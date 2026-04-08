L'inchiesta di The Athletic ha portato alla risposta della FIFA, che ha precisato come "le mappe di categoria identificative erano per aiutare i tifosi a capire dove i loro posti potevano essere situati all’interno di uno stadio. Sono state progettate per fornire indicazioni piuttosto che l’esatto layout del sedile e riflettere l’estensione generale di ogni categoria di biglietti all’interno dello stadio".

Di solito la FIFA, come altre organizzazioni, ha sempre rispettato la 'categoria' dei biglietti, ma stavolta no. Insomma, i tifosi erano certi di poter acquistare i tagliandi per il tipo 1, ma la realtà non è stata questa: il posto poteva in teoria essere significativamente migliore di uno in una categoria inferiore ma poteva anche essere in un'altra sezione.

Il problema è stato dato dalla pubblicazione delle mappe dello stadio e dei prezzi prima del tempo. Completamente al buio, i tifosi hanno conosciuto le mappe e costi solamente dopo aver vinto la lotteria dei biglietti, l'unico modo per essere tra i primi acquistarli.

“Sento che la FIFA ci ha intenzionalmente ingannato quando ci hanno fornito quelle categorie dei posti a sedere, facendoci pensare che avevamo la possibilità di sederci accanto al campo, quando in realtà ciò non è mai stato possibile in primo luogo" ha detto Nick, un altro tifoso. "È difficile non sentirsi truffati e manipolati".