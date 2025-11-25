Il Napoli torna alla vittoria in Champions, Conte spinge la sua squadra: “Non siamo mai morti, ma ci mancano tanti giocatori”

“L’energia è troppo importante, io devo averla per trasmetterla alla squadra. Dopo il Bologna mi sono preso le responsabilità perché forse non stavo trasferendo quello che vorrei e la colpa era dunque mia. L’energia è fondamentale, io devo essere bravo e i ragazzi devono sprigionarla, avendo a volte anche la voglia di soffrire per poi gioire per un unico obiettivo. Spesso si giudica anche per i risultati, ma noi da inizio stagione stiamo rincorrendo. Abbiamo tante indisponibilità ed è un qualcosa che io non posso controllare. Ieri ci siamo potuti allenare per soli quindici minuti a causa di un acquazzone e in quel quarto d’ora Gutierrez prende una distorsione. La situazione era già di emergenza e così si è aggiunto un altro infortunato. Poi se si perde si parla di crisi senza vedere cosa stiamo affrontando. I ragazzi sono stati eccezionali, con questa situazione si è alzato il livello di responsabilità di tutti, perché percepiscono il pericolo. Ci saranno tantissime partite da affrontare con pochissimi giocatori. Speriamo di avere Spinazzola con noi giovedì”.