costi solamente dopo aver vinto la lotteria dei biglietti, l'unico modo per essere tra i primi acquistarli.

    “Sento che la FIFA ci ha intenzionalmente ingannato quando ci hanno fornito quelle categorie dei posti a sedere, facendoci pensare che avevamo la possibilità di sederci accanto al campo, quando in realtà ciò non è mai stato possibile in primo luogo" ha detto Nick, un altro tifoso. "È difficile non sentirsi truffati e manipolati".

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