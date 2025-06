Il Napoli vuole coronare il sogno Darwin Nunez: per arrivare all’attaccante del Liverpool bisogna cedere Osimhen

Il Napoli è pronto a rivoluzionare la sua rosa in vista della prossima stagione: Nunez il sogno, ma servono i milioni di Osimhen.

L’ultima stagione si è chiusa con uno Scudetto in bacheca, adesso il Napoli punta però a fare lo step successivo.

Ha già ampiamente dimostrato di poter vincere in Italia, ma per spingersi oltre bisogna rafforzare il gruppo affinché a Conte possa essere data realmente la possibilità di iniziare un ‘ciclo storico’.

Il club partenopeo si è già mosso in sede di mercato, chiudendo tra l’altro in tempi rapidissimi per un fuoriclasse come De Bruyne, ma non solo non ha nessuna intenzione di fermarsi, ma vuole vivere un’estate da grande protagonista.

Tra le stesse nel mirino dei dirigenti azzurri c’è anche Darwin Nunez, un elemento che potrebbe cambiare il volto di qualsiasi squadra, per arrivare però all’attaccante del Liverpool servirà prima fare cassa.