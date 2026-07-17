Non erano solo rumors: il New York City FC vuole davvero riportare Christian Pulisic negli States. La conferma arriva dalle parole del CEO del club, Brad Sims, che durante un evento media organizzato dalla MLS ha ammesso apertamente di sognare l'ingaggio della stella del Milan, il miglior giocatore americano di quest'epoca.
Il New York City FC esce allo scoperto su Pulisic: "Ci piacerebbe averlo con noi e crediamo che lui vorrà venire qui, giocare nella MLS e tornare a casa"
- Getty Images Sport
"PULISIC A NEW YORK SAREBBE FANTASTICO"
Sims ha sottolineato come il New York City FC sia il prima fila per un eventuale trasferimento dell'attaccante rossonero, reduce da un Mondiale in chiaroscuro e da una stagione non certo positiva a Milano.
"Direi che siamo interessati ai giocatori di più alta qualità che possiamo ingaggiare. Un giocatore come Christian Pulisic, a nostro avviso, sarebbe fantastico negli Stati Uniti, fantastico nella MLS e, naturalmente, fantastico a New York".
"IL MILAN NON VUOLE CEDERLO"
Sims ha ammesso tuttavia anche che qualora il Milan dovesse aprire le porte ad una cessione di Pulisic, l'elenco di pretendenti per il campione nato in Pennsylvania sarebbe probabilmente esteso a tutte le franchigie MLS.
"Se chiedeste a uno qualsiasi dei miei 29 colleghi in tutta la lega se sarebbero interessati ad avere Christian Pulisic in squadra, sono abbastanza sicuro che otterreste altri 29 sì. Ci piacerebbe averlo, certo. Qualsiasi altra squadra della MLS lo vorrebbe? Ne sono sicuro".
Al momento però, come confermato anche dallo stesso Sims, manca la condizione essenziale per far si che Pulisic possa tornare in America: la volontà del Milan di privarsi di uno dei suoi giocatori più rappresentativi.
"Il Milan non vuole cederlo, quindi significa che per ora la trattativa è bloccata."
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"CREDIAMO CHE PULISIC VORRÀ VENIRE A NEW YORK"
Se non sarà in questa sessione di mercato, Sims è convinto però che il trasferimento di Pulisic in MLS è uno scenario estremamente probabile nel breve-medio termine.
"Crediamo che Christian vorrà giocare qui, che vorrà giocare nella MLS e che vorrà tornare a casa. Qualunque sia il momento, pensiamo e speriamo che il New York City FC sia in cima alla sua lista di squadre in cui vorrebbe giocare".
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