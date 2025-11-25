Il Napoli torna alla vittoria in Champions, Conte spinge la sua squadra: “Non siamo mai morti, ma ci mancano tanti giocatori”

Il Napoli supera l’ostacolo Qarabag e torna al successo in Champions League, rilanciandosi nella classifica della ‘Fase Campionato’.
Al Maradona succede tutto nella ripresa, con Hojlund che fallisce il rigore del possibile vantaggio al 56’, prima che McTominay decida di salire in cattedra.
Il centrocampista scozzese infatti, apre le marcature al 65’ con un colpo di testa da distanza ravvicinata, poi sette minuti più tardi provoca l’autorete di Jankovic che devia un suo tiro alle spalle di Kochalski.
Antonio Conte, parlando ai microfoni di ‘Sky’ dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra.