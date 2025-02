Il Napoli torna al 3-5-2: la mossa di Conte dopo l'infortunio di Neres, come cambia la formazione contro la Lazio

Dopo due pareggi consecutivi e l'emergenza infortuni Conte ha deciso di cambiare: niente Okafor, le indicazioni verso la Lazio.

Per il Napoli è il momento di cambiare e tornare "indietro" di qualche mese, ad inizio stagione, quando l'attuale capolista del campionato scendeva in campo con la difesa a tre.

Questa la svolta di Antonio Conte, dettata non solo dagli ultimi risultati (due pareggi consecutivi con Roma e Udinese) ma soprattutto dalla situazione degli infortunati che sta condizionando le scelte dell'allenatore.

Per Conte sarà un ritorno al modulo che lo ha accompagnato per quasi tutta la sua carriera a partire dalla Juventus. Non ci sarà spazio per Noah Okafor al posto di David Neres, out per infortunio. Ecco come cambierà il Napoli per l'importantissima sfida contro la Lazio, in programma sabato 15 febbraio allo stadio Olimpico.