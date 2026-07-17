Il New York City FC esce allo scoperto su Pulisic: "Ci piacerebbe averlo con noi e crediamo che lui vorrà venire qui, giocare nella MLS e tornare a casa"

Se non sarà in questa sessione di mercato, Sims è convinto però che il trasferimento di Pulisic in MLS è uno scenario estremamente probabile nel breve-medio termine.

"Crediamo che Christian vorrà giocare qui, che vorrà giocare nella MLS e che vorrà tornare a casa. Qualunque sia il momento, pensiamo e speriamo che il New York City FC sia in cima alla sua lista di squadre in cui vorrebbe giocare".