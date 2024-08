Il Newcastle ritrova Tonali, può tornare in campo dopo 10 mesi di squalifica

Scadono i 10 mesi di squalifica per scommesse e già domani Tonali torna in campo: convocato per Nottingham Forest-Newcastle di Carabao Cup.

10 mesi dopo l’ultima volta, riecco Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle oggi sconta l’ultimo giorno di squalifica per il caso scommesse e da domani tornerà a respirare il profumo del campo. L’ex Milan, che in questi mesi si è sempre allenato con dedizione, è pronto a indossare nuovamente gli scarpini e l’assist più atteso arriva dal calendario: già domani infatti sarà convocato per il match di Carabao Cup contro il Nottingham Forest. Un acquisto di assoluto spessore già in casa per il Newcastle, che solo un’estate fa ha acquistato il calciatore dal Milan, l’inizio di una nuova vita per Sandro Tonali. L'articolo prosegue qui sotto