Il Nottingham Forest sta per trovare il sostituto di Sean Dyche, mentre il club si appresta a nominare il quarto allenatore della stagione
Forest nominerà il sostituto di Dyche
Secondo BBC Sport, il Forest è pronto a nominare Pereira come quarto allenatore permanente della stagione, nel tentativo di evitare la retrocessione dopo il pareggio per 0-0 con il Wolverhampton, che rimane all'ultimo posto in classifica. Finora il club è stato allenato da Nuno Espirito Santo, che ora è al West Ham United, Ange Postecoglou e Dyche, con Pereira pronto a completare il quartetto. La BBC riferisce che Pereira è rapidamente emerso come la scelta preferita del proprietario Evangelos Marinakis, che in precedenza aveva ingaggiato il portoghese all'Olympiacos in Grecia.
Pereira ha mantenuto i Wolves in Premier League la scorsa stagione, ma quest'anno la squadra ha totalizzato solo due punti nelle prime 10 partite, e lui è stato successivamente licenziato dal club di Molineux.
Dichiarazione sintetica di Forest
Il Nottingham Forest non ha perso tempo in convenevoli con Dyche, rilasciando una dichiarazione in cui si legge: "Il Nottingham Forest Football Club conferma che Sean Dyche è stato sollevato dal suo incarico di allenatore.
Desideriamo ringraziare Sean e il suo staff per l'impegno profuso durante la loro permanenza nel club e auguriamo loro buona fortuna per il futuro. Non rilasceremo ulteriori commenti in questo momento".
Dyche potrebbe essere stato colto di sorpresa, dato che nelle sue note di programma insisteva sul fatto che il club aveva bisogno del sostegno incondizionato dei tifosi; il Forest ha perso solo una delle ultime cinque partite, compreso un pareggio per 0-0 con l'Arsenal, capolista della classifica.
Ha scritto: "Venerdì scorso al Leeds United è stata una serata difficile, dalla quale dobbiamo imparare rapidamente. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e che avremmo affrontato momenti difficili durante i 90 minuti, ma abbiamo subito gol evitabili in momenti cruciali che alla fine ci sono costati cari.
Non ci lasciamo trasportare quando otteniamo ottimi risultati, e lo stesso vale dopo una prestazione deludente. Si tratta di continuare a lavorare sodo, imparare e impegnarsi per migliorare la prossima volta che giocheremo.
Fortunatamente, non abbiamo dovuto aspettare troppo a lungo per tornare in campo. So che tutti noi, i giocatori, lo staff e voi tifosi, siamo determinati a vedere una reazione questa sera. La nostra intenzione è quella di giocare con intensità, lottare per ogni pallone e rendere la serata davvero difficile per gli avversari.
"La squadra, come sempre, trarrà beneficio dal vostro continuo sostegno sotto i riflettori del City Ground. Facciamo in modo che sia una bella serata".
Forest sopravviverà?
Il Forest è ora tre punti davanti al West Ham, che sta tornando alla ribalta, anche se dovrà affrontare una sfida in Europa League, giocando contro il Fenerbahce in uno spareggio di andata e ritorno, prima di iniziare il campionato di Premier League con un nuovo allenatore e una partita contro il Liverpool.
Dyche ha criticato le "bugie" dopo il pareggio con il Wolverhampton, dicendo: "Le bugie sono probabilmente una storia del modernismo nel calcio e del modo in cui sta cambiando. Non lo sto difendendo, sto solo dicendo che è una cosa della vita, la vita sta cambiando.
Il modo in cui il calcio, le richieste stanno diventando sempre più elevate. Abbiamo perso una partita su sei e, se fossimo stati a metà classifica e tutti avessero detto che era un buon risultato, perché non abbiamo battuto il Wolverhampton, tutti avrebbero detto che dovevo andarmene. Questo è solo il management moderno, è così che funziona ora, le richieste stanno cambiando rapidamente".
Cosa succederà dopo?
Pereira spera di riportare rapidamente il Forest in carreggiata, con l'obiettivo di allontanarsi dalla zona retrocessione, che rappresenterebbe un disastro per le finanze e la struttura complessiva del club.
