Pubblicità
Pubblicità
Antonio Conte NapoliGetty
Leonardo Gualano

Il Napoli torna alla vittoria in Champions, Conte spinge la sua squadra: “Non siamo mai morti, ma ci mancano tanti giocatori”

Antonio Conte commenta la prova del suo Napoli nella sfida di Champions League contro il Qarabag.

Pubblicità

Il Napoli supera l’ostacolo Qarabag e torna al successo in Champions League, rilanciandosi nella classifica della ‘Fase Campionato’.

Al Maradona succede tutto nella ripresa, con Hojlund che fallisce il rigore del possibile vantaggio al 56’, prima che McTominay decida di salire in cattedra.

Il centrocampista scozzese infatti, apre le marcature al 65’ con un colpo di testa da distanza ravvicinata, poi sette minuti più tardi provoca l’autorete di Jankovic che devia un suo tiro alle spalle di Kochalski.

Antonio Conte, parlando ai microfoni di ‘Sky’ dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra. 

  • "UNA SERATA SPECIALE PER NAPOLI"

    “Questa era una serata speciale per Napoli e per il Napoli, perché Maradona ha rappresentato e rappresenta un qualcosa che è difficile spiegare se non sei in questa città. Ci tenevamo ad onorare questo giorno che coincide con il quinto anno dalla scomparsa di Diego. C’era una buona energia, l’abbiamo presa e anche data”.

    • Pubblicità

  • "UN PERIODO MOLTO DIFFICILE PER LE ASSENZE"

    “Il Napoli non era morto, quindi non era questione di essere vivi o meno. E’ sempre questione di continuare a lavorare e dare tutto quello che abbiamo, poi le partite si possono vincere o non vincere. Io e i ragazzi sappiamo che dobbiamo dare sempre tutto. E’ un momento di grandissima difficoltà a livello di disponibilità di giocatori, oggi ne avevamo solo sette in panchina e due di essi erano portieri e due ragazzi di grandi speranza. E’ un periodo molto difficile, ma è così dall’inizio dell’anno, quando non hai tanti calciatori devi trovare soluzioni diverse e sfruttare sempre gli stessi, ma così i rischi aumentano. Stiamo andando avanti e abbiamo fatto un’ottima partita con l’Atalanta ed anche con il Qarabag che non dimentichiamo aveva fatto 2-2 col Chelsea e vinto in casa del Benfica. In Champions non ci sono avversari facili, ma l’energia era giusta”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • “L’energia è troppo importante, io devo averla per trasmetterla alla squadra. Dopo il Bologna mi sono preso le responsabilità perché forse non stavo trasferendo quello che vorrei e la colpa era dunque mia. L’energia è fondamentale, io devo essere bravo e i ragazzi devono sprigionarla, avendo a volte anche la voglia di soffrire per poi gioire per un unico obiettivo. Spesso si giudica anche per i risultati, ma noi da inizio stagione stiamo rincorrendo. Abbiamo tante indisponibilità ed è un qualcosa che io non posso controllare. Ieri ci siamo potuti allenare per soli quindici minuti a causa di un acquazzone e in quel quarto d’ora Gutierrez prende una distorsione. La situazione era già di emergenza e così si è aggiunto un altro infortunato. Poi se si perde si parla di crisi senza vedere cosa stiamo affrontando. I ragazzi sono stati eccezionali, con questa situazione si è alzato il livello di responsabilità di tutti, perché percepiscono il pericolo. Ci saranno tantissime partite da affrontare con pochissimi giocatori. Speriamo di avere Spinazzola con noi giovedì”.

Premier League
Qarabag FK crest
Qarabag FK
QRB
Karvan FK crest
Karvan FK
KFK
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Napoli crest
Napoli
NAP