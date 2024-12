Il Napoli torna alla vittoria, Conte: “In svantaggio in modo casuale, abbiamo condotto noi la gara”

Udinese vs SSC Napoli

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, spiega: “Abbiamo iniziato un percorso cinque mesi fa e non ci sono scorciatoie”.

Una vittoria pesante perché ottenuta in rimonta su un campo difficile come quello dell’Udinese e perché consente di restare nella scia dell’Atalanta capolista.

Il Napoli torna a fare bottino pieno in campionato e lo fa grazie ad una prova di grande carattere. Dopo un primo tempo privo di grandi sussulti, la compagine partenopea trova infatti la forza per cambiare l’inerzia della gara nella ripresa e si impone per 3-1 grazie a Lukaku, l’autorete di Giannetti ed il goal nel finale di Anguissa.

Antonio Conte, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di ‘DAZN’, ha commentato la prova della sua squadra.