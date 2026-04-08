I problemi per gli imminenti Mondiali 2026 non mancano di certo. Tra ingerenze dell'ICE, probabili lunghi stop per le condizioni climatiche, guerra contro una delle nazioni partecipanti e cauzioni da 15.000 per alcuni cittadini stranieri, la FIFA è consapevole di dover fare i conti con una situazione che rischia di essere fuori controllo.
Trattasi di questioni politiche, soprattutto relative a una delle tre organizzatrici (gli USA), sulle quali non è attaccata direttamente, a differenza della questione biglietti. Quella che alla fin fine sembra importare maggiormente ai tifosi, che da anni aspettavano il torneo più grande della storia e che si ritrovano davanti a prezzi esorbitanti e un sistema di acquisto alquanto complicato.
Dopo le prime tre fasi di vendita in cui la FIFA ha venduto tre milioni di biglietti, ma ricevuto molte più lamentele da ogni angolo del mondo, ad aprile è cominciata la quarta per quelli rimanenti. Non solo, visto che i fans che hanno avuto modo di acquistare i tagliandi in precedenza sono finalmente riusciti a conoscere la posizione all'interno dello stadio, visto l'acquisto praticamente a scatola chiusa avvenuto in precedenza. Ma non completamente.