Il Nottingham Forest sta per trovare il sostituto di Sean Dyche, mentre il club si appresta a nominare il quarto allenatore della stagione

Secondo BBC Sport, il Forest è pronto a nominare Pereira come quarto allenatore permanente della stagione, nel tentativo di evitare la retrocessione dopo il pareggio per 0-0 con il Wolverhampton, che rimane all'ultimo posto in classifica. Finora il club è stato allenato da Nuno Espirito Santo, che ora è al West Ham United, Ange Postecoglou e Dyche, con Pereira pronto a completare il quartetto. La BBC riferisce che Pereira è rapidamente emerso come la scelta preferita del proprietario Evangelos Marinakis, che in precedenza aveva ingaggiato il portoghese all'Olympiacos in Grecia.

Pereira ha mantenuto i Wolves in Premier League la scorsa stagione, ma quest'anno la squadra ha totalizzato solo due punti nelle prime 10 partite, e lui è stato successivamente licenziato dal club di Molineux.